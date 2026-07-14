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Poplatek za Hormuz je dle dopravců vysoký. Nové dohody vše změní, říká Trump

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  18:00aktualizováno  18:22
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
23 fotografií
Americký prezident Donald Trump uvažoval zavést dvacetiprocentní poplatek pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem. Přeprava ropy z Perského zálivu by kvůli tomu výrazně zdražila a rejdařům by se náklady mohly více než zdvojnásobit. Trump od myšlenky nakonec ustoupil. Místo toho podle něj státy Perského zálivu uzavřou se Spojenými státy „obrovské“ obchodní a investiční dohody.

Prezident na své sociální síti rovněž zopakoval tvrzení, že Hormuzský průliv je otevřen pro veškerou lodní dopravu s výjimkou té, která má spojitost s Íránem.

„Na základě velmi plodných rozhovorů s představiteli Blízkého východu jsem se rozhodl nahradit 20procentní poplatek hrazený Spojeným státům obchodními a investičními dohodami, které budou různé státy Perského zálivu uzavírat ve Spojených státech,“ uvedl Trump na své síti Truth Social.

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Trump přitom v pondělí uvedl, že vybrané peníze mají pokrýt náklady na vojenskou ochranu lodí v nebezpečné oblasti. V době, kdy zvažoval zavést dvacetiprocentní poplatek pro lodě proplouvající Hormuzským průlivem, se řešilo, že přeprava jednoho barelu ropy z Perského zálivu do Evropy nyní vyjde zhruba na deset dolarů (asi 210 korun). Pokud by se Trumpův poplatek počítal z hodnoty nákladu, při ceně ropy kolem 80 dolarů za barel (asi 1 680 korun) by přidal dalších 16 dolarů (zhruba 336 korun). Celkové náklady na dopravu by tak vzrostly na přibližně 26 dolarů za barel (asi 546 korun).

Velký tanker přitom běžně převáží kolem dvou milionů barelů ropy. Nový poplatek by tak mohl jedinou plavbu prodražit o více než 30 milionů dolarů, tedy zhruba 630 milionů korun. Nakonec by však tomu tak být nemělo.

Mimořádně vysoký poplatek, varují rejdaři

Ostatně provozovatelé lodí považovali navrhovanou sazbu za mimořádně vysokou. Podle některých by samotný poplatek byl vyšší než částka, kterou dnes inkasují za přepravu nákladu přes průliv. Pro srovnání, dobrovolný poplatek za průjezd Malackým průlivem v jihovýchodní Asii nedosahuje ani půl procenta hodnoty nákladu.

Spojené státy a Írán se přitom nadále přou také o to, kdo bude lodní dopravu v Hormuzském průlivu kontrolovat. Americká armáda vede plavidla po trasách blíže k Ománu, zatímco Teherán trvá na tom, že provoz v oblasti musí řídit on.

Doprava v Hormuzu se komplikuje. Rejdaři raději vypínají transpondéry

To vše podle odborníků dál zvyšuje nejistotu v oblasti a může některé rejdaře od plaveb přes Hormuzský průliv odradit. Provozovatelé lodí se ale nyní obávají především toho, aby se konflikt mezi Spojenými státy a Íránem dál nevyhrotil.

Další názorová otočka

Spojené státy přitom dlouhodobě prosazují volný pohyb lodí po mezinárodních vodních cestách a v minulosti odmítaly snahy Íránu vybírat za průjezd Hormuzským průlivem poplatky

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Ještě na konci června američtí představitelé tvrdili, že podle mezinárodního práva nesmí žádná země vybírat mýtné za průjezd mezinárodní vodní cestou. „Žádná země nesmí vybírat mýtné ani poplatky za cestu mezinárodní vodní cestou. Tak zní platné mezinárodní právo,“ uvedl v posledních měsících hned několikrát americký ministr zahraničí Marco Rubio.

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