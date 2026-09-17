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Írán přesouvá přepravu z Hormuzu na silnice. Hraniční přechody nápor nezvládají

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  14:06
Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026)

Hormuzský průliv je několik týdnů zablokovaný. (5. května 2026) | foto: Reuters

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Teherán chtěl důsledky americké blokády Hormuzského průlivu zmírnit přesunem části obchodu na silnice, železnici a přes Kaspické moře. Náhradní trasy však narážejí na omezenou kapacitu. Na hraničních přechodech stojí stovky kamionů, část převáženého zboží se kazí a dražší doprava se postupně promítá i do cen.

Největší problémy jsou na hranicích s Pákistánem, Tureckem, Afghánistánem a Turkmenistánem. Na přechodech čekají kamiony s cementem, železnou rudou nebo plynem v láhvích. Dlouhé zdržení má dopad také na přepravované ovoce. Příkladem jsou tuny meruněk, které se během čekání zkazily, píše The Wall Street Journal.

Americká blokáda výrazně omezila námořní dopravu a další komplikace přinesly sankce proti firmám napojeným na íránské aerolinky. Mahan Air poté přerušily lety do Ománu a Turecka.

Přes blokované přístavy přitom za běžných okolností prochází přibližně 70 procent dovozu základního zboží do země. Provoz se zpomalil také v přístavu Šahíd Radžáí, největším kontejnerovém terminálu v Íránu. Další tisíce kontejnerů zůstávají v přístavech okolních zemí.

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Přesun větší části obchodu na silnice ale rychle ukázal, že íránské hraniční přechody na takový nápor nejsou připravené. Přes Píšín na hranici s Pákistánem dříve projíždělo kolem 40 kamionů denně. Letos v létě jejich počet podle místních úřadů vzrostl až na 130.

Íránští řidiči přitom často nevědí, jak dlouho budou na hranicích čekat ani kdy budou moci pokračovat dál. „Írán situaci neřeší a Pákistán nám zase nedovolí náklad vyložit,“ popsal jeden z nich ve videu zveřejněném íránským svazem dopravců.

Ani na hranicích s Tureckem to není dobré

Ještě horší je situace na cestě do Turecka. Podle zástupců dopravců tam na odbavení čekalo kolem 3 700 kamionů a někteří řidiči strávili na hranici až dvacet dnů. U hlavního přechodu do Pákistánu se běžně sejde kolem 700 vozidel. Přes hranici se jich přitom za den dostane jen několik desítek. S podobným zdržením se potýkají také dopravci mířící do Afghánistánu.

Řidiči si stěžují také na podmínky, ve kterých musí na hranicích čekat. Na přechodech do Pákistánu tráví podle íránského svazu dopravců i několik dnů bez dostatku vody a jídla. Teploty v oblasti se přitom mohou blížit 50 stupňům Celsia.

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Někteří dopravci navíc tvrdí, že po nich pákistánská strana požadovala za přejezd částku přes deset tisíc dolarů (asi 210 tisíc korun). Tamní ministerstvo zahraničí však uvedlo, že o žádných nových poplatcích ani omezeních neví.

Jak snadno se mohou náhradní trasy zkomplikovat, ukázal také Irák. Ten o víkendu dočasně uzavřel nákladní terminály na hranici s Íránem. Kamiony vezoucí íránskou cibuli na irácký trh se proto musely otočit a vrátit zpět.

Levnější moře nahradit nejde

Teherán se snaží ulevit přetíženým pozemním trasám také větším využíváním Kaspického moře. Objem přepravy touto cestou za posledních pět měsíců podle íránských úřadů vzrostl o 70 procent. Z Ruska tudy dováží například pšenice, kukuřice nebo jedlé oleje. „Snažíme se tuto hrozbu proměnit v příležitost,“ uvedl koncem srpna íránský politik Gílán Hádí Haghšenas.

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Větší význam získala také železnice. Nákladní vlak mezi Teheránem a čínským Si-anem dříve jezdil jednou týdně, nyní vyráží přibližně každé tři až čtyři dny. Z Číny do Íránu vozí hlavně stroje, elektroniku a náhradní díly pro automobily. Ani tato cesta však nedokáže námořní dopravu plně nahradit.

Největší nevýhodou náhradních tras je jejich cena. Přeprava jednoho kontejneru z Číny do Íránu po souši stojí zhruba 12 tisíc dolarů, tedy asi 252 tisíc korun. Po moři vyjde přibližně na tři tisíce dolarů, v přepočtu 63 tisíc korun. Šéf Íránsko-čínské obchodní komory už dříve odhadl, že blokáda může zemi přinést dodatečné náklady až 18 miliard dolarů ročně, tedy zhruba 378 miliard korun.

Vyšší výdaje za dopravu pak dopadají i na běžné Íránce. U některého zboží mohou podle tamních ekonomů objížďky a dlouhé čekání na hranicích tvořit až třetinu výsledné ceny v Teheránu. Do toho země dál bojuje s prudkým zdražováním potravin, jejichž meziroční inflace v srpnu podle oficiálních statistik dosáhla 128 procent, uzavírá The Wall Street Journal.

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