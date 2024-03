Pád, nebo další růst? O ceně technologických akcií rozhodne umělá inteligence

Tahouny růstu jsou zejména největší americké technologické firmy. Cena akcie společnosti Nvidia během uplynulých dvanácti měsíců stoupla skoro o 260 procent, akcie Mety bezmála o 150 a Googlu o 50 procent. Jejich pozice je ale vratká.

Podle manažera portfolia společnosti Cyrrus Tomáše Pfeilera jsou akcie technologických gigantů ohodnoceny tak optimisticky, že stačí jakákoli negativní zpráva – a na jejich ceně se to ihned odrazí. „Stačí už jen to, že někdo z investorů vyřadí některé akcie z portfolia. Například sníží podíl Nvidie. Už to může vyvolat sešup,“ upozorňuje.