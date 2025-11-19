Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

Autor:
Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Kromě všeobecného nadšení plíživě a stále častěji zaznívá otázka, zda v případě umělé inteligence nejde o investiční bublinu podobnou té z přelomu milénia. Tehdy šlo o takzvanou dot.com bublinu, která se nafoukla kolem internetových firem. I u nich to vypadalo, že porostou až do nebe. Po velkém rozmachu ale následoval propad.

Investor Burry vsadil miliardy na pokles akcií dvou technologických gigantů

Podle čerstvého průzkumu Bank of Amerika si 54 procent oslovených investorů myslí, že bublina u technologických firem, respektive kolem umělé inteligence, skutečně existuje. „U AI je otázka, zda společnosti dokážou generovat očekávané zisky, nebo jsou očekávání přehnaná. Ceny technologických akcií rostou dlouhodobě rychle. Růst ještě zrychlil, když se objevila generativní umělá inteligence,“ vysvětlil Luboš Mokráš, analytik PPF Banky.

Bublina je jinde

Podle analytiků PPF Banky se v případě umělé inteligence dají najít hned dvě potenciální bubliny. Jedna je na akciovém trhu a druhá u investic do AI infrastruktury. Obavy z bubliny na akciovém trhu se pak opírají o tři faktory: rychlý růst akcií, dlouhodobě vysoké ocenění firem a rostoucí koncentrace tržní kapitalizace do úzké skupiny technologických firem. Tento popis sedí na takzvanou Magnificent 7, skupinu největších technologických akcií, jako je výrobce čipů pro umělou inteligenci Nvidia, automobilka Tesla či výrobce technologií společnost Apple.

„V případně Nvidie se hodně diskutuje o tom, jak moc je její tržní cena zasloužená. Je to složitá otázka, na jednu stranu má kvazimonopol na čipy pro AI, ale roste jí silná konkurence,“ dodal Mokráš.

Analytik Tomáš Vlk z Patria Finance míní, že finanční trhy si už uvědomily, že optimismus a ocenění technologií zašly hodně daleko.

A další rekord. Nvidia jako první překonala pět bilionů dolarů tržní hodnoty

„Během listopadu tak sledujeme pokles hlavně u akcií, které vyletěly vysoko a které stojí mimo jádro AI tématu. Nyní záleží, jestli zůstaneme jen u zdravé korekce přílišného optimismu, nebo zda dojde k celkovému narušení důvěry v potenciál umělé inteligence. Osobně se kloním k tomu prvnímu,“ dodal.

Mokráš z PPF banky upozorňuje na paralelu dot.com bubliny a umělé inteligence. Jsou jimi zmíněné náklady na infrastrukturu. „Nyní ale investice dělají firmy, které mají dobré cashflow, malé zadlužení. Může se jim stát, a řada jejich manažerů to připouští, že investice budou příliš velké. Firmám se ale dnes vyplatí riskovat, bojují o podíl na trhu, o to, kdo vytvoří standardy, které se budou používat v budoucnu. Investují tedy s horizontem dvaceti třiceti let. Co ale platí pro velké firmy, neplatí pro startupy, kterých nyní také hodně přibývá. Tam je to riziko podstatně vyšší,“ upozornil Mokráš. Dodal, že v AI může být krátkodobá bublina, ale velcí hráči mají šanci otřes přežít.

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

„Když dlouhodobě předvídáte, že trh spadne, tak se to jednoho dne stane. Bubliny zkrátka jsou. Na trhu je obrovské množství likvidity, ta tu ještě nějakou dobu bude. Všechna aktiva by tedy nespadla najednou, peníze se budou přelévat z různých aktiv. Kdy přesně to bude, vám ale neřekne nikdo,“ dodala analytička PPF Banky Magdalena Středová.

Ta se s Lubošem Mokrášem shodne i v tom, že největší investiční bublina se nafukuje kolem kryptoměn. „Krypto, a není to jen náš názor, nemá žádnou fundamentální hodnotu. Je to jen psychologická záležitost. Je to jen o tom, zda lidé věří, že to má nějakou hodnotou, nebo ne. Když tomu věřit nebudou, tak to jako investiční nástroj může zmizet úplně. Za akciemi a dluhopisy jsou reálné hodnoty,“ shrnuli.

Vstoupit do diskuse

Vydáme dosud nepublikované příběhy, které měl Foglar v hlavě, slibuje Šantora

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2025: kde můžete nakoupit

ilustrační snímek

Letošní 17. listopad, tedy Den boje za svobodu a demokracii, letos připadá na pondělí. Mezi sedm významných dnů, kdy musejí obchody zůstat zavřené, však tento svátek nepatří.

Jak budou otevřené obchody na státní svátek 17. listopadu 2025

Na podzim se otevře 30 nových obchodů (27. dubna 2025)

17. listopad 2025 vychází na pondělí, a protože si o tomto datu připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva, řeší Češi věčné „sváteční dilema“: budou mít obchody...

Potravinářská inspekce odhalila další prohřešek s kuřecím masem v KFC

Restaurace KFC ve městě Mountain View v Kalifornii (18. dubna 2011)

V restauraci řetězce rychlého občerstvení KFC v Praze-Dejvicích rozmrazovali zaměstnanci kuřecí maso ve stojaté vodě, což zvyšuje mikrobiologická rizika, uvedl mluvčí Státní zemědělské a...

SIPO od ledna 2026 zdraží. Kolik zaplatíte navíc?

Nová pobočka České pošty slouží v hradecké regionální centrále ČSOB. (2. dubna...

Používáte k hrazení pravidelných plateb SIPO, tedy službu Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva? Pak byste měli vědět, že od začátku roku 2026 tato služba poskytovaná Českou poštou podraží. O kolik...

OBRAZEM: Bechyňka v Táboře má nový most. Unikátní trať se dočkala repliky

V souvislosti s rekonstrukcí mostu přes Lužnici v Táboře probíhá na trati od 8....

Stavbaři tento týden v Táboře instalovali dva nové ocelové oblouky železničního mostu přes řeku Lužnici. Původní 100 let stará konstrukce byla již ve špatném technickém stavu. Most je součástí první...

Od her a koček až k superpočítačům. Jak Nvidia svými čipy změnila svět

Premium
Šéf a spoluzakladatel společnosti Nvidia Jensen Huang na univerzitě ve švédském...

Svůj byznys model upnula k videohrám, v roce 1996 málem zbankrotovala a následně předběhla svou dobu vysoce výkonnými čipy. Před dvaceti lety je ještě nedokázal nikdo naplno využít a současná...

19. listopadu 2025

Ocenění technologických firem stoupá do výšin. Investoři řeší, zda růst vydrží

ilustrační snímek

Akcie technologických firem, jako je Nvidia, Meta či Alphabet, rostou jako by snad ani neměly strop. Těží z boomu kolem umělé inteligence (AI), od níž mají investoři – a nejen oni – vysoká očekávání.

19. listopadu 2025

Americké sankce mohou být zlomové. Dovoz ruské ropy do Číny se zpomalil

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech...

Tok ruské ropy do Číny se podle nejnovějších statistik zpomalil. Příčinou jsou nedávné americké sankce, které Trumpova administrativa zacílila na ruské ropné kolosy Lukoil a Rosněfť. Propad by ovšem...

18. listopadu 2025

Kalifornie řeší novou miliardářskou daň. Nemá cílit na příjmy, ale na majetek

„Lidé proti miliardářům“, hlásá transparent jednoho z účastníků protestu proti...

Kalifornie zvažuje novou daň z majetku pro miliardáře. Přišel s ní zdravotnický odborový svaz SEIU-UHW, který chce takto získané prostředky použít na financování zdravotnictví, kde peníze dlouhodobě...

18. listopadu 2025

Pomohl trik s rolexkami? Švýcarská obchodní dohoda s USA v zemi budí vášně

Americký prezident Donald Trump a šéf firmy Rolex Jean-Frederic Dufour v lóži...

Švýcarsko se dohodlo s USA na snížení dovozních cel na zboží ze 39 na 15 procent. Sazba je tak nově stejná jako na zboží pocházející z Evropské unie. Obchodní dohoda však má i své odpůrce. Média si...

18. listopadu 2025  15:07

Holding Czechoslovak Group zvýšil tržby. Meziročně o více než osmdesát procent

Český holding Czechoslovak Group měl na veletrhu Eurosatory 2022 spolu s...

Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada za letošní první tři čtvrtletí meziročně zvýšil tržby o 82,4 procenta na 4,49 miliardy eur, tedy asi 109 miliard...

18. listopadu 2025  15:05

Každá pátá cigareta v Česku je nezdaněná, varuje manažer BAT Zima

Tomáš Zima, British American Tobacco

Podíl padělaných a nezdaněných cigaret v Česku se drží na vysoké úrovni. Podle nejnovějších dostupných dat se dokonce jedná o necelou pětinu trhu. Téměř každá pátá cigareta tak uniká zdanění....

18. listopadu 2025  14:20

Umělou inteligenci využívají šperkaři ve velké míře, říká odborník na diamanty

Vladimír Kondratěnko, generální ředitel Arete Diamond, s trofejí ve tvaru...

Umělá inteligence ovlivňuje nejen náš každodenní život, ale také různá odvětví včetně zpracování diamantů či šperkařství. O tom, jak se změnil obchod s diamanty a jakým způsobem ho ovlivnila umělá...

18. listopadu 2025  13:15

Bitcoin klesá. Od počátku října se kryptoměna propadla již o pětadvacet procent

ilustrační snímek

V noci na úterý poprvé za posledních sedm měsíců sestoupila cena největší kryptoměny pod hranici 90 tisíc dolarů (asi 1,9 milionu korun). Od 6. října tak bitcoin ztratil více než 25 procent své...

18. listopadu 2025  11:49

Kam investovat v roce 2026? Záleží na AI, válce i Trumpovi, míní experti

Vysíláme
Ho sty pořadu Kulatý stůl na téma Investice 2026 jsou (zleva) Jiří Tyleček,...

Vyplatí se v roce 2026 investovat? Záležet bude na tom, jestli se miliardy vložené do umělé inteligence začnou opravdu vracet, jak se vyvine geopolitická situace a jaké signály vyšle Donald Trump z...

18. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Firmy plánují zvyšovat mzdy, nejčastěji do pěti procent, vyplývá z průzkumu

Stavět, stavět, stavět. Ale hlavně ekologicky. Zavedení takzvaného superbonusu...

Téměř 70 procent zaměstnavatelů plánuje v příštím roce zvýšit mzdy. Nejčastěji půjde o navýšení do 5 procent, téměř každá čtvrtá firma však plánuje přidat v rozmezí 5 až 10 procent. Vyplývá to ze...

18. listopadu 2025

Odolnost Česka je značná, byznys hledá nové trhy. Na cla pozor, míní bankéřka ČNB

Premium
Karin Kubelková (11. listopadu 2025)

Podle odhadu statistického úřadu stoupla tuzemská ekonomika v letošním třetím čtvrtletí o 2,7 procenta. Takhle rychlé tempo čekal málokdo. Vypadá to tedy, že obávaná americká cla se ekonomiky nijak...

18. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.