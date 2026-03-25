Nótu týkající se dopravy v konfliktem zasažené oblasti zaslalo íránské ministerstvo zahraničních v neděli 15členné Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. V úterý se zpráva rozšířila mezi 176 členů londýnské agentury OSN pro námořní dopravu, která je odpovědná za regulaci bezpečnosti mezinárodní lodní dopravy a prevenci znečištění, píše agentura Reuters.
Podle tohoto dokumentu Írán přijal nezbytná a přiměřená opatření, aby zabránil agresorům a jejich podporovatelům ve zneužívání Hormuzského průlivu k nepřátelským operacím. „Plavidla, vybavení a jakýkoli majetek patřící USA nebo Izraeli stejně jako další účastníci agrese nesplňují podmínky pro neškodný průjezd,“ zdůrazňuje nóta.
Americko-izraelská válka proti Íránu prakticky zastavila dodávky zhruba pětiny světové ropy a zkapalněného zemního plynu přes Hormuzský průliv, což způsobilo narušení dodávek ropy.
Ceny ropy výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, píše agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.
Ve středu dopoledne vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 4,8 procenta do blízkosti 99,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela asi čtyři procenta pod 88,60 dolaru za barel.
„Očekávání příměří mírně vzrostla a trh ovládá snaha o vybírání zisků,“ řekl hlavní analytik společnosti Nissan Securities Investment Hirojuki Kikukawa. Výhled ohledně úspěšného jednání však podle něj zůstává nejistý, což výprodej omezuje.
Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že Spojené státy pokročily v jednáních o ukončení války s Íránem. Zdroj agentury Reuters pak potvrdil, že Washington zaslal Íránu 15bodový návrh na urovnání konfliktu.
Izraelský Kanál 2 uvedl, že Washington usiluje o měsíční příměří, aby mohl projednat plán, který zahrnuje demontáž íránského jaderného programu, ukončení podpory ozbrojených skupin v regionu a znovuotevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Blízkého východu.