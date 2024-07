Výpověď po americku. Bez udání důvodů, s odstupným podle odsloužených let

Společnost Intuit, která vlastní a provozuje mimo jiné služby TurboTax, Quickbooks a z globálního pohledu především MailChimp, ve středu oznámila, že propouští 1 800 zaměstnanců, tedy asi deset procent své pracovní síly. Na rozdíl od mnoha nedávných propouštění v technologických firmách Intuit uvedl, že většina nucených odchodů souvisela s výkonností daných zaměstnanců.

Z firmy odchází asi 1 050 zaměstnanců, kteří „nesplňují očekávání“. Generální ředitel Sasan Goodarzi řekl, že společnost „výrazně zvýšila laťku očekávání od výkonu zaměstnanců“ a že zaměstnanci s nižšími výkony budou „úspěšnější mimo Intuit“.

Aby tolik pracovníků najednou přestalo splňovat požadavky není rozhodně běžné. Na trhu se tak okamžitě rozvířily spekulace, že ve skutečnosti jde o úsporné opatření. To však jednak kategoricky odmítá vedení společnosti – a hlavně, neodpovídají tomu oznámené plány a výhledy do budoucna. Intuit je přitom veřejně obchodovaná firma a jako taková si nemůže dovolit vydávat nepravdivé informace, které by mohly mít vliv na kurs jejích akcií.

Goodarzi oficiálně sdělil, že společnost plánuje najmout 1 800 pracovníků pro marketingové a inženýrské role a do zákaznického servisu. „V kontextu opatření, která dnes přijímáme, očekáváme, že náš celkový počet zaměstnanců ve fiskálním roce 2025 a dalších letech poroste,“ uvedl generální ředitel.

Společnost ani není tlačena k úsporám. Začátkem roku oznámila nárůst tržeb za třetí čtvrtletí a zlepšila svůj odhad výsledků za letošní rok, s odvoláním hlavně na výraznější poptávku po svých produktech generovaných AI.

Právě umělá inteligence je považována za hlavního viníka propuštění „náhle nevýjonných“ pracovníků. Intuit je průkopníkem jejího využívání ve firemním prostředí. Minulý rok společnost uvedla na trh Intuit Assist, nástroj umělé inteligence, který vítá majitele firem každodenními personalizovanými briefingy, odpovídá na otázky, připravuje návrhy e-mailů a podobně.

Intuit sice nebyl první, kdo takové nástroje přinesl na trh, ale měl pro to výjimečně dobré podmínky. Produkty této společnosti totiž používá mnoho zákazníků pro účetnictví, mzdy a další kancelářské a manažerské práce.

Zaměstnanci Intuitu dostali dvouměsíční výpovědní lhůtu a odchodné, plus půl roku zdravotního pojištění a podporu při hledání nového zaměstnání. Co se odchodného týče, minimum pro všechny zaměstnance jsou čtyři měsíční platy – a k tomu jeden měsíční plat za každé odsloužené dva roky.