Dynamika růstu cen je zvlášť u potravin mimořádná a z únorových čísel vyplývá, že íránská ekonomika měla nakročeno k hyperinflaci ještě před vypuknutím války.
Podle webu Iranwire.com, který tvoří íránští novináři žijící v exilu, zdražily některé klíčové položky rodinných nákupů jako je tradiční chléb sangak nebo mléko o padesát procent jen za poslední měsíc.
Oficiální data íránského statistického úřadu dokládají, že potravinová inflace byla trojciferná ještě před americko-izraelskými útoky, jejichž dopady do spotřebitelských cen zatím nelze odhadnout. Potravinová inflace činí v součtu celého modelového nákupního košíku potravin 110 procent. Chléb a obiloviny zdražily ve srovnání s loňským únorem o 142 procent, maso o 117, mléko, sýry a vejce o 108 procent, ovoce o 113 procent a oleje o bezprecedentních 207 procent.
Skutečnost přitom může být ještě horší. „Statistický úřad spolu s centrální bankou patří mezi hlavní zpracovatele dat v zemi a rozhodně není nezávislý na vládě. Inflaci počítají na základě schválených nebo státem regulovaných cen, nikoli skutečných cen na volném trhu. V Íránu vláda často stanovuje oficiální ceny základního zboží. Kvůli nedostatku a kolapsu měny rijál však tyto ceny v praxi neplatí,“ upozorňuje Iranwire.com.
Většina obyvatel tak musí nakupovat na volném nebo černém trhu, kde jsou ceny výrazně vyšší než ty uváděné státními médii. Například 1,5litrová láhev oleje, která loni v únoru stála kolem 70 000 tomanů, se nyní podle íránských žurnalistů prodává za 473 000 tomanů – nárůst o 489 procent, tedy mnohem více než oficiálně uváděných 207 procent.
Podobně kilogram hovězího masa zdražil z 635 000 tomanů na 1 590 000 tomanů, což představuje nárůst o více než 160 procent. Toman je neoficiální měnovou jednotkou, která pomáhá alespoň mírně redukovat milionové cenovky: představuje deset rijálů.
Mzdy sice v zemi rostly v některých případech i o 45 procent, na pokrytí inflace však zdaleka nestačí. „Měsíční příjem pokryje často pouze asi třicet procent životních nákladů, tedy zhruba deset dní v měsíci. Zbytek času musí rodiny řešit druhou prací, půjčkami, prodejem majetku nebo dokonce vynecháváním jídel,“ píše Iranwire.com.
Íránská vláda se rozhodla čelit problému alespoň částečně tím, že zvýšila minimální mzdu z dosavadních 103 milionů rijálů (asi 1 640 korun) na 166 milionů (zhruba 2 650 korun), tedy přibližně o 60 procent. Odboráři přitom požadovali alespoň 600 milionů rijálů. Nová minimální mzda začne v Íránu platit už 20. března, tedy na perský Nový rok, uvedl web Euronews.
Experti ale podotýkají, že íránské zvýšení minimální mzdy jako reakce na rostoucí ceny není ideální. Přikrmuje totiž inflační spirálu a růst mezd může být záhy vynulován dalším růstem cen zboží a služeb.