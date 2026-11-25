K situaci dochází v době, kdy cena nejznámější kryptoměny klesla pod hranici 60 000 dolarů a směřuje k nejhoršímu měsíčnímu výkonu od června 2022, uvedla agentura Bloomberg. Tehdy série krachů firem vyvolala rozsáhlý propad na trhu s kryptoměnami. Cena bitcoinu se tento měsíc snížila zhruba o 23 procent a ve středu kolem 7:00 SEČ se pohybovala blízko 59 000 dolarů.
Fondy ETF zpřístupnily investování do bitcoinu širšímu okruhu institucionálních a drobných investorů. Po uvedení na americký trh v lednu 2024 se staly důležitým zdrojem poptávky a pomohly podpořit růst ceny této kryptoměny. Nynější odliv peněz její současný pokles prohlubuje.
|
Cena bitcoinu prudce klesla, je nejnižší za poslední dva roky
Bitcoin v pondělí krátce posílil poté, co se do funkce generálního ředitele společnosti Nvidia vrátil její spoluzakladatel Jensen Huang. Následně ale veškeré zisky smazal.
„Pokud si trh nedokáže udržet růst ani po dobrých zprávách, obvykle to znamená, že investoři využívají každého posílení k prodeji,“ uvedla ve své zprávě společnost zabývající se analýzou dat Glassnode. Bitcoin se obchoduje nepřetržitě a bývá jedním z prvních aktiv, kterých se investoři zbavují, když chtějí omezit riziko.
|
Co je bitcoin, jak se kupuje, jak se s ním platí a jak o něj můžete snadno přijít
Bitcoin v současné době čelí i dalším překážkám, jako jsou například hackerské útoky, které podkopaly důvěru v jeho bezpečnost, píše Bloomberg. Kryptoměnu ale ohrožují také vyhlídky vyšších úrokových sazeb americké centrální banky (Fed) nebo přísnější regulační dohled po nedávném vítězství demokratů v amerických volbách do Kongresu. Tlak na cenu zvyšuje rovněž slabá poptávka ze strany amerických investorů, uvádí Glassnode.