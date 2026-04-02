Provozovatelé lodí musí před cestou kontaktovat zprostředkovatelskou společnost napojenou na íránské revoluční gardy. Musí jí poskytnout informace o svém plavidle, aby mohli vyjednat mýtné, které obvykle začíná na zhruba jednom dolaru (zhruba 21 Kč) za barel ropy. Následně obdrží kód povolení a pokyny k trase pro bezpečné proplutí, píše agentura Bloomberg.
Jeden provozovatel ropného tankeru uvázlého v Perském zálivu dostal podle zdrojů listu návrh na bezpečné proplutí Hormuzským průlivem v doprovodu íránského námořnictva, pokud tanker změní registraci a vztyčí pákistánskou vlajku.
Na některé lodě hrozí Írán útoky
Podle informací z lodního průmyslu a vládních úředníků, s nimiž hovořil deník The Wall Street Journal, íránské gardy vybírají mýtné od plavidel proplouvajících Hormuzem a upřednostňují lodě ze zemí, které berou za spřátelené. (Čína, Indie, Rusko). Zároveň hrozí útokem na lodě ze zemí považovaných za agresory. (USA, Izrael a jejich spojenci)
Íránci mají podle těchto zdrojů systém hodnocení od jedné do pěti pro jednotlivé země. U ropných tankerů je počáteční cena v jednáních obvykle kolem jednoho dolaru za barel ropy a platí se v jüanech nebo stablecoinech, tedy kryptoměnách vázaných na hodnotu tvrdé měny.
Opravdu velký tanker na přepravu ropy (VLCC) má obvykle kapacitu kolem dvou milionů barelů. Od lodí se očekává, že vztyčí vlajku státu, který vyjednal dohody o plavbě, a v některých případech změní svou oficiální registraci na tuto zemi.
Angažuje se hlavně Pákistán
Jeden zdroj deníku sdělil, že Pákistán vyhledává největší lodě, které v regionu najde. Zajištění jejich proplutí by mohl být způsob, jak demonstrovat úspěch diplomatických snah o ukončení konfliktu, píše WSJ.
Americký prezident Donald Trump uvedl, že Spojené státy budou během příštích dvou či tří týdnů podnikat extrémně tvrdé údery na Írán, kde jsou USA již blízko splnění svých strategických cílů. Hovořil také o Hormuzském průlivu. USA podle Trumpa průliv nepotřebují a o jeho zabezpečení by se měly postarat další země.
Fakt, že existuje Íránem podporovaná dohoda o bezpečném proplutí, podle profesora mezinárodní bezpečnosti na univerzitě Lancaster University Basila Germonda neznamená, že by se nebezpečí pro námořní dopravu snížilo. Aby tento přístup fungoval, musí si Teherán podle něho zachovat schopnost ohrožovat komerční lodní dopravu v průlivu a v Perském zálivu. „Aby byl Teherán věrohodný, musí čas od času na tankery zaútočit,“ uzavřel.