Ropa putuje potrubím z polí v Kurdistánu a oblasti Kirkúku do tureckého středomořského přístavu Ceyhan. Obnovení exportu přichází v době, kdy region destabilizuje konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem.
Podle iráckého ministra ropného průmyslu Hajána Abdala Gháního může severní ropovod přepravovat 150 až 200 tisíc barelů denně z oblasti Kirkúku a přibližně 210 tisíc barelů denně z Kurdistánu. Celkově tak jde o významnou alternativu k exportu přes Perský záliv.
Po více než tříprocentním růstu v úterý ceny ropy Brent ve středu oslabily o 1,46 procenta, na 101,91 dolaru za barel. Americká ropa West Texas Intermediate zlevnila o 2,86 procenta, na 93,46 dolaru za barel.
„Tato zpráva přinesla trhu určitou úlevu. Jakýkoli dodatečný objem, který se vrací na trh, má v současné situaci velkou hodnotu, takže ceny na to reagovaly poklesem,“ uvedla pro Reuters seniorní analytička společnosti LSEG Anh Phamová. „Stále se však pohybujeme v prostředí cen ropy kolem 100 dolarů za barel a krize kolem Hormuzského průlivu zatím nevykazuje známky uklidnění.“
Součástí dohody mezi Bagdádem a Kurdy je vytvoření společného výboru, který bude dohlížet na obnovení exportu. Příjmy z ropy mají směřovat do federální státní pokladny.
Premiér Kurdistánu Masrúr Barzání zdůraznil, že region umožní export v co nejkratším čase s ohledem na mimořádnou situaci.
Irácký parlament i prezident v posledních dnech vyzvali k rychlé dohodě, aby země minimalizovala ekonomické dopady výpadku exportu. Parlament zároveň apeloval na vládu, aby posílila kontrolu nad celým ropným sektorem a zajistila nové exportní cesty.
Obnovení dodávek přes Turecko tak představuje klíčový krok nejen pro iráckou ekonomiku, ale i pro globální trh s ropou, který je kvůli napětí na Blízkém východě momentálně pod silným tlakem.