Chaos v dodávkách nekončí. Válka zdražila i klíčové díly pro telefony a počítače

Kvůli válce na Blízkém východě a výpadku dodávek klíčových surovin rostou ceny desek plošných spojů. Ty se používají téměř ve všech elektronických zařízeních od smartphonů a počítačů až po servery pro umělou inteligenci.

Zaměstnanec pracuje na výrobě desky desek plošných spojů v továrně v čínském Tung-kuanu (16. března 2026) | foto: Reuters

Toto narušení představuje další ránu pro výrobce elektroniky, kteří se již potýkají s prudce rostoucími náklady na paměťové čipy, a zároveň ukazuje rozšiřující se dopady války s Íránem, která způsobila chaos v dodavatelských řetězcích, dodávkách plastů i ropy, píše agentura Reuters.

Írán na začátku dubna zaútočil na saúdskoarabský petrochemický komplex Jubail, což vedlo k zastavení výroby vysoce čisté pryskyřice polyfenylenetheru (PPE) – klíčového základního materiálu používaného při výrobě laminátů pro desky plošných spojů.

Společnost SABIC, která zajišťuje přibližně 70 procent světových dodávek vysoce čistého PPE a provozuje továrny v komplexu Jubail na pobřeží Perského zálivu, zatím nedokázala výrobu obnovit. To podle zdroje Reuters výrazně omezilo dostupnost tohoto materiálu po celém světě. Válka také vážně narušila lodní dopravu v oblasti Perského zálivu.

Plošné spoje zdražují už od konce loňského roku kvůli rostoucí poptávce po serverech pro umělou inteligenci. Panické nákupy a snahy o předzásobení pak od března tlačí na ceny ještě víc.

V dubnu tak ceny desek plošných spojů vzrostly oproti březnu až o čtyřicet procent, uvedli analytici Goldman Sachs v nedávné zprávě. Jihokorejský výrobce Daeduck Electronics, jehož zákazníky jsou mimo jiné Samsung Electronics, SK Hynix a AMD, už zahájil jednání se zákazníky o zvýšení cen, uvedl pro Reuters jeden z vedoucích pracovníků firmy.

Chybějí i další materiály

„Dřív byla moje priorita jednat se zákazníky, ale to se teď úplně změnilo. Vyjednávám už prakticky jen s dodavateli, protože například čekací doba na dodávky chemických materiálů, jako je třeba epoxidová pryskyřice, se prodloužila ze tří týdnů na patnáct,“ uvedl pro Reuters další z manažerů.

Prudký růst cen je podle zdrojů agentury způsoben také nedostatkem dalších klíčových materiálů, včetně skelných vláken nebo měděné fólie. Ta jen za letošní rok podražila o třicet procent.

Podle společnosti Victory Giant Technology, významného čínského dodavatele spojů pro Nvidii, tvoří měď přibližně 60 procent celkových nákladů na suroviny při výrobě desek plošných spojů. Vícevrstvé desky plošných spojů mohou stát přibližně 1 394 jüanů (4 200 korun) za metr čtvereční, přičemž špičkové modely pro AI servery stojí zhruba desetinásobek, uvádí Victory Giant.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

