Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

  19:19aktualizováno  19:22
Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek milionů dolarů. Po Trumpově prohlášení ceny ropy prudce klesly, z čehož mohli těžit obchodníci. Podle analytiků mohli někteří vědět o prezidentově rozhodnutí předem, píše server BBC.
Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

O nezvyklém vzestupu sázek na vývoj ceny ropy před Trumpovým oznámením v úterý informovala rovněž agentura Reuters. Odvolává se na data společnosti LSEG, podle kterých se zhruba 15 minut před Trumpovým oznámením objevily sázky na ceny ropy v hodnotě přes půl miliardy dolarů. Nebylo však možné zjistit, kdo tyto obchody uskutečnil, píše Reuters.

Trump v noci na neděli pohrozil, že USA začnou ničit íránské elektrárny, pokud Teherán neumožní plné obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který je důležitou trasou pro přepravu ropy a plynu.

V pondělí však šéf Bílého domu oznámil pětidenní odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, což vysvětlil produktivními rozhovory s Teheránem o ukončení války.

„Rozhodně to nevypadá normálně,“ uvedl k sázkám na ceny ropy učiněným před Trumpovým oznámením analytik ropného trhu Mukesh Sahdev ze společnosti XAnalysts. „V té době neexistovaly žádné známky toho, že by se mezi USA a Íránem konaly nějaké seriózní rozhovory,“ dodal.

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

