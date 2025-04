Návrhář interiérů Cchao Ming-ťie z jihočínské provincie Kuang-tung se na počátku dubna rozhodl zareagovat na eskalaci obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Investoval své první 2 tisíce čínských jüanů (asi 6 tisíc korun), aby podpořil domácí firmy na čínské burze. Tuto částku plánuje nově investovat dokonce každý měsíc, píše agentura Reuters.

„Mým cílem není vydělat peníze. Chci přispět své vlastní zemi,“ komentuje situaci podnikatel. Dodává, že v obchodní válce by měl každý stát při své zemi až do konce. Podle agentury Reuters podobně zareagovali i další Číňané. Většina z nich se rozhodla investovat do akcií firem působících v oblasti spotřebního zboží, obrany nebo polovodičů.

Díky drobným investorům přitekly miliardy

Čínské úřady se už od počátku dubna snaží trhy uklidnit. Pokouší se stabilizovat kapitálové toky, i v tom jim malí investoři pomáhají. Díky nim totiž na čínské burzy od 4. dubna přiteklo již 45 miliard čínských jüanů, což je v přepočtu zhruba 135 miliard korun. Někteří sice vnímají příležitost ke zhodnocení svých úspor, u mnoha z nich ale mají převládat vlastenecké motivy, které výrazně zlepšily celkovou náladu na čínských trzích.

Trumpova politika tak sblížila státní i soukromé zájmy. I díky tomu čínský index Shanghai Composite za posledních několik dnů posílil o osm procent ze sedmiměsíčního minima a za celý měsíc ztrácí pouze 1,3 procenta. Pro srovnání, americký index S&P 500 za stejnou dobu oslabil o více než osm procent.

„Být vlastencem znamená akcie držet,“ potvrzuje pro Reuters také čínský horolezec Čou Li-feng ze severozápadu Číny. Do spotřebitelského a obranného sektoru již investoval asi 3 miliony jüanů (zhruba 9 milionů korun). Zároveň má ale na případné další nákupy akcií k dispozici dalších 7 milionů jüanů (asi 21 milionů korun), které v dalších týdnech hodlá rovněž utratit.

Ztráty drobní investoři zatím nepočítají

V posledních týdnech se daří zejména čínským výrobcům polovodičů. V relativně slušné kondici jsou také společnosti působící v oblasti cestovního ruchu a zemědělství. Podniky pohybující se v dalších částech tamní ekonomiky však spíše stagnují.

„Moje portfolio krvácí, ale je mi to jedno. Budu stát na straně Číny v boji proti americké šikaně. Neprodám jedinou akcii a pomůžu bránit náš trh. Nikdy jsem nebyla na sebe jako na drobného investora tak hrdá,“ potvrzuje současné trendy v Číně také učitelka Nancy Lu.

Kromě drobných investorů jsou ale nyní v pohotovosti i profesionálové. Kupříkladu správce hedgeového fondu Jang Tching-wu vložil veškeré volné prostředky do akcií. „Tohle je válka, jen bez střelného prachu. Nesázím jen na své portfolio, ale i na osud své země,“ uzavírá pro agenturu Retuers Jang, který investuje prostředky i do oblasti financí či energetiky.