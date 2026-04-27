ANALÝZA: Ani válka, ani mír. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda

Plánované mírové rozhovory mezi Teheránem a Washingtonem zatím končí fiaskem. USA i Írán sázejí na to, že druhá strana nevydrží tlak tak dlouho jako oni sami, tvrdí analytici. Současné americko-íránské vztahy se momentálně nedají označit ani za mír, ani za válku. Obětí této patové situace se stala i světová ekonomika, která čelí nejisté budoucnosti.
Lodě uvázlé v Hormuzském průlivu nedaleko pobřeží Ománu (27. dubna 2026)

Představitelé Íránu dávají jasně najevo, že ekonomické důsledky konfliktu zvládnou lépe než prezident Donald Trump, jehož navíc už na podzim čekají v USA důležité volby. Ani jeho administrativa však zatím nechce ustoupit ze svých požadavků, píše The New York Times

Pákistánské snahy o ukončení konfliktu se zatím jeví jako liché. Od chvíle, kdy skončilo americko-izraelské bombardování Íránu a bylo vyhlášeno příměří, obě strany tvrdí, že z konfliktu vyšly silnější. Prezident Trump navíc zřejmě věří, že Spojené státy vydrží ekonomický tlak déle než Írán, mimo jiné i kvůli sporům kolem námořní blokády v Hormuzském průlivu.

„Máme trumfy v ruce, 18 hodin tam nepoletíte.“ Trump zrušil cestu vyjednavačů

Možná i proto nakonec o uplynulém víkendu nevyslal do Islámábádu Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Americký prezident k tomu uvedl, že Írán by podle něj jednání pouze zdržoval. „Před chvílí jsem svým lidem chystajícím se odletět řekl: ‚Ne, nepoletíte tam 18 hodin. My máme všechny trumfy v ruce. (Íránci) nám mohou zavolat, kdykoli budou chtít, ale vy už nebudete podnikat žádné další 18hodinové lety, abyste tam seděli a mluvili o ničem‘,“ řekl šéf Bílého domu.

Írán jedná s Ománem

Teherán mezitím trvá na tom, že k přímým rozhovorům nedojde, dokud Washington nezruší námořní blokádu íránských přístavů, kterou zavedl po uzavření příměří. Přesto íránský ministr zahraničí Arakčí odcestoval do Ománu a v plánu má také cestu do Ruska. Právě tyto dvě země totiž Teherán v současnosti považuje za své klíčové strategické partnery.

Od aut až po plechovky. Jak válka s Íránem ovlivňuje světové dodávky hliníku

Výsledkem je patová situace. Ani jedna ze stran zatím není ochotna ustoupit natolik, aby jednání mohla pokračovat. „Jsme v podobné situaci jako na konci dvanáctidenní války mezi Íránem a Izraelem v loňském roce. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Sasan Karimi.

„Narušení provozu v průlivu je pro Trumpa ve skutečnosti nákladnější než pro Íránce,“ uvedl Esfandyar Batmanghelidj, výkonný ředitel nadace Bourse & Bazaar Foundation, výzkumné organizace se sídlem v Londýně.

Íránu hrozí hyperinflace

Karimi dodává, že v Íránu každopádně panují obavy, že po několik dní trvajícím příměří dojde k obnovení amerických či izraelských útoků. Ty by už tak zbídačené íránské ekonomice způsobily další vážné škody. Írán už totiž před vypuknutím konfliktu bojoval mimo jiné s vysokou inflací a ekonomické problémy země vyústily před několika měsíci i v masivní demonstrace.

Nejvýznamnější íránský ekonomický deník Donya-e-Eghtesad předpovídá, že v nejoptimističtějším scénáři dosažení dohody by roční inflace mohla vzrůst až na 49 procent. Varoval, že stav „ani válka, ani mír“ by mohl v nadcházejících měsících posunout inflaci blíže k 70 procentům, zatímco návrat k válce by mohl vyvolat hyperinflaci přesahující 120 procent.

ANALÝZA: K vedení ekonomické války není třeba být supervelmocí, dokazuje Írán

Zahraniční média informují o tom, že útoky amerických a izraelských vojsk zanechaly na íránském hospodářství vážné škody. Napříč Íránem přibývají zprávy o propouštění a tamní průmysl se potýká s nedostatkem petrochemických surovin. Zemi navíc začínají ve velkém chybět i léky.

Írán však zároveň může sázet na to, že delší výpadek v těžbě a exportu ropy, plynu či například hnojiv by mohl Trumpovu administrativu přimět k obnovení mírových rozhovorů, uzavírá The New York Times.

České zdravotnictví je úspěšné, ale šampion přestal trénovat, shodují se experti

Nejdražší byt světa patří nejbohatšímu muži Ukrajiny. Podnikatel za něj dal miliardy

Budova s názvem Le Renzo v nové monacké čtvrti Mareterra (20. února 2026)

Nejbohatší muž Ukrajiny Rinat Achmetov si pořídil jeden z nejdražších bytů světa. Luxusní apartmán v nové monacké čtvrti Mareterra má pět podlaží, dvacet jedna místností, osm parkovacích míst a...

Kultovní výbava horalů. České batohy vyrábějí ručně, inovovat nepotřebují

V nenápadném domě u Brna vznikají legendární české batohy, které před víc než 40 lety od základu změnily horskou turistiku. Reportér magazínu Víkend DNES se podíval přímo do dílny firmy Gemma.

Leo Express představil repasovanou soupravu Talgo. Již brzy se vydá na Slovensko

Společnost Leo Express ve čtvrtek jízdou na trase Praha–Bratislava představila repasované vlaky, které od konce dubna plánuje využívat na páteřní trase mezi Českem a Slovenskem. Soupravy s pasivním...

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil kníže Schwarzenberg, našel nového majitele

Zámek Dřevíč na Rakovnicku, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, změnil vlastníka. Barokní stavbu od loňského roku prodávala realitní kancelář Svoboda &...

Rostou obavy o další obchodní tepnu světa. V ohrožení je Malacký průliv

Blokáda Hormuzského průlivu a nepředvídatelnost amerického prezidenta Donalda Trumpa oživují obavy, že podobné napětí může zasáhnout i další mimořádně důležitý strategický bod. Tím je Malacký průliv...

EET 2.0 je připravena, obstrukce opozice nečekám, sdělila Schillerová

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová nechce razantně snižovat daň z příjmu právnických osob, preferuje zrychlování odpisů. Chce tak podpořit nastartování ekonomiky. Řekla to na...

Větší letadla, nové přímé spoje. Vláda chce rozšířit dráhu karlovarského letiště

Vláda premiéra Andreje Babiše chce prodloužit a rozšířit dráhu na letišti v Karlových Varech. Předseda vlády to řekl v pondělí po jednání na obchodním fóru v ázerbájdžánské Gabale, kde mimo jiné...

Česká pošta má nového generálního ředitele. Richarda Hodula jmenoval ministr Metnar

Ministr vnitra Lubomír Metnar v pondělí jmenoval novým generálním ředitelem České pošty Richarda Hodula, bývalého šéfa Tchibo pro střední a východní Evropu. Jeho nominaci předtím schválila vládní...

Regulace cen pohonných hmot zůstává. Pumpám dává jistotu, řidič změnu nepocítí

Ministerstvo financí bude i v květnu nadále regulovat ceny pohonných hmot, ovšem s několika změnami. Nově se maximální ceny budou počítat z třídenního průměru, nikoli z jednodenních hodnot. Od května...

Noc pivovarů se rozšířila do tří krajů. Druhý ročník přilákal tisíce lidí

Druhý ročník Noci pivovarů přilákal ve třech krajích přes pět tisíc návštěvníků. Do akce se zapojilo téměř 50 malých i velkých pivovarů, které nabídly exkluzivní prohlídky míst, kde se vaří pivo a...

S nákupem letenek neotálejte, vyzval španělský ministr. Bojí se, že zdraží

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval turisty k včasnému nákupu letenek. Podle něj totiž hrozí, že budou čím dál dražší. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států...

Zásobníky plynu jsou prázdnější než loni. Nedostatek nehrozí, uklidňují experti

Letošní topná sezona byla intenzivnější než v předchozích letech, meziročně byla chladnější o téměř pět procent, uvádí energetici. Dodávky tepla i plynu ale probíhaly bez větších výpadků i během...

Chaos v dodávkách nekončí. Válka zdražila i klíčové díly pro telefony a počítače

Kvůli válce na Blízkém východě a výpadku dodávek klíčových surovin rostou ceny desek plošných spojů. Ty se používají téměř ve všech elektronických zařízeních od smartphonů a počítačů až po servery...

Čína uvalila sankce i na české zbrojařské firmy. Tchaj-wan dopady sankcí odmítá

Sankce, které Čína zavedla vůči sedmi evropským firmám a subjektům z obranného průmyslu, nenaruší schopnost Tchaj-wanu získávat zbraně, uvedl podle agentury Reuters tchajwanský ministr obrany...

