Írán ztrácí vliv nad Hormuzem. Vývoz ropy z Perského zálivu znovu roste

Vývoz ropy z regionu Blízkého východu podle společnosti Kpler se v září vyšplhal na 12,8 milionu barelů denně. Jde o nejvyšší hodnotu od února. Před vypuknutím války se přitom denně vyváželo zhruba 19,5 milionu barelů, píše The Wall Street Journal.
Část výpadku se daří nahrazovat díky trasám vedeným mimo nejrizikovější oblast. Saúdská Arábie například znovu rozbíhá ropovod East-West, kterým může posílat surovinu k Rudému moři. Spojené arabské emiráty zase využívají ropovod vedoucí do přístavu Fudžajra na pobřeží Ománského zálivu.
|
Ceny ropy jako na houpačce. Trhy sledují Hormuz i jednání USA s Čínou
Írán je momentálně v podstatně horší situaci. Od července, kdy Spojené státy obnovily námořní blokádu jeho přístavů, zůstává nově naložená ropa v Perském zálivu. Teherán tak zatím vydělává především na ropě, která se dostala za blokádu ještě před jejím obnovením. Její množství ale rychle klesá. Podle odhadu společnosti Kpler mohou být zásoby na tankerech mimo blokovanou oblast při současném tempu vyčerpány už v první polovině října.
Efekt íránské strategie slábne
Pro Írán je momentální situace zásadní změna. Omezením dopravy přes Hormuz dosud dokázal zasahovat do světových dodávek ropy, tlačit na růst cen a posilovat svou pozici při jednáních. Teď se však karta obrací. Jeho vlastní příjmy z vývozu slábnou. Okolní producenti postupně nacházejí způsoby, jak ropu na světové trhy dostat.
„Je vidět, že íránská strategie v Hormuzu přináší stále menší efekt,“ uvedla pro The Wall Street Journal analytička Sanam Vakilová. Podle ní zároveň roste riziko, že se Teherán pokusí tlak zvýšit jinými prostředky a konflikt ještě více vyhrotí.
|
Saúdská Arábie prudce zvýšila vývoz ropy, je nejvyšší od začátku války
Jednou z možností je obnovení intenzivnějších útoků na tankery. Terčem se ale mohou stát také přístavy, rafinerie nebo ropovody v okolních zemích. Írán navíc může využít ozbrojené skupiny, s nimiž v regionu spolupracuje. Jemenští Húsíové už například útočili na lodě i saúdskou energetickou infrastrukturu v oblasti Rudého moře.
Podle expertů vyhráno není
Obnovení vývozu ale neznamená, že se situace v regionu uklidnila. Alternativní trasy mají omezenou kapacitu a i ony se mohou stát cílem útoků. Třeba saúdský ropovod East-West musel po zářijových útocích dronů omezit provoz.
Ani tam přitom riziko nezmizelo. Britská námořní služba UKMTO zaznamenala 23. září zásah nákladní lodi neznámým projektilem. Na palubě následně vypukl požár, posádka musela být evakuována a dva lidé utrpěli zranění.
|
Hormuzským průlivem proplulo nejvíc tankerů s ropou od začátku července
Pro ropný trh je proto současné oživení spíše úlevou než návratem k normálu. Jakýkoli úspěšný útok na důležitý terminál nebo ropovod může část získané kapacity znovu vyřadit, varují experti. „Dokud konflikt neskončí rozhodujícím způsobem, budou rizika pro ceny ropy vychýlena směrem nahoru,“ uzavřel pro The Wall Street Journal ekonom Hamad Hussain ze společnosti Capital Economics.