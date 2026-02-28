Ropné trhy byly o víkendu zavřené a podle agentury Bloomberg není jasné, zda útoky zamíří i na energetickou infrastrukturu. Investoři tak nyní sledují několik klíčových bodů, které mohou rozhodnout o dalším vývoji cen.
Jak významná je samotná íránská produkce ropy?
Írán produkuje přibližně 3,3 milionu barelů ropy denně. Ještě v roce 2020 to bylo méně než dva miliony. Navzdory mezinárodním sankcím se Teheránu podařilo export navýšit, především díky tomu, že asi 90 procent vývozu směřuje do Číny, často se slevou a přes méně transparentní obchodní kanály.
Největší ropná pole se nacházejí v provincii Chúzistán, například Ahváz, Marun či oblast Západní Karún. Klíčovým exportním uzlem je ostrov Chárg v severní části Perského zálivu. Právě odsud odplouvá většina íránské ropy do světa. Terminál disponuje desítkami milionů barelů skladovací kapacity a v posledních letech odbavoval přes dva miliony barelů denně.
Případný zásah tohoto zařízení by znamenal pro íránskou ekonomiku citelný zásah. V minulosti Teherán před očekávanými útoky urychloval nakládku tankerů, aby dostal co nejvíce ropy „na vodu“ a mimo dosah případného bombardování.
Proč je klíčový Hormuzský průliv?
Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Indickým oceánem. Jde o jednu z nejdůležitějších dopravních tepen světa – prochází tudy zhruba pětina globální námořní přepravy ropy a významná část zkapalněného zemního plynu.
Denně tudy proudí kolem 16 až 17 milionů barelů ropy a ropného kondenzátu. Regionální producenti – Saúdská Arábie, Irák, Kuvajt, Spojené arabské emiráty i samotný Írán – jsou na tomto průlivu existenčně závislí. Většina jejich exportu míří do Asie.
Průliv je přitom v nejužším místě široký jen asi 33 kilometrů, samotné lodní koridory mají šířku přibližně tři kilometry v každém směru. Lodě jsou zde zranitelné vůči minám, raketám z pobřeží či útokům rychlých člunů.
Může Írán průliv skutečně uzavřít?
Teherán opakovaně tvrdí, že má možnost námořní blokádu vyhlásit. Úplné uzavření průlivu by však bylo extrémním krokem, který by pravděpodobně vyvolal rychlou reakci amerického námořnictva a jeho spojenců.
Analytici považují dlouhodobé uzavření za málo pravděpodobné. Pravděpodobnější jsou omezenější formy narušování dopravy: rušení GPS signálu, obtěžování lodí rychlými čluny, případně útoky drony či pokládání námořních min.
Už během loňských střetů mezi Íránem, Izraelem a USA docházelo v oblasti k masivnímu rušení navigačních systémů. Některé tankery zvyšovaly rychlost průjezdu rizikovou oblastí, aby minimalizovaly čas, kdy jsou vystaveny hrozbě.
Jak by uzavření průlivu dopadlo na ceny ropy?
Plné uzavření byť jen na několik dní by bylo pro trhy noční můrou, píše agentura Bloomberg. Odhady analytiků hovoří o tom, že cena ropy Brent by mohla krátkodobě vystřelit nad 120 až 150 dolarů za barel.
Historická zkušenost ukazuje, že ceny reagují velmi citlivě. Podle analýz společnosti Bloomberg Economics může jednoprocentní výpadek nabídky znamenat přibližně čtyřprocentní růst cen.
Během červnového útoku vyskočila cena ropy Brent nad 80 dolarů za barel, což byl největší skok za více než tři roky. Růst ale rychle ochabl, jakmile se ukázalo, že klíčová infrastruktura zůstala nepoškozena.
Kdo by byl zasažen nejvíce?
Největší objem ropy přes Hormuz vyváží Saúdská Arábie. Ta má k dispozici ropovod vedoucí k Rudému moři, který umožňuje obejít průliv a přepravit až pět milionů barelů denně. Spojené arabské emiráty disponují podobným potrubím směrem k Ománskému zálivu.
Irák má sice ropovod do Turecka, ale ten obsluhuje především severní pole. Drtivá většina irácké ropy se vyváží z přístavu Basra – a tedy přes Hormuz. Kuvajt, Katar či Bahrajn alternativu nemají.
Paradoxně i samotný Írán je na průlivu závislý. Jeho uzavření by znamenalo zastavení vlastního exportu a okamžitý propad příjmů státního rozpočtu. Zároveň by si Teherán mohl znepřátelit Čínu, svého klíčového odběratele a politického ochránce v Radě bezpečnosti OSN.
Jak reagují Spojené státy a spojenci?
Během íránsko-irácké války v 80. letech tankery doprovázelo americké námořnictvo. V roce 2019 vznikla v regionu po sérii útoků na lodě a ropná zařízení koalice pro ochranu námořních tras.
V posledních měsících se část pozornosti přesunula i do Rudého moře, kde lodní dopravu ohrožují jemenské milice podporované Íránem. Hormuz však zůstává nejcitlivějším bodem globální energetiky.
Co mohou čekat trhy v nejbližších dnech?
Klíčové bude, zda se konflikt rozšíří a zda dojde k přímému zásahu ropných terminálů či tankerů. Pokud zůstane infrastruktura nedotčena, může se opakovat scénář z minulosti – prudký, ale krátkodobý růst cen následovaný uklidněním.
Riziko však spočívá v nečekané eskalaci. Stačí několik útoků na lodě nebo omezení provozu v průlivu a trhy mohou reagovat výrazně. V prostředí, kde se ještě nedávno hovořilo o přebytku nabídky, by geopolitický šok mohl rychle změnit náladu investorů.