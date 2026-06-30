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Peníze z ropy do Íránu tečou, většina obyvatel ale změnu nepocítí

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  20:00
Lidé se shromažďují v Teheránu v Íránu po oznámení dvoutýdenního příměří v...

Lidé se shromažďují v Teheránu v Íránu po oznámení dvoutýdenního příměří v íránské válce. (8. dubna 2026) | foto: AP

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Írán si může v příštích měsících díky obnovenému vývozu ropy přijít na miliardy dolarů. Zatímco jeho státní pokladna se pravděpodobně začne rychle plnit, běžní Íránci výraznější zlepšení životní úrovně v dohledné době nejspíš nepocítí. Zemi nadále sužuje rekordní inflace, vysoká nezaměstnanost i rozsáhlé škody způsobené válkou.

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa minulý týden umožnila Íránu znovu prodávat ropu a přijímat za ni platby v dolarech. Teheránu se tím otevřela cesta k devizám, které mu po letech tvrdých sankcí i nedávném konfliktu citelně chyběly. Pro ekonomiku je to nečekaná vzpruha, o níž se jí ještě před několika měsíci mohlo jen zdát, píše The Wall Street Journal.

První důsledky změn jsou patrné téměř okamžitě. Podle dat analytických společností Kpler a Vortexa začal íránský vývoz ropy rychle růst. Analytici odhadují, že jen během příštích dvou měsíců může Teherán díky exportu získat osm až deset miliard dolarů, tedy zhruba 170 až 215 miliard korun.

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Dalším pozitivním signálem pro zemi je potvrzení příměří a obnovení jednání mezi Washingtonem a Teheránem. Podle ekonomů tím roste šance, že částečné uvolnění sankcí nebude pouze krátkodobé.

Experti ovšem varují, že samotné příjmy z ropy hlubší problémy ekonomiky nevyřeší. „V krátkodobém horizontu jde o významný finanční přínos, sám o sobě ale nestačí k nastartování celé ekonomiky,“ uvedl pro The Wall Street Journal analytik společnosti Eurasia Group Gregory Brew.

Obrovskou zátěží zůstávají také škody způsobené válkou. Úřady je odhadují na přibližně 270 miliard dolarů (zhruba 5,8 bilionu korun). Podle Organizace spojených národů bylo během konfliktu poškozeno zhruba 150 tisíc civilních budov, z toho více než 50 tisíc obytných domů v Teheránu.

Výrazné škody utrpěl také íránský energetický sektor. Konzultační společnost Rystad Energy odhaduje, že opravy rafinerií a petrochemických závodů si vyžádají až 19 miliard dolarů (přibližně 410 miliard korun).

Obnova potrvá roky

Přestože státní rozpočet si díky vyšším příjmům z prodeje ropy v dalších měsících pravděpodobně přijde na své, obnovit spotřebu íránských domácností, vytvořit nová pracovní místa nebo zkrotit vysokou inflaci bude podle ekonomů trvat měsíce, možná dokonce roky.

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Zásadní otázkou zůstává, jak Írán příjmů z prodeje ropy využije. Část analytiků upozorňuje, že tamní režim může dát přednost financování armády před obnovou civilní ekonomiky.

Ekonomickou situaci navíc dále zhoršuje extrémně vysoká inflace. V červnu meziročně dosáhla téměř 89 procent. Cena tradičního jídla lavaš se podle místních obyvatel za pár týdnů téměř zdvojnásobila.

Po vypuknutí konfliktu navíc přišlo o práci více než milion lidí a íránská měna oslabila na historická minima. Další ránu ekonomice zasadil několikaměsíční výpadek internetu, který výrazně ochromil internetové podnikání i řadu dalších služeb.

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I proto íránští podnikatelé zůstávají opatrní. Šéf společnosti dovážející automobilové díly pro The Wall Street Journal uvedl, že během války musel propustit část zaměstnanců a rozprodat skladové zásoby, aby splatil dluhy. „Nyní se prakticky nedá plánovat,“ dodal nejmenovaný podnikatel.

Důvěru Íránců momentálně podkopávají i zkušenosti z roku 2015. Tehdejší jaderná dohoda sice přinesla vyšší vývoz ropy i částečný návrat země do světového obchodu, většina obyvatel ale zlepšení své životní úrovně nepocítila, uzavírá The Wall Street Journal.

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