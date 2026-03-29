Developeři v Dubaji uklidňují investory. Zatím ztráty eliminují, ale může být hůř

Autor:
  17:00
Válka na Blízkém východě bude za několik dní trvat už celý jeden měsíc a její důsledky začínají být citelné i mimo přímou oblast konfliktu. Pociťují je také developeři ve Spojených arabských emirátech, kteří se v posledních dnech snaží znovu nastartovat ochabující poptávku po nemovitostech v Dubaji a dalších městech. Reagují na zájem investorů, který v uplynulých týdnech výrazně opadl.
Vizualizace luxusních apartmánů Ava na ostrově Palm Džumeira (3. února 2025) | foto: Omniyat

51 fotografií

Ještě krátce před vypuknutím konfliktu se zdálo, že realitní trh ve Spojených arabských emirátech nemůže nic zásadního ohrozit. Spojené arabské emiráty se ale staly jedním z cílů odvetných útoků ze strany Íránu. Střely zasáhly energetickou infrastrukturu, letiště i komerční budovy. Snímky Dubaje pod útokem během několika hodin obletěly celý svět, což se promítlo i do investorské nálady v regionu.

Nyní se zástupci největších developerských společností nabízejících luxusní nemovitosti v Dubaji Binghatti Holding a Omniyat Holdings snaží uklidnit investory. Důvodem je propad jejich dluhopisů do pásma signalizujícího zvýšené riziko problémů se splácením závazků, píše agentura Bloomberg

Habibi Come to Dubai? Masový odchod cizinců ohrožuje ekonomiku města

„Dubaj už teď výrazně ztrácí. Zatím je to pro ekonomiku Spojených arabských emirátů snesitelné, ale pokud to potrvá dalších deset nebo dvacet dní, důsledky na turistiku, letectví, podnikání zahraničních pracovníků i na ropu budou smrtící,“ uvedl Khaled Almezaini, profesor na Zayed University v Dubaji.

Nákupy nemovitostí se odkládají

Realitní makléři v Dubaji hlásí, že řada zájemců o koupi nyní vyčkává. Původně dohodnuté transakce se odkládají na neurčito a čeká se, jak se bude situace na Blízkém východě vyvíjet dál. Developeři se ale snaží, aby propad prodejů byl co nejmenší, a proto investory různými způsoby motivují.

Podle agentury Bloomberg zástupci developerské společnosti Binghatti Holding očekávají, že v krajním případě by ceny nemovitostí v SAE mohly klesnout až o 30 procent a objem prodejů zhruba o pětinu. V takovém případě by za očekáváním zaostaly i hospodářské výsledky firmy.

Spíše váhání než panika. Realitní trh v Dubaji prochází zatěžkávací zkouškou

Podobně to vidí i analytici společnosti Omniyat Holdings, kteří v jednom ze scénářů očekávají, že ceny nemovitostí ve Spojených arabských emirátech klesnou proti situaci před válkou o více než 20 procent. I přesto by ale firma měla mít dostatek likvidity na to, aby současnou napjatou situaci finančně ustála.

Ve hře i růst nákladů na výstavbu

Navzdory těmto uklidňujícím predikcím ale agentura Fitch upozornila, že poptávka po nemovitostech ve Spojených arabských emirátech by kvůli válce mohla klesnout opravdu výrazně. Rostoucí ceny ropy i dalších materiálů zároveň tlačí na další růst nákladů. I proto analytici varovali, že developerské firmy na Blízkém východu mohou v blízké době čelit propadu jejich ratingu.

Mnoho developerských firem v regionu je výrazně zadlužených, a to i kvůli masivním investicím do pozemků z důvodů původně plánované výstavby, která se nyní odkládá. Jen loni developerské společnosti v SAE vydaly dluhopisy za 7 miliard amerických dolarů, což v meziročním srovnání bylo dvojnásobně víc.

Ani na akciovém trhu není momentální situace optimální. Akcie největšího místního developera Emaar Properties PJSC, který stojí třeba za výstavbou mrakodrapu Budrž Chalífa, od počátku války klesly již o 28 procent. Navíc není vyloučeno, že tento propad bude pokračovat, uzavírá Bloomberg.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Pro trampy i masňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

29. března 2026

Influencerem snadno a rychle. Hračka pro předškoláky vzbudila v Británii rozhořčení

„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních...

Britská dětská charitativní organizace ostře kritizuje obchodní řetězec Argos za prodej „sady pro influencery“ určené pro děti od tří let. Tento dřevěný set, který vyrobila a prodává se pod privátní...

29. března 2026

Luxusu se v Evropě daří. Značky i přes zpomalení otvíraly nové prodejny

Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024)

Přední luxusní nákupní ulice na kontinentu zaznamenaly v loňském roce 13procentní nárůst počtu nových prodejen. Téměř třetinu z nich tvořily značky patřící společnostem LVMH, Kering a Cie Financiere...

29. března 2026

Plýtvání je pro Čechy spíš ekonomický než morální problém, zjistil průzkum

Ilustrační snímek

Z celosvětového měřítka jí člověk večeři v průměru 27 minut, Češi jsou ovšem rychlejší, v průměru jim to trvá jenom 24 minut. Přes 60 procent obyvatel Česka večeří ve všední dny společně a začínají v...

29. března 2026

Mince byly po staletí značkou. Ve světě se jako platidlo využíval dokonce parmazán

Premium
Peníze. Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu...

Peníze, peníze, peníze! Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu virtuálních čísel, jindy mincí, ale historicky třeba i mušlí. Dějepis platidel přibližuje magazín Víkend DNES.

29. března 2026

Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích

Loď Villa Vie Odyssey (30. června 2025)

Stále více amerických důchodců se rozhoduje opustit pevninu a trvale žít na vlnách. Na výletních lodích totiž mohou kombinovat pohodlí domova s možností cestování a dobrodružství. Takové bydlení...

29. března 2026

Smlouva EU s Austrálií naštvala zemědělce. Mohla být přívětivější, říkají

Australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně Evropské komise Ursula von...

Po téměř deseti letech dlouhého vyjednání konečně uzavřela Evropská unie obchodní dohodu s Austrálií. Přinese zrušení cel na evropské zboží pro australské spotřebitele a zároveň snížení celních...

28. března 2026

Sbohem, ekonomická třído. Dopravci upravují konfiguraci letadel ve prospěch luxusu

Byznys třída Delta One aerolinky Delta Air Lines (30. ledna 2026)

Američtí letečtí dopravci ve svých letadlech na dálkových i vnitrostátních letech přidávají počet sedadel ve vyšších třídách. Od ledna 2020 vzrostl počet nabízených míst v byznys a první třídě na...

28. března 2026

Petr Otava dokončil restrukturalizaci MTX Group, firmu přesouvá pod nadační fond

Petr Otava, MTX Group

Podnikatel Petr Otava převedl svou průmyslovou skupinu MTX Group pod rodinný nadační fond NextGen Avato Foundation, dál ho ale bude řídit. Podle Otavy má převedení holdingu do fondu mimo jiné...

28. března 2026  13:35

Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

28. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

28. března 2026  11:59

Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě,...

28. března 2026  10:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.