Za posledních třicet let činí průměrná zářijová ztráta indexu S&P 500 0,7 procenta. Tradičně se ale nedaří ani akciovým titulům v Evropě, kde je výkonnostní propad během září proti americkým indexům dokonce z mnoha pohledu dokonce ještě výraznější, píše portál Euronews.
Po dvouměsíčních letních prázdninách se život během září vrací zpět do normálu. Data z posledních několika desítek let ale ukazují, že se to týká i světa akcií. Obchody na trzích po letní pauze začínají opět stoupat a investoři řeší, jak se postaví k závěrečné fázi roku.
S tím však podle statistik souvisí i výrazné korekce. Třeba německý index DAX za posledních třicet let vykazuje průměrný zářijový pokles o 1,62 procenta. Francouzský CAC 40 na tom není o mnoho lépe, neboť ve stejném období se průměrně propadl o 1,49 procenta. Italský FTSE MIB je sice dlouhodobě v září na nule, ale momentálně má za sebou čtyři zářijové poklesy v řadě.
Tradičně se nedaří Airbusu nebo Deutsche Post
Již poměrně tradiční zářijový propad se týká i velkých společností. Data totiž naznačují, že některé z nich mají právě v září stabilně zápornou výkonnost. Příkladem je výrobce letadel Airbus, jehož akcie od roku 2019 právě v září průměrně odepsaly 4,01 procenta.
S průměrnou zářijovou ztrátou ve výši 3,11 procenta se dlouhodobě potýká také francouzská banka Société Générale. Nejhorší září za poslední dobu prožila tato bankovní společnost v roce 1998, kdy její akcie za jediný měsíc odepsaly dokonce 40 procent. Průměrnou ztrátu ve výši 4,07 procenta právě v září průměrně vykazuje i jiná francouzská společnost Vivendi.
Září není již tradičně úspěšné ani pro mnoho firem v Německu. Příkladem je energetická společnost E.ON nebo softwarová firma SAP. O mnoho lépe na tom v září není ani Deutsche Post nebo jiná německá společnost Infineon.
Září jako nejhorší měsíc pro americké akcie
Americké statistiky ukazují, že září je pro tamní akciové tituly jediným měsícem s konzistentně zápornou průměrnou výkonností. Ztráta totiž od roku 1928 dosahuje na 1,2 procenta. Index S&P 500 konkrétně od roku 1928 skončil během září v 55 procentech případů v červených číslech, což je více než jakýkoliv jiný měsíc v roce. Z amerických dat rovněž vyplývá, že pokud americký index S&P 500 opravdu v září skončí v záporu, činí průměrný pokles 3,8 procenta.
Září je na akciových trzích podle serveru Euronews nejtěžším měsícem hned z několika důvodů. Mnoho investorů po červenci a srpnu právě během zářijových dnů přehodnocuje svá portfolia. Vrací se z dovolených a na své investice mají konečně čas. Zároveň se právě v září tradičně připravují na závěr roku a odprodávají nejméně výkonné pozice.
Zároveň platí, že pro mnoho amerických fondů znamená září konec fiskálního roku. V tomto měsíci jsou často k dispozici i různá makroekonomická data, která trendy na akciových trzích v mnoha případech ještě umocňují. Investoři zmiňují v neposlední řadě zmiňují i vliv daňové optimalizace, uzavírá Euronews.