Húsíové začali útočit na lodě v jižní části Rudého moře koncem roku 2023, a to jako odveta v souvislosti s válkou v Gaze. Rejdaře tím v podstatě donutili využívat delší a nákladnější trasu kolem mysu Dobré naděje v jižní Africe, což platí dodnes. Blokace Hormuzského průlivu je ale podle analýzy agentury Reuters ještě výrazně komplikovanější.
Strasti lodí v Rudém moři trvají. Některé plují jinudy, jiné najaly stráž
Západ se o obnovení standardního provozu v Rudém moři pokouší už několik let a operace vůči povstalcům ho stály miliardy dolarů. Přesto Húsíové v letech 2024 a 2025 potopili celkem čtyři proplouvající lodě a několik dalších poškodili. Tankery i další plavidla se proto oblasti dodnes vyhýbají.
Írán jako náročnější protivník
V Rudém moři přitom západní síly čelí povstalcům, kteří jsou ve srovnání s Íránem výrazně slabší a technologicky zaostalejší. Írán je naopak regionální vojenskou mocností, která disponuje arzenálem raket, námořních min i dronů. Už to naznačuje, že obnovení provozu v Hormuzském průlivu může být výrazně složitější než to v Rudém moři.
Pro Hormuzský průliv navíc v podstatě neexistuje náhrada. Dlouhodobě jím proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, a i proto jeho narušení způsobilo největší výpadek energetických dodávek v moderní historii. Na dodávkách paliv z Blízkého východu je přitom nejvíce závislá Asie a zdražování energií tak může výrazně urychlit růst inflace na celém světě.
Húsíové hlásí potopení lodi v Rudém moři. Pod palbu se dostal další tanker
Část dodávek ropy a plynu nyní v regionu směřuje nyní přes ropovody v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Ty sice jedou na plný výkon, kapacitně to ale nestačí. „Pro Hormuz v podstatě neexistuje náhrada,“ prohlásil nedávno šéf kuvajtské státní ropné společnosti Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah.
Další vývoj není jasný
Západu nehraje do karet ani fakt, že Hormuzský průliv je ve srovnání s oblastí, kde operují Húsíové, výrazně rozlehlejší. Írán tak může útočit podél několika set kilometrů pobřeží. V některých místech jsou navíc tankery od pevniny vzdálené jen několik kilometrů, takže íránské drony mohou zasáhnout během několika minut. „Obrana je ve srovnání s Rudým mořem výrazně náročnější,“ potvrzuje bývalý americký admirál Mark Montgomery.
Spojené státy se svými spojenci řeší už od počátku konfliktu, jak dál postupovat. Ve hře je vojenský doprovod tankerů, který by mohl situaci částečně zlepšit. Hovoří se také o leteckém krytí plavidel i operacích zaměřených na odstraňování námořních min. I tak by ale obnovení běžného provozu mohlo trvat několik měsíců.
Húsíové mohou rozšířit válečný požár do Rudého moře. Loajalita za loajalitu, hlásí
Podle agentury Reuters Írán za průjezd tankerů Hormuzským průlivem již vybírá nemalé poplatky. Zároveň umožňuje průjezd jen omezenému počtu lodí, které míří především do spřátelených zemí. Mezi hlavní cílové destinace patří zejména Čína nebo kupříkladu Pákistán.
Jasný postup zatím nemá ani americký prezident Donald Trump. V jednu chvíli vyzývá k větší aktivitě ostatních států, jindy naopak Evropu i další ekonomiky ostře kritizuje. Vysoké ceny ropy a plynu pro něj navíc představují problém. Už za několik měsíců totiž Spojené státy čekají důležité volby do Kongresu, ve kterých chce jeho administrativa uspět. S drahými palivy to ale nebude jednoduché.