Drobní investoři stále více sázejí na AI. Pomáhá jim s výběrem portfolia

Umělá inteligence stále zřetelněji vstupuje také do světa investování. AI nástroje využívají i drobní investoři, podle aktuálních statistik je to dokonce každý desátý. Odhady ukazují, že význam umělé inteligence ve finančnictví bude v dalších letech růst i nadále. Odborníci ale zároveň varují, že lidské odborníky minimálně zatím nenahradí.
Jeremy Leung se přes dvacet let zaměřoval na investiční analýzy ve švýcarské bance UBS. Letos ale přišel o práci a kvůli tomu už momentálně nemá přístup k profesionálním nástrojům, které mu s investicemi pomáhají, jako třeba k Bloomberg Terminal.

Takové nástroje, které mají k dispozici hlavně velké banky, jsou ale v dnešní době stále velmi drahé. I on momentálně přiznává, že si je nemůže dovolit. Proto aktuálně sází i na ChatGPT.

Ženy a muži v investicích: Kdo investuje lépe? Co říkají průzkumy a praxe

„Drahé pomocníky si nemohu dovolit. I obyčejný ChatGPT mi ale práci velmi ulehčuje. Zvládá velkou část postupů, které pro mne ještě před pár lety byly na denním pořádku,“ říká pro Reuters investor. Připouští, že ChatGPT má ale samozřejmě i mnoho omezení. Nemá třeba přístup k některým důležitým datům.

AI mění pravidla hry téměř ve všech oblastech života. Stále oblíbenější jsou proto také automatizované investiční rady, na které se zaměřuje čím dál více startupů a firem. Tento trh by podle odhadů společnosti Research and Markets měl do roku 2029 vyrůst o téměř 600 procent. Z loňských 61,75 na téměř 471 miliard amerických dolarů, píše agentura Reuters.

Pozor na vymyšlená čísla a další data

Podle průzkumu brokerské platformy eToro zvažovala využití některého z AI nástrojů již více než polovina drobných investorů. Tento průzkum zároveň ukázal, že celkem třináct procent drobných investorů pracuje s AI nástroji za účelem sestavení svého investičního portfolia již pravidelně. I ChatGPT ale varuje, že jej není možné považovat za kvalifikovanou náhradu klasického finančního poradenství.

Dan Moczulski z platformy eToro říká, že místo klasických AI nástrojů je vhodnější používat ty, které jsou na finanční analýzu trénované. Proti těm klasickým totiž dělají menší množství chyb. Méně si vymýšlejí čísla a jiná data, ze kterých následně investiční doporučení vycházejí.

S AI nástroji v investování čím dál častěji pracuje také společnost Finder. Když v březnu roku 2023 požádali její zaměstnanci ChaTGPT, aby sestavil kvalitní investiční portfolio, bylo výsledkem celkem 38 akciových titulů. Odborníci ze společnosti Finder ChatGPT požádali, aby zahrnul pouze firmy, které nejsou příliš zadlužené, daří se jim dosahovat stabilního růstu a mají před konkurencí určitou výhodu.

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Investor Jeremy Leung každopádně doporučuje, aby investoři byli při práci s AI co možná nejkonkrétnější. Sám po umělé inteligenci chce, aby pracovala pouze s důvěryhodnými zdroji. Zároveň ale varuje, že drobní investoři mohou kvůli AI nástrojům získat falešný dojem bezpečí. „Až přijde krize, nemusí vědět, jak správně reagovat,“ uzavírá zkušený investiční expert pro Reuters.

Unikátní vánoční večírky jsou trend, Slavia nabízí zážitek v Edenu

Pořádat firemní vánoční večírek na fotbalovém stadionu? V Evropě a ve světě stále populárnější koncept se nyní začíná prosazovat i v Česku. SK Slavia Praha nabízí firmám možnost uspořádat takovou...

8. října 2025  15:34

Letiště v USA čelí problémům. Chybějí dispečeři, letadla nabírají zpoždění

Nedostatek personálu v oblasti řízení letového provozu způsobuje problémy na letištích po celých USA. Roste počet zpožděných letů, některé věže řízení letového provozu hlásily částečné nebo dokonce...

8. října 2025  15:25

