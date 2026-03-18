Každý barel se počítá. Irák se dohodl s Kurdy na exportu ropy přes Turecko

S uzavřením Hormuzského průlivu svět hledá náhradní trasy pro přepravu ropy. Irácká vláda se čerstvě dohodla se zástupci Kurdů na obnovení exportu ropy severní trasou do Turecka. Strategická surovina začala proudit ve středu dopoledne.
Irák a irácká kurdská regionální vláda podepsaly dohodu o obnovení vývozu ropy přes Turecko.

Ropa putuje potrubím z polí v Kurdistánu a oblasti Kirkúku do tureckého středomořského přístavu Ceyhan. Obnovení exportu přichází v době, kdy region destabilizuje konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.

Podle iráckého ministra ropného průmyslu Hajána Abdala Gháního může severní ropovod přepravovat 150 až 200 tisíc barelů denně z oblasti Kirkúku a přibližně 210 tisíc barelů denně z Kurdistánu. Celkově tak jde o významnou alternativu k exportu přes Perský záliv.

Ropné firmy varují Trumpa. Energetická krize se může ještě prohloubit

Po více než tříprocentním růstu v úterý ceny ropy Brent ve středu oslabily o 1,46 procenta, na 101,91 dolaru za barel. Americká ropa West Texas Intermediate zlevnila o 2,86 procenta, na 93,46 dolaru za barel.

„Tato zpráva přinesla trhu určitou úlevu. Jakýkoli dodatečný objem, který se vrací na trh, má v současné situaci velkou hodnotu, takže ceny na to reagovaly poklesem,“ uvedla pro Reuters seniorní analytička společnosti LSEG Anh Phamová. „Stále se však pohybujeme v prostředí cen ropy kolem 100 dolarů za barel a krize kolem Hormuzského průlivu zatím nevykazuje známky uklidnění.“

Součástí dohody mezi Bagdádem a Kurdy je vytvoření společného výboru, který bude dohlížet na obnovení exportu. Příjmy z ropy mají směřovat do federální státní pokladny.

Premiér Kurdistánu Masrúr Barzání zdůraznil, že region umožní export v co nejkratším čase s ohledem na mimořádnou situaci.

Irácký parlament i prezident v posledních dnech vyzvali k rychlé dohodě, aby země minimalizovala ekonomické dopady výpadku exportu. Parlament zároveň apeloval na vládu, aby posílila kontrolu nad celým ropným sektorem a zajistila nové exportní cesty.

Obnovení dodávek přes Turecko tak představuje klíčový krok nejen pro iráckou ekonomiku, ale i pro globální trh s ropou, který je kvůli napětí na Blízkém východě momentálně pod silným tlakem.

