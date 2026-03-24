O nezvyklém vzestupu sázek na vývoj ceny ropy před Trumpovým oznámením v úterý informovala rovněž agentura Reuters. Odvolává se na data společnosti LSEG, podle kterých se zhruba 15 minut před Trumpovým oznámením objevily sázky na ceny ropy v hodnotě přes půl miliardy dolarů. Nebylo však možné zjistit, kdo tyto obchody uskutečnil, píše Reuters.
Trump v noci na neděli pohrozil, že USA začnou ničit íránské elektrárny, pokud Teherán neumožní plné obnovení provozu v Hormuzském průlivu, který je důležitou trasou pro přepravu ropy a plynu.
V pondělí však šéf Bílého domu oznámil pětidenní odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, což vysvětlil produktivními rozhovory s Teheránem o ukončení války.
„Rozhodně to nevypadá normálně,“ uvedl k sázkám na ceny ropy učiněným před Trumpovým oznámením analytik ropného trhu Mukesh Sahdev ze společnosti XAnalysts. „V té době neexistovaly žádné známky toho, že by se mezi USA a Íránem konaly nějaké seriózní rozhovory,“ dodal.