Ještě krátce před vypuknutím konfliktu se zdálo, že realitní trh ve Spojených arabských emirátech nemůže nic zásadního ohrozit. Spojené arabské emiráty se ale staly jedním z cílů odvetných útoků ze strany Íránu. Střely zasáhly energetickou infrastrukturu, letiště i komerční budovy. Snímky Dubaje pod útokem během několika hodin obletěly celý svět, což se promítlo i do investorské nálady v regionu.
Nyní se zástupci největších developerských společností nabízejících luxusní nemovitosti v Dubaji Binghatti Holding a Omniyat Holdings snaží uklidnit investory. Důvodem je propad jejich dluhopisů do pásma signalizujícího zvýšené riziko problémů se splácením závazků, píše agentura Bloomberg
„Dubaj už teď výrazně ztrácí. Zatím je to pro ekonomiku Spojených arabských emirátů snesitelné, ale pokud to potrvá dalších deset nebo dvacet dní, důsledky na turistiku, letectví, podnikání zahraničních pracovníků i na ropu budou smrtící,“ uvedl Khaled Almezaini, profesor na Zayed University v Dubaji.
Nákupy nemovitostí se odkládají
Realitní makléři v Dubaji hlásí, že řada zájemců o koupi nyní vyčkává. Původně dohodnuté transakce se odkládají na neurčito a čeká se, jak se bude situace na Blízkém východě vyvíjet dál. Developeři se ale snaží, aby propad prodejů byl co nejmenší, a proto investory různými způsoby motivují.
Podle agentury Bloomberg zástupci developerské společnosti Binghatti Holding očekávají, že v krajním případě by ceny nemovitostí v SAE mohly klesnout až o 30 procent a objem prodejů zhruba o pětinu. V takovém případě by za očekáváním zaostaly i hospodářské výsledky firmy.
Podobně to vidí i analytici společnosti Omniyat Holdings, kteří v jednom ze scénářů očekávají, že ceny nemovitostí ve Spojených arabských emirátech klesnou proti situaci před válkou o více než 20 procent. I přesto by ale firma měla mít dostatek likvidity na to, aby současnou napjatou situaci finančně ustála.
Ve hře i růst nákladů na výstavbu
Navzdory těmto uklidňujícím predikcím ale agentura Fitch upozornila, že poptávka po nemovitostech ve Spojených arabských emirátech by kvůli válce mohla klesnout opravdu výrazně. Rostoucí ceny ropy i dalších materiálů zároveň tlačí na další růst nákladů. I proto analytici varovali, že developerské firmy na Blízkém východu mohou v blízké době čelit propadu jejich ratingu.
Mnoho developerských firem v regionu je výrazně zadlužených, a to i kvůli masivním investicím do pozemků z důvodů původně plánované výstavby, která se nyní odkládá. Jen loni developerské společnosti v SAE vydaly dluhopisy za 7 miliard amerických dolarů, což v meziročním srovnání bylo dvojnásobně víc.
Ani na akciovém trhu není momentální situace optimální. Akcie největšího místního developera Emaar Properties PJSC, který stojí třeba za výstavbou mrakodrapu Budrž Chalífa, od počátku války klesly již o 28 procent. Navíc není vyloučeno, že tento propad bude pokračovat, uzavírá Bloomberg.