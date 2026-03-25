Lodě, které nepatří nepřátelům, mohou Hormuzem proplout, nabízí Írán

Írán sdělil Radě bezpečnosti OSN a Mezinárodní námořní organizaci, že plavidla nepatřící nepřátelům mohou proplout Hormuzským průlivem, pokud se dohodnou s íránskými úřady. Ceny ropy po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války, klesly pod 100 dolarů za barel.
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský průliv. (12. března 2026) | foto: Profimedia.cz

Nótu týkající se dopravy v konfliktem zasažené oblasti zaslalo íránské ministerstvo zahraničních v neděli 15členné Radě bezpečnosti a generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi. V úterý se zpráva rozšířila mezi 176 členů londýnské agentury OSN pro námořní dopravu, která je odpovědná za regulaci bezpečnosti mezinárodní lodní dopravy a prevenci znečištění, píše agentura Reuters.

Samé hory, dlouhá pobřeží, 90 milionů lidí. Proč Trump proti Íránu nemůže vyhrát

Podle tohoto dokumentu Írán přijal nezbytná a přiměřená opatření, aby zabránil agresorům a jejich podporovatelům ve zneužívání Hormuzského průlivu k nepřátelským operacím. „Plavidla, vybavení a jakýkoli majetek patřící USA nebo Izraeli stejně jako další účastníci agrese nesplňují podmínky pro neškodný průjezd,“ zdůrazňuje nóta.

Americko-izraelská válka proti Íránu prakticky zastavila dodávky zhruba pětiny světové ropy a zkapalněného zemního plynu přes Hormuzský průliv, což způsobilo narušení dodávek ropy.

Naděje na příměří roste, cena ropy klesá

Ceny ropy výrazně klesají po zprávě, že Spojené státy zaslaly Íránu 15bodový návrh směřující k ukončení války na Blízkém východě. To zvýšilo naděje na příměří, které by mohlo zmírnit narušení dodávek v regionu, píše agentura Reuters. Cena severomořské ropy Brent klesla pod psychologickou hranici 100 dolarů za barel.

Ve středu dopoledne vykazovala cena Brentu pokles přibližně o 4,8 procenta do blízkosti 99,50 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ve stejnou dobu ztrácela asi čtyři procenta pod 88,60 dolaru za barel.

Írán dostal od USA mírový plán. Poskytl obrovský dar, režim se mění, tvrdí Trump

„Očekávání příměří mírně vzrostla a trh ovládá snaha o vybírání zisků,“ řekl hlavní analytik společnosti Nissan Securities Investment Hirojuki Kikukawa. Výhled ohledně úspěšného jednání však podle něj zůstává nejistý, což výprodej omezuje.

Americký prezident Donald Trump v úterý prohlásil, že Spojené státy pokročily v jednáních o ukončení války s Íránem. Zdroj agentury Reuters pak potvrdil, že Washington zaslal Íránu 15bodový návrh na urovnání konfliktu.

Izraelský Kanál 2 uvedl, že Washington usiluje o měsíční příměří, aby mohl projednat plán, který zahrnuje demontáž íránského jaderného programu, ukončení podpory ozbrojených skupin v regionu a znovuotevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro vývoz ropy a zemního plynu ze zemí Blízkého východu.

Až 20 nových reaktorů. Česko čeká jedinečná jaderná expanze, říká nástupce Drábové

Zkrachovalé Brašnářství Tlustý nabízí značku na Bazoši. Zvláštní, říkají experti

V roce 1981 se jeden ze zakladatelů Roman Tlustý dostal na učiliště, kde se...

Brašnářství Tlustý, které na sebe už dříve podalo insolvenční návrh, nyní nabízí svou ochrannou známku k prodeji. Překvapivě přes inzertní portál Bazoš. Insolvenční správkyně ji prodává jako součást...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Za peníze z plastů jsem provdal tři dcery, říká rybář z Nilu. Káhirský byznys funguje

Egyptský Nil je plný plastového odpadu, který zabíjí ryby a bere rybářům...

Klesající populace ryb a znečištění řeky Nil plastovým odpadem přinutilo rybáře z Káhiry, aby se místo rybaření začali věnovat sběru plastového odpadu. Díky iniciativě VeryNile, která platí rybářům...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Fico přitvrdil. Slovensko omezí prodej nafty, cizinci si za tankování připlatí

Cizinci by mohli u slovenských čerpacích stanic platit víc, naznačil Fico

Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu...

