ANALÝZA: Húsíové byli jen předkrm. V Hormuzu čelí Západ mnohem zdatnějšímu soupeři

Už útoky jemenských povstalců Húsíů v minulých měsících měly být pro Západ varováním, jak snadno lze narušit lodní dopravu v regionu. Blokáda Hormuzského průlivu má ale ještě vážnější důsledky, což potvrzuje i prudký růst cen ropy a zemního plynu. Jeho znovuotevření navíc bude podle všeho náročnější, než Spojené státy a Izrael původně očekávaly.
Bojovníci z řad Húsíů se nedaleko města Saná shromáždili na podporu Palestinců v Pásmu Gazy a proti americkým úderům na Jemen. (22. ledna 2024)

Húsíové začali útočit na lodě v jižní části Rudého moře koncem roku 2023, a to jako odveta v souvislosti s válkou v Gaze. Rejdaře tím v podstatě donutili využívat delší a nákladnější trasu kolem mysu Dobré naděje v jižní Africe, což platí dodnes. Blokace Hormuzského průlivu je ale podle analýzy agentury Reuters ještě výrazně komplikovanější.

Strasti lodí v Rudém moři trvají. Některé plují jinudy, jiné najaly stráž

Západ se o obnovení standardního provozu v Rudém moři pokouší už několik let a operace vůči povstalcům ho stály miliardy dolarů. Přesto Húsíové v letech 2024 a 2025 potopili celkem čtyři proplouvající lodě a několik dalších poškodili. Tankery i další plavidla se proto oblasti dodnes vyhýbají.

Írán jako náročnější protivník

V Rudém moři přitom západní síly čelí povstalcům, kteří jsou ve srovnání s Íránem výrazně slabší a technologicky zaostalejší. Írán je naopak regionální vojenskou mocností, která disponuje arzenálem raket, námořních min i dronů. Už to naznačuje, že obnovení provozu v Hormuzském průlivu může být výrazně složitější než to v Rudém moři.

Pro Hormuzský průliv navíc v podstatě neexistuje náhrada. Dlouhodobě jím proudí zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, a i proto jeho narušení způsobilo největší výpadek energetických dodávek v moderní historii. Na dodávkách paliv z Blízkého východu je přitom nejvíce závislá Asie a zdražování energií tak může výrazně urychlit růst inflace na celém světě.

Húsíové hlásí potopení lodi v Rudém moři. Pod palbu se dostal další tanker

Část dodávek ropy a plynu nyní v regionu směřuje nyní přes ropovody v Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Ty sice jedou na plný výkon, kapacitně to ale nestačí. „Pro Hormuz v podstatě neexistuje náhrada,“ prohlásil nedávno šéf kuvajtské státní ropné společnosti Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah.

Další vývoj není jasný

Západu nehraje do karet ani fakt, že Hormuzský průliv je ve srovnání s oblastí, kde operují Húsíové, výrazně rozlehlejší. Írán tak může útočit podél několika set kilometrů pobřeží. V některých místech jsou navíc tankery od pevniny vzdálené jen několik kilometrů, takže íránské drony mohou zasáhnout během několika minut. „Obrana je ve srovnání s Rudým mořem výrazně náročnější,“ potvrzuje bývalý americký admirál Mark Montgomery.

Spojené státy se svými spojenci řeší už od počátku konfliktu, jak dál postupovat. Ve hře je vojenský doprovod tankerů, který by mohl situaci částečně zlepšit. Hovoří se také o leteckém krytí plavidel i operacích zaměřených na odstraňování námořních min. I tak by ale obnovení běžného provozu mohlo trvat několik měsíců.

Húsíové mohou rozšířit válečný požár do Rudého moře. Loajalita za loajalitu, hlásí

Podle agentury Reuters Írán za průjezd tankerů Hormuzským průlivem již vybírá nemalé poplatky. Zároveň umožňuje průjezd jen omezenému počtu lodí, které míří především do spřátelených zemí. Mezi hlavní cílové destinace patří zejména Čína nebo kupříkladu Pákistán.

Jasný postup zatím nemá ani americký prezident Donald Trump. V jednu chvíli vyzývá k větší aktivitě ostatních států, jindy naopak Evropu i další ekonomiky ostře kritizuje. Vysoké ceny ropy a plynu pro něj navíc představují problém. Už za několik měsíců totiž Spojené státy čekají důležité volby do Kongresu, ve kterých chce jeho administrativa uspět. S drahými palivy to ale nebude jednoduché.

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Longer v Česku neuspěl. KFC stahuje svůj sendvič kvůli malému zájmu

KFC Longer byl v České republice vyřazen z nabídky a řetězec neplánuje jeho...

Řetězec rychlého občerstvení KFC se rozhodl stáhnout z nabídky jeden ze svých nejznámějších sendvičů. Od února již není v provozovnách dostupný podlouhlý a cenově dostupný kuřecí sendvič jménem...

Příjmy státu z paliv rostou o desítky milionů korun denně, spočítali analytici

Aktuální cena benzínu a nafty u českých čerpacích stanic. Válka s Iránem...

Současné vysoké ceny pohonných hmot zvyšují příjmy státu ve srovnání s obdobím před konfliktem na Blízkém východě o vysoké desítky milionů korun denně. Se stoupající cenou paliv totiž roste i výběr...

Kdo chce bydlet ve vlastním, musí hledat dál od center měst, říká ekonom

Martin Slaný

Na vlastní byt v centru Prahy už možná nikdy nedosáhne ani domácnost s nadprůměrným příjmem. Podle Martina Slaného, hlavního ekonoma investiční skupiny DRFG, je to ale běžný vývoj, který známe ze...

Do kdy podat daňové přiznání 2026 a zaplatit daň z nemovitosti. Přehled termínů

ilustrační snímek

Placení daní, záloh či hlášení úřadům se týká zejména podnikatelů a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Některé daňové povinnosti mají ale i lidé, kteří třeba jen vlastní nemovitost nebo...

Pro trampy i mastňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

Dolarové bankovky ponesou Trumpův podpis, v historii USA to nemá obdoby

ilustrační snímek

Americké ministerstvo financí plánuje umístit podpis prezidenta Donalda Trumpa na všechny nové americké papírové bankovky. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP. Zdůraznila, že v...

Nejsložitější rok, říkají obchodníci s vejci. Přesto jich bude dost, slibují

Ilustrační snímek

Obchodníci zvládnou mít na Velikonoce dostatečné zásoby vajec, přestože v EU zuří ptačí chřipka a v ČR se rekonstruují chovy na bezklecové varianty. Oznámil to na páteční tiskové konferenci prezident...

Pardubické letiště po deseti letech konečně otevře patro. Víme, co tam bude

Cestující na pardubickém letišti čekající na úterní let na Mallorcu. (3. června...

Letiště v Pardubicích otevře v půlce dubna první patro letištního terminálu. Od roku 2018 fungovalo pro odbavování cestujících jen přízemí budovy, patro zůstávalo nedokončené. Politici se na dostavbě...

Levné balíčky z Číny už nebudou bez poplatku, EU cílí nejen na Temu a Shein

ilustrační snímek

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie, by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které ve čtvrtek...

Rozdíl mezi spotem a fixací je zásadní. Vyberte správný tarif pro firmu

Ve spolupráci
Ilustrační obrázek

Ceny elektřiny pro firmy a podnikatele zůstávají jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících provozní náklady.

Vegetariáni tlačí na vládu. Na pole i do škol chtějí více hrachu a bobů

Hráškový hummus

Uvažovat racionálněji o produkci potravin a plánovat s důrazem na zdraví obyvatel jsou apely na ministerstva, které představili zástupci mimo jiné vegetariánských organizací, jako je ProVeg. Cílem má...

