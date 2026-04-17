Částečné zprůchodnění Hormuzského průlivu je podmíněno tím, že Írán trvá na přijetí požadavků, které v posledních dnech předložil Washingtonu. Bílý dům ani íránské ministerstvo zahraničí se k celé záležitosti zatím nevyjádřily, píše agentura Reuters
|
Írán vůbec poprvé přišel s konkrétním ústupkem, který by mohl přispět ke zmírnění současné energetické krize a tlaku na růst cen fosilních paliv na světových trzích. Teherán přitom dříve naopak zvažoval zavedení poplatků za průjezd Hormuzským průlivem, které měl vybírat nejprve v čínských jüanech a později kryptoměnách.
Protiprávní jednání Íránu
Hormuzský průliv už od roku 1968 funguje na základě dlouhodobého systému oddělených plavebních koridorů v íránských a ománských vodách, který byl zaveden pod záštitou OSN. I proto Spojené státy i další země po celém světě jednání Íránu kritizují a vnímají jej jako protiprávní.
V Perském zálivu uvázly během minulých týdnů stovky tankerů a dalších plavidel spolu s přibližně 20 tisíci námořníky. Přestože od 8. dubna platí příměří a americký prezident Donald Trump naznačil, že konflikt směřuje ke konci, otázka kontroly nad Hormuzským průlivem zůstává hlavním bodem vyjednávání.
Situaci dále komplikuje pondělní rozhodnutí Spojených států zavést vlastní blokádu ropných tankerů opouštějících íránské přístavy. Lodní doprava tak zůstává i nadále výrazně omezená a průlivem už několik týdnů proplouvá jen minimum lodí.
|
Před válkou, kterou zahájily 28. února USA a Izrael údery na Írán, byla tudy přepravována asi pětina globálních dodávek ropy a třetina zkapalněného zemního plynu. Dále oblastí procházela výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží.
Čína vyzvala k obnovení neomezené plavby v průlivu, a to několik hodin před oznámeným zablokováním íránských přístavů americkou armádou. Peking také podle agentury Reuters vyzývá všechny strany ke klidu a zdrženlivosti.
|
„Hormuzský průliv je důležitou mezinárodní obchodní cestou pro zboží a energie a je ve společném zájmu mezinárodního společenství udržovat v něm bezpečnost, stabilitu a nerušený provoz,“ uvedl v pondělí na pravidelné tiskové konferenci mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun. Čína je podle něj také připravena spolupracovat se všemi stranami na zajištění energetické bezpečnosti a dodávek, uzavřela agentura Reuters.