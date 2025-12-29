Pětadvacetiletý student práv Maheš Saha uazvřel letos v září cestou do newyorského metra na mobilu vysoce rizikovou finanční sázku. Koupil opční kontrakty společnosti Cameco – právo nakoupit akcie producenta uranu za 80 dolarů v průběhu jediného týdne. „Když cena vystřelí nahoru, můžete vydělat násobky. Když ne, proděláte všechno,“ popisuje pro agenturu Bloomberg.
Tentokrát měl štěstí. Optimismus investorů cenu akcie rychle vytlačil vzhůru a Saha opce prodal za 90 minut se ziskem 84 procent. „Cíl je jednoduchý: aby moje peníze vydělávaly,“ říká. „A kdyby vydělávaly dost na to, abych zaplatil školné, bylo by to skvělé.“
Saha vedle toho běžně sází na výsledky amerického fotbalu, politických primárek nebo třeba to, zda Donald Trump vytvoří bitcoinové rezervy. Jeho příběh dobře ilustruje současný trend – investování se proměňuje v zábavu s parametry hazardu, a hazard se maskuje jako investice.
Možnosti sázet na cokoli explodovaly
Tuto proměnu inicioval zčásti i finanční sektor. Majitel newyorské burzy Intercontinental Exchange oznámil, že investuje až dvě miliardy dolarů do kryptoměnové platformy Polymarket umožňující sázet na společenské a ekonomické události. Derivátový gigant CME Group zase navázal spojení s online kasinem FanDuel.
Zároveň prudce narostl počet nástrojů, které mají parametry extrémního rizika. Těmi jsou třeba krátkodobé opce s nulovou dobou expirace (0DTE), které umožňují spekulovat na krátkodobé výkyvy během denního obchodování. Nebo pákové ETF či takzvané event contracts, jež dovolují spekulovat na výsledky zápasů, jednání centrální banky nebo makroekonomická data.
Jen 0DTE opce dnes tvoří více než polovinu denního opčního objemu na indexu S&P 500. Pákové ETF od pandemie zšestinásobily objem na 240 miliard dolarů. A jen během prvního týdne sezony NFL se na platformě Kalshi zobchodovaly sázky za více než půl miliardy dolarů.
Hazard bez bariér
Na rozdíl od dřívějších dob už k hazardu nevedou žádné fyzické překážky. „Klienti s problémy se závislostí jsou stále mladší a prodělávají více peněz,“ varuje Lin Sternlichtová, spoluzakladatelka newyorské poradenské služby pro závislosti. „Myslí si, že investují, protože nejsou v kasinu. Ale to, co dělají, je často horší než fyzické sázení, protože je to dostupné čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.“
Regulátoři přitom řeší zásadní otázky. Když každá aplikace začíná připomínat kasino, kdo nese odpovědnost? Uživatel? Vývojář? Nebo samotný systém?
Americká komise CFTC se za Bidenovy administrativy pokusila zastavit politické a sportovní kontrakty. Platformy ale zažalovaly vládu a tvrdí, že jejich produkty mají reálnou ekonomickou hodnotu jako nástroj předpovědi či zajištění rizik. „Jsme všichni jen různé druhy gamblerů,“ říká Isaac Rose-Berman, profesionální sázkař a analytik. „Liší se jen míra.“
Historie se opakuje
Není to poprvé, co se investování a hazard nebezpečně přibližují. V 19. století fungovaly takzvané bucket shopy umožňující sázet na pohyb akcií bez jejich vlastnictví. Po krachu roku 1929 byla tato praxe zakázána a vznikla americká Komise pro cenné papíry.
Od té doby se cykly opakují: deregulace – krize – regulace – opětovné uvolnění pravidel. Internetová horečka 90. let či hypoteční bublina před rokem 2008 jsou podle Bloombergu jen dalšími kapitolami.
Dnešní éra je ale ještě rychlejší. Obchodování se z gamifikovaných aplikací změnilo v adrenalinový sport, kde se drobní investoři stávají terčem profesionálů. „Nechci soutěžit s chytrými lidmi, chci soutěžit s těmi hloupými,“ shrnuje profesionální sázkař Chris Dierkes. „A nejvíc těch hloupých je tam, kde jsou největší objemy – na Robinhoodu,“ zmiňuje platformu, která se v Americe proslavila bezpoplatkovým obchodováním s akciemi.
Kde leží hranice?
Někteří akademici se snaží hranici mezi hazardem a investováním vyčíslit. Právník Ilya Beylin navrhl vzorec, podle něhož lze odlišit finanční motiv od psychologického. Pokud je klíčová emoce, jde o hazard. Pokud převládá racionální očekávání výnosu, jde o investici.
Ale ani to není jednoduché. „I v hazardu existují sofistikované strategie, někdy propracovanější než v akciích,“ upozorňuje profesor Karl Lockhart.
Podle něj současná legislativa dlouhodobě neustojí situaci, v níž vláda zakazuje sázet na volby, ale povoluje spekulace na memecoiny nebo hyperrizikové opce.
Beylin proto požaduje, aby regulátoři mnohem agresivněji posuzovali nové produkty. Navrhuje omezení přístupu podle vzdělání, majetku nebo zkušeností. „Nevěřím, že má kdokoli právo přijít na mizinu,“ říká. „Protože když někdo zbankrotuje, platí to společnost.“
Velcí hráči si mezitím vytvářejí vlastní pravidla. Investiční gigant Vanguard odstranil 0DTE opce ze své platformy a varuje klienty, kteří příliš často obchodují. Podle výzkumu z roku 2023 přicházejí drobní investoři na 0DTE opcích o 358 tisíc dolarů denně.
Iluzorní kontrola
Psycholožka a autorka Maria Konnikova, která se sama stala profesionální hráčkou pokeru, tvrdí, že investoři přeceňují svou racionalitu. „Fandíme si, když si myslíme, že zákazy hazardu vyřeší hazard,“ říká. „Lidé se nestávají závislými na hře, ale na pocitu kontroly – a ten je často jen iluzí.“
Saha, který vyrostl v dělnické rodině v Queensu, si během pandemie osvojil svět meme-akcií a rizikových opcí. Dnes tvrdí, že postupuje systematičtěji, sleduje desítky analytických účtů, vyhýbá se malým společnostem a první hodině obchodování. Jeho akciové portfolio podle jeho slov letos do poloviny listopadu vzrostlo o více než 70 procent. „Jde o to řídit riziko,“ říká. „Když je očekávaná odměna větší než riziko, je to investice.“
Možná ano. Ale možná i ne. A právě tato nejistota je podle expertů největším problémem. Svět investic se proměnil natolik, že stále méně lidí dokáže říct, zda právě investují – nebo jen pokoušejí štěstí.