Datová centra jsou terčem kyberútoků již delší dobu. Fyzická napadení jsou ale novinka. Írán od března zaútočil několik míst v okolních zemích, včetně datacentra společnosti Amazon v Bahrajnu. Spojené státy odpověděly palbou na jedno íránské středisko.
Už na začátku války dal Írán najevo, že centra považuje za oprávněné vojenské cíle. Íránské revoluční gardy (IRGC) zveřejnily seznam devětadvaceti regionálních technologických cílů, na které se chystaly zaútočit, včetně těch vlastněných firmami Amazon, Google, Microsoft, Nvidia a Palantir.
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V příspěvku na Telegramu, zveřejněném po útoku 21. července, íránský režim uvedl, že na Amazon zaútočil znovu, protože poskytuje cloudové služby pro americkou vojenskou rozvědku. Amazon má totiž uzavřenou řadu smluv s vládou Spojených států a součástí projektů jsou také Google, Microsoft a Oracle.
Datová centra jsou tak důležitá nejen pro Trumpovu administrativu a odvětví umělé inteligence, ale i pro oblast Perského zálivu, která se po Spojených státech a Číně považuje za třetí globální centrum AI. Saudská Arábie vyčlenila na jejich rozvoj bilion dolarů, Spojené arabské emiráty loni s americkou vládou podepsaly průlomovou dohodu o výstavbě centra Stargate za 500 miliard dolarů. Na projektech spolupracovaly mimo jiné firmy OpenAI, Oracle, Nvidia a Cisco.
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Bahrajn, Kuvajt, Omán, Katar, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty se zavázaly, že budou do umělé inteligence v USA investovat přes dva biliony dolarů a zároveň se zbaví obdobných čínských technologií.
„Tímto krokem si sice Spojené státy naklonili, ale také vystavili své zdroje íránským útokům,“ uvedla pro CNN vedoucí oddělení globální strategie RBC Capital Markets Helima Croft. „Na první pohled tyto útoky podkopávají důvěru v region, který má být klíčový pro inovace a investice v oblasti AI. Zároveň ale poukazují na roli, kterou tyto společnosti hrají ve válce a diplomacii, a také na to, jak daleko jsou USA ochotny zajít, aby je ochránily.“
Jak ochránit data za miliardy
Datová centra mohou působit jako novinka spojená právě s umělou inteligencí. Existují však už desítky let a válečným útokům čelí již od svého vzniku. Armády totiž často koordinují operace mimo frontovou linii a nepřátelé se snaží tuto komunikaci ohrozit rušením signálu a v posledních několika letech také kyberútoky. Fyzické napadení se však objevilo až letos.
Důvod je jednoduchý. AI se stala pro Spojené státy a Perský záliv ekonomicky klíčovou, takže Írán může způsobit škody, které země opravdu pocítí. Toho lze dosáhnout narušením provozu datových center s nízkými náklady pomocí dronů. A Írán může oprávněně tvrdit, že jsou vojenskými cíli.
„Datacentra mohou být využívána pro uchování informací souvisejících s armádou a zároveň pro tržní účely. Nemají na sobě nálepku ,Zde jsou vojenská data’,“ řekl profesor veřejné politiky na Kalifornské univerzitě Andrew Reddie. Ve skutečnosti se totiž jedná pouze o obrovské sklady s velmi drahým vybavením a nelze jejich odolnost proti bombám příliš zvýšit.
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Právě proto jsou systémy navrženy redundantně. Původně to bylo především kvůli přírodním katastrofám či poškození kabelů, ale dnes tento přístup slouží i jako prevence před útoky. Pokud tedy dojde k výpadku jednoho centra, lze se k informacím obvykle dostat z jiného.
Logickým krokem je také pojištění, ale to je stále složitější získat. „Někteří klienti, s ohledem na nedávné události, zvažují, zda do toho jít, protože pojišťovny se zdráhají převzít některá rizika,“ vyjádřil se Joe Macejak, vedoucí oddělení digitální infrastruktury v oblasti majetkového pojištění u společnosti Marsh. „Což vzhledem k raketovému růstu nákladů představuje značný risk,“ uzavírá.