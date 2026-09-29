Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Autor:
  18:00
Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026) | foto: Reuters

Lodě v Hormuzském průlivu na snímku z 23. září 2026
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží (15. června 2026)
V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...
Lodě v Hormuzském průlivu u ománského pobřeží na snímku z 23. září 2026
32 fotografií
Vývoz ropy z Perského zálivu se po předchozích výpadcích znovu zvyšuje. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i další producenti během září dostali na světové trhy výrazně více této suroviny, a to i navzdory pokračujícím problémům v Hormuzském průlivu. Pro Írán tím slábne jedna z hlavních výhod, kterou v konfliktu dosud měl.

Vývoz ropy z regionu Blízkého východu podle společnosti Kpler se v září vyšplhal na 12,8 milionu barelů denně. Jde o nejvyšší hodnotu od února. Před vypuknutím války se přitom denně vyváželo zhruba 19,5 milionu barelů, píše The Wall Street Journal.

Část výpadku se daří nahrazovat díky trasám vedeným mimo nejrizikovější oblast. Saúdská Arábie například znovu rozbíhá ropovod East-West, kterým může posílat surovinu k Rudému moři. Spojené arabské emiráty zase využívají ropovod vedoucí do přístavu Fudžajra na pobřeží Ománského zálivu.

Ceny ropy jako na houpačce. Trhy sledují Hormuz i jednání USA s Čínou

Írán je momentálně v podstatně horší situaci. Od července, kdy Spojené státy obnovily námořní blokádu jeho přístavů, zůstává nově naložená ropa v Perském zálivu. Teherán tak zatím vydělává především na ropě, která se dostala za blokádu ještě před jejím obnovením. Její množství ale rychle klesá. Podle odhadu společnosti Kpler mohou být zásoby na tankerech mimo blokovanou oblast při současném tempu vyčerpány už v první polovině října.

Efekt íránské strategie slábne

Pro Írán je momentální situace zásadní změna. Omezením dopravy přes Hormuz dosud dokázal zasahovat do světových dodávek ropy, tlačit na růst cen a posilovat svou pozici při jednáních. Teď se však karta obrací. Jeho vlastní příjmy z vývozu slábnou. Okolní producenti postupně nacházejí způsoby, jak ropu na světové trhy dostat.

„Je vidět, že íránská strategie v Hormuzu přináší stále menší efekt,“ uvedla pro The Wall Street Journal analytička Sanam Vakilová. Podle ní zároveň roste riziko, že se Teherán pokusí tlak zvýšit jinými prostředky a konflikt ještě více vyhrotí.

Saúdská Arábie prudce zvýšila vývoz ropy, je nejvyšší od začátku války

Jednou z možností je obnovení intenzivnějších útoků na tankery. Terčem se ale mohou stát také přístavy, rafinerie nebo ropovody v okolních zemích. Írán navíc může využít ozbrojené skupiny, s nimiž v regionu spolupracuje. Jemenští Húsíové už například útočili na lodě i saúdskou energetickou infrastrukturu v oblasti Rudého moře.

Podle expertů vyhráno není

Obnovení vývozu ale neznamená, že se situace v regionu uklidnila. Alternativní trasy mají omezenou kapacitu a i ony se mohou stát cílem útoků. Třeba saúdský ropovod East-West musel po zářijových útocích dronů omezit provoz.

Ani tam přitom riziko nezmizelo. Britská námořní služba UKMTO zaznamenala 23. září zásah nákladní lodi neznámým projektilem. Na palubě následně vypukl požár, posádka musela být evakuována a dva lidé utrpěli zranění.

Hormuzským průlivem proplulo nejvíc tankerů s ropou od začátku července

Pro ropný trh je proto současné oživení spíše úlevou než návratem k normálu. Jakýkoli úspěšný útok na důležitý terminál nebo ropovod může část získané kapacity znovu vyřadit, varují experti. „Dokud konflikt neskončí rozhodujícím způsobem, budou rizika pro ceny ropy vychýlena směrem nahoru,“ uzavřel pro The Wall Street Journal ekonom Hamad Hussain ze společnosti Capital Economics.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Na výroční pětitisícovku čekaly stovky lidí. Překupníci už bankovku nabízejí s přirážkou

Lidé čekají na otevření ČNB, aby si mohli zakoupit výroční pětitisícovou...

Speciální pětitisícová bankovka se stříbrným holografickým přítiskem, kterou ČNB vydala ke 100. výročí své předchůdkyně Národní banky Československé, vzbudila opět mimořádný zájem sběratelů. Na...

Zástup přes celé náměstí. Olomouc se loučila s developerem Morávkem

Na poslední rozloučení s olomouckým byznysmenem a developerem Richardem...

Zástup smutečních hostů zamířil po poledni v Olomouci do katedrály svatého Václava, kde se konalo poslední rozloučení s Richardem Morávkem, významným nejen olomouckým byznysmenem a developerem. Ten v...

Podvedla investory, vydělala miliardy a teď má film. Natočila ho, než šla do vězení

Elizabeth Holmesová zatím do vězení nenastoupila. (27. dubna 2023)

Elizabeth Holmesová, odsouzená zakladatelka zkrachovalého biotechnologického startupu Theranos, si znovu říká o pozornost. V novém dokumentu You Can See Everything nechala filmaře nahlédnout do svého...

Bochník chleba za šedesát dolarů rozčilil Newyorčany. Kde to jsme, ptají se

Pekárna RYE by Martin Auer v New Yorku připomíná spíše luxusní butik. (21. září...

Nová pekárna v newyorské ulici Lafayette Street prodává pouze jednu položku – chleba. Více než rakouský žitný kvasový bochník ale zákazníky zaujala jeho cena. Celý 1,5kilový kus totiž vyjde na...

Stvořili jsme monstrum. Moskevská firma dotáhla obcházení sankcí k dokonalosti

Premium
Ilan Šor ve stánku agentury RIA Novosti v Moskvě (5. června 2026)

Rusko bezskrupulózně obchází finanční bariéru vybudovanou Západem a úspěšně se tak vyhýbá uvaleným sankcím. Moskevská firma A7 za tímto účelem využívá fiktivní společnosti a kryptoměny k praní peněz...

Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Lodě v Hormuzském průlivu poblíž ománského pobřeží (6. září 2026)

Vývoz ropy z Perského zálivu se po předchozích výpadcích znovu zvyšuje. Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty i další producenti během září dostali na světové trhy výrazně více této suroviny, a to...

29. září 2026

Orlen Unipetrol kritizuje daň z marží rafinerií. Ohrozí podle firmy investice

Čerpačka Orlen v Chebu v úterý 7. dubna 2026 - základní natural za 41,90, nafta...

Petrochemická skupina Orlen Unipetrol se ohradila proti plánu ministryně financí Aleny Schillerové na zavedení mimořádné daně ve výši 50 procent z nárůstu hrubé rafinérské marže. Ta by měla jen za...

29. září 2026  15:47

Naše technologie může být pro lidstvo existenční riziko. Anthropic míří na burzu

Premium
Dario Amodei, šéf společnosti Anthropic, promlouvá na konferenci OSN věnované...

Americká společnost Anthropic chce využít současného boomu umělé inteligence a připravuje vstup na burzu, který by hodnotu firmu stanovil na více než dva biliony dolarů. V akcionářském prospektu...

29. září 2026

Otevírací doba 28. října 2026: které obchody budou zavřené a kde nakoupíte?

Ve středu 28. října 2026 budou mít velké obchody kvůli státnímu svátku zavřeno. Prodejny do 200 metrů čtverečních mohou otevřít.

Ve středu 28. října si Česko připomene vznik samostatného československého státu. Velké obchody budou mít kvůli státnímu svátku zavřeno, jinde si ale nakoupit můžete. Kterých prodejen se zákaz týká a...

29. září 2026  13:04

Vědecký průlom. Do obchodů by se brzy mohly dostat banány, které nehnědnou

Premium
ilustrační snímek

Do supermarketů by se brzy mohly dostat geneticky upravené banány, které nehnědnou. Tento vědecký průlom by mohl snížit plýtvání potravinami a usnadnit přidávání tohoto ovoce do balených potravin. Na...

29. září 2026  10:27

USA zakázaly dovoz vybraného zboží z Kanady. Premiér Carney se důsledků nebojí

ilustrační snímek

Ve Spojených státech začal od úterý platit zákaz dovozu některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. Opatření, které 8. září oznámila administrativa prezidenta...

29. září 2026  9:35

Český e-shop v Polsku? Jak oslovit trh s 37 miliony zákazníků bez velkých investic

Advertorial
Allegro dává českým firmám možnost oslovit polský trh

Představte si, že jste český výrobce, který má povedený produkt a fungující e-shop. V Česku se vám daří, poptávka roste, recenze jsou pozitivní. Jenže zákazníci končí u hranic – a vy chcete dál....

29. září 2026

Skoro polovina dětí platí za hry, mikroplatby jim ukusují kapesné

Děti a peníze - ilustrační foto

Pravidelné kapesné dostává osmdesát sedm procent českých dětí ve věku od osmi do sedmnácti let. Nejčastěji jde o částku mezi sto jedna a třemi sty korunami měsíčně, kterou má k dispozici téměř...

29. září 2026

Ryba budoucnosti? Farmář chce naučit Čechy jíst sumečka, kádě má ve starých stájích

Premium
Chov sumečků afrických na farmě ve Stračově. Luděk Homoláč ukazuje hlavní vizáž...

Když přijíždíte do areálu bývalých stájí ve Stračově, člověka nenapadne, co se uvnitř skrývá. Zdi mají opadanou omítku, nakonec tu byl před novým osazením brownfield. Uvnitř budov jsou tři desítky...

29. září 2026

Daně ve státech EU tvoří skoro polovinu ceny benzinu. Nejvíc vybírá Nizozemsko

ilustrační snímek

Téměř polovinu ceny benzinu v Evropské unii tvoří daně a další odvody. V některých zemích si už stát z každého prodaného litru bere více než jedno euro (asi 24 korun). Rozdíly mezi jednotlivými...

28. září 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Velká medová loupež. Zloději v Austrálii ukradli přes 800 tisíc včel

ilustrační snímek

Australští včelaři řeší neobvyklou vlnu krádeží. Zloději na severu Queenslandu totiž z úlů odnesli přes 800 tisíc včel. Kromě toho se majitelé musí potýkat i s rozšířením roztoče varroa.

28. září 2026

Mexické kartely posílají své lidi na Ukrajinu. Učí se tam ovládat drony

ilustrační snímek

Mexické drogové kartely stále více využívají zkušenosti lidí, kteří prošli válkou na Ukrajině. Podle amerických úřadů je zajímají hlavně ti, kteří se tam naučili ovládat bojové drony a pracovat s...

28. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde