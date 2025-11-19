Kromě všeobecného nadšení plíživě a stále častěji zaznívá otázka, zda v případě umělé inteligence nejde o investiční bublinu podobnou té z přelomu milénia. Tehdy šlo o takzvanou dot.com bublinu, která se nafoukla kolem internetových firem. I u nich to vypadalo, že porostou až do nebe. Po velkém rozmachu ale následoval propad.
Podle čerstvého průzkumu Bank of Amerika si 54 procent oslovených investorů myslí, že bublina u technologických firem, respektive kolem umělé inteligence, skutečně existuje. „U AI je otázka, zda společnosti dokážou generovat očekávané zisky, nebo jsou očekávání přehnaná. Ceny technologických akcií rostou dlouhodobě rychle. Růst ještě zrychlil, když se objevila generativní umělá inteligence,“ vysvětlil Luboš Mokráš, analytik PPF Banky.
Bublina je jinde
Podle analytiků PPF Banky se v případě umělé inteligence dají najít hned dvě potenciální bubliny. Jedna je na akciovém trhu a druhá u investic do AI infrastruktury. Obavy z bubliny na akciovém trhu se pak opírají o tři faktory: rychlý růst akcií, dlouhodobě vysoké ocenění firem a rostoucí koncentrace tržní kapitalizace do úzké skupiny technologických firem. Tento popis sedí na takzvanou Magnificent 7, skupinu největších technologických akcií, jako je výrobce čipů pro umělou inteligenci Nvidia, automobilka Tesla či výrobce technologií společnost Apple.
„V případně Nvidie se hodně diskutuje o tom, jak moc je její tržní cena zasloužená. Je to složitá otázka, na jednu stranu má kvazimonopol na čipy pro AI, ale roste jí silná konkurence,“ dodal Mokráš.
Analytik Tomáš Vlk z Patria Finance míní, že finanční trhy si už uvědomily, že optimismus a ocenění technologií zašly hodně daleko.
„Během listopadu tak sledujeme pokles hlavně u akcií, které vyletěly vysoko a které stojí mimo jádro AI tématu. Nyní záleží, jestli zůstaneme jen u zdravé korekce přílišného optimismu, nebo zda dojde k celkovému narušení důvěry v potenciál umělé inteligence. Osobně se kloním k tomu prvnímu,“ dodal.
Mokráš z PPF banky upozorňuje na paralelu dot.com bubliny a umělé inteligence. Jsou jimi zmíněné náklady na infrastrukturu. „Nyní ale investice dělají firmy, které mají dobré cashflow, malé zadlužení. Může se jim stát, a řada jejich manažerů to připouští, že investice budou příliš velké. Firmám se ale dnes vyplatí riskovat, bojují o podíl na trhu, o to, kdo vytvoří standardy, které se budou používat v budoucnu. Investují tedy s horizontem dvaceti třiceti let. Co ale platí pro velké firmy, neplatí pro startupy, kterých nyní také hodně přibývá. Tam je to riziko podstatně vyšší,“ upozornil Mokráš. Dodal, že v AI může být krátkodobá bublina, ale velcí hráči mají šanci otřes přežít.
„Když dlouhodobě předvídáte, že trh spadne, tak se to jednoho dne stane. Bubliny zkrátka jsou. Na trhu je obrovské množství likvidity, ta tu ještě nějakou dobu bude. Všechna aktiva by tedy nespadla najednou, peníze se budou přelévat z různých aktiv. Kdy přesně to bude, vám ale neřekne nikdo,“ dodala analytička PPF Banky Magdalena Středová.
Ta se s Lubošem Mokrášem shodne i v tom, že největší investiční bublina se nafukuje kolem kryptoměn. „Krypto, a není to jen náš názor, nemá žádnou fundamentální hodnotu. Je to jen psychologická záležitost. Je to jen o tom, zda lidé věří, že to má nějakou hodnotou, nebo ne. Když tomu věřit nebudou, tak to jako investiční nástroj může zmizet úplně. Za akciemi a dluhopisy jsou reálné hodnoty,“ shrnuli.