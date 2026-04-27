Představitelé Íránu dávají jasně najevo, že ekonomické důsledky konfliktu zvládnou lépe než prezident Donald Trump, jehož navíc už na podzim čekají v USA důležité volby. Ani jeho administrativa však zatím nechce ustoupit ze svých požadavků, píše The New York Times
Pákistánské snahy o ukončení konfliktu se zatím jeví jako liché. Od chvíle, kdy skončilo americko-izraelské bombardování Íránu a bylo vyhlášeno příměří, obě strany tvrdí, že z konfliktu vyšly silnější. Prezident Trump navíc zřejmě věří, že Spojené státy vydrží ekonomický tlak déle než Írán, mimo jiné i kvůli sporům kolem námořní blokády v Hormuzském průlivu.
Možná i proto nakonec o uplynulém víkendu nevyslal do Islámábádu Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera. Americký prezident k tomu uvedl, že Írán by podle něj jednání pouze zdržoval. „Před chvílí jsem svým lidem chystajícím se odletět řekl: ‚Ne, nepoletíte tam 18 hodin. My máme všechny trumfy v ruce. (Íránci) nám mohou zavolat, kdykoli budou chtít, ale vy už nebudete podnikat žádné další 18hodinové lety, abyste tam seděli a mluvili o ničem‘,“ řekl šéf Bílého domu.
Írán jedná s Ománem
Teherán mezitím trvá na tom, že k přímým rozhovorům nedojde, dokud Washington nezruší námořní blokádu íránských přístavů, kterou zavedl po uzavření příměří. Přesto íránský ministr zahraničí Arakčí odcestoval do Ománu a v plánu má také cestu do Ruska. Právě tyto dvě země totiž Teherán v současnosti považuje za své klíčové strategické partnery.
Výsledkem je patová situace. Ani jedna ze stran zatím není ochotna ustoupit natolik, aby jednání mohla pokračovat. „Jsme v podobné situaci jako na konci dvanáctidenní války mezi Íránem a Izraelem v loňském roce. Boje sice skončily, ale chybí jakákoli dohoda,“ tvrdí vysokoškolský pedagog Sasan Karimi.
„Narušení provozu v průlivu je pro Trumpa ve skutečnosti nákladnější než pro Íránce,“ uvedl Esfandyar Batmanghelidj, výkonný ředitel nadace Bourse & Bazaar Foundation, výzkumné organizace se sídlem v Londýně.
Íránu hrozí hyperinflace
Karimi dodává, že v Íránu každopádně panují obavy, že po několik dní trvajícím příměří dojde k obnovení amerických či izraelských útoků. Ty by už tak zbídačené íránské ekonomice způsobily další vážné škody. Írán už totiž před vypuknutím konfliktu bojoval mimo jiné s vysokou inflací a ekonomické problémy země vyústily před několika měsíci i v masivní demonstrace.
Nejvýznamnější íránský ekonomický deník Donya-e-Eghtesad předpovídá, že v nejoptimističtějším scénáři dosažení dohody by roční inflace mohla vzrůst až na 49 procent. Varoval, že stav „ani válka, ani mír“ by mohl v nadcházejících měsících posunout inflaci blíže k 70 procentům, zatímco návrat k válce by mohl vyvolat hyperinflaci přesahující 120 procent.
|
Zahraniční média informují o tom, že útoky amerických a izraelských vojsk zanechaly na íránském hospodářství vážné škody. Napříč Íránem přibývají zprávy o propouštění a tamní průmysl se potýká s nedostatkem petrochemických surovin. Zemi navíc začínají ve velkém chybět i léky.
Írán však zároveň může sázet na to, že delší výpadek v těžbě a exportu ropy, plynu či například hnojiv by mohl Trumpovu administrativu přimět k obnovení mírových rozhovorů, uzavírá The New York Times.