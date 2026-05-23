Írán zažívá největší internetový blackout v dějinách. Doplácí na to celá ekonomika

  11:00
Obyvatelé Íránu už měsíce žijí prakticky bez přístupu k internetu. Podle expertů právě zažívají nejdelší a nejtvrdší blackout svého druhu v moderních dějinách. Problém navíc těžce dopadá na ekonomiku. Íránské hospodářství přitom bylo v hluboké krizi už před zavedením těchto rozsáhlých restrikcí.
Kvůli řízenému výpadku internetu nemohou miliony Íránců pracovat ani běžně komunikovat. Obyvatelé země navíc přišli o přístup k nezávislým informacím a jsou odkázáni na íránskou propagandu. Řada firem kvůli dlouhodobému omezení internetu zkrachovala, další podniky masivně propouštějí zaměstnance, píše The Wall Street Journal.

„Jde o nejrozsáhlejší a nejdelší omezení internetu v moderní historii. Dokonce i na poměry Íránu je to už opravdu extrémní krok,“ uvedl pro The Wall Street Journal expert Alp Toker ze společnosti NetBlocks, která se zaměřuje na sledování globální dostupnosti internetu.

První omezení začala v lednu

První výrazná omezení dostupnosti internetu začala letos v lednu, kdy zemi zasáhly masové protesty vyvolané hospodářskou krizí. Obyvatelé tehdy reagovali především na prudký růst inflace, kolaps domácí měny i rostoucí nezaměstnanost. Následné demonstrace si podle dostupných informací vyžádaly tisíce obětí a vláda se rozhodla internet výrazně omezit, aby zabránila šíření informací do zahraničí.

Po několika týdnech se přísné restrikce částečně uvolnily. Vláda ale internet znovu výrazně omezila 28. února, tedy v den prvních útoků Izraele a Spojených států. Během pokračujícího konfliktu se navíc životní situace Íránců ještě zhoršila. Tempo zdražování potravin dále vzrostlo a hodnota íránské měny se propadla na historická minima.

Ekonom Mohammad Reza Farzanegan upozorňuje, že na digitální ekonomice je přímo či nepřímo závislých zhruba deset milionů pracovních míst. „Omezení internetu v takovém rozsahu snižuje produktivitu, podkopává důvěru podnikatelů a zároveň prohlubuje sociální nerovnost, protože kvalitní připojení si dokážou zajistit jen bohatší nebo privilegovaní lidé,“ uvedl.

Komplikace i pro technologické firmy

Řada podnikatelů i freelancerů přitom pracovala pro klienty ze zahraničí. Dnes už ale takovou možnost prakticky nemají, protože režim omezuje samotné internetové připojení. „Jsem bez práce. Všímám si, že z Íránu postupně mizí mnoho technologických i IT firem. Je to katastrofa,“ uvedl pro The Wall Street Journal nejmenovaný pětadvacetiletý vývojář softwaru z Teheránu.

Technologické firmy navíc doplácejí i na nedostatek důležitých komponentů. Nespočet zařízení, například pevné disky nebo další počítačové součástky, se do země dovážely přes Dubaj. Válka ale dodavatelské trasy narušila a ceny technologií prudce vzrostly.

Riziková země pro investice

Ekonomové proto upozorňují, že následky internetového blackoutu mohou přetrvat ještě dlouho po skončení konfliktu. „Země, kde může být internet kdykoli vypnut, se automaticky stává rizikovějším prostředím pro investice i obchod,“ upozornil analytik Farzanegan.

Ještě před zavedením řízeného výpadku byl internet v Íránu sice silně cenzurovaný, místní obyvatelé ho ale mohli běžně používat. Miliony obyvatel navíc dlouhodobě využívaly VPN služby, díky nimž se dostávaly i na západní sociální sítě a komunikační platformy, například Instagram nebo WhatsApp.

Někteří Íránci se snaží internetový blackout obejít pomocí satelitního internetu Starlink. Spojené státy podle dostupných informací po letošních protestech tajně dopravily do země tisíce terminálů. Jejich používání je však v Íránu nelegální a uživatelům hrozí i několikaleté vězení. Úřady navíc podle médií kontrolují střechy domů i soukromé byty, aby zařízení odhalily.

Režim zároveň umožňuje přístup k méně omezenému internetu pouze lidem, kteří projdou náročným registračním procesem a poskytnou podrobné informace o tom, proč přístup potřebují. Služba funguje prostřednictvím speciálních SIM karet. Kritici ale upozorňují, že jde o další důkaz sílícího digitálního autoritářství v Íránu, uzavírá The Wall Street Journal.

