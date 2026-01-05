Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou, trhy hodnotí vývoj ve Venezuele

Autor: ,
  20:07
Ceny ropy smazaly počáteční ztráty a rostou. Obchodníci vyhodnocují možné dopady vývoje ve Venezuele na dodávky. Severomořská ropa Brent kolem 18:40 SEČ vykazovala růst o 1,6 procenta na 61,74 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) si ve stejnou dobu připisovala 1,7 procenta a prodávala se za 58,32 dolaru za barel. Dopoledne přitom ceny obou kontraktů klesly o více než jeden dolar.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Venezuela nám ukradla ropný průmysl, řekl Trump
Nicolás Maduro (1. září 2025)
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...
Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)
7 fotografií

„Pro ropný trh je neznámou, jak se v důsledku akcí USA změní toky ropy z Venezuely,“ uvedli analytici Aegis Hedging. Někteří analytici však upozorňují, že v prostředí globálně dostatečných dodávek by případné další narušení venezuelského exportu mělo jen omezený a krátkodobý dopad na ceny.

Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů):
BURZATYPKONTRAKTAKTUÁLNÍ CENAPŘEDCHOZÍ ZÁVĚR
Londýn - ICEBrentbřezen61,7460,75
New York - NYMEXWTIúnor58,3257,32

Produkce ropy ve Venezuele v posledních desetiletích výrazně klesla kvůli špatnému řízení a nedostatku zahraničních investic po znárodnění ropného sektoru na počátku tisíciletí. Loni se těžba v zemi pohybovala v průměru kolem jednoho milionu barelů denně, což odpovídá zhruba jednomu procentu světové produkce.

Spojené státy v sobotu ve Venezuele podnikly nečekaný útok, zadržely a odvezly z této jihoamerické země jejího autoritářského prezidenta Nicoláse Madura.

Venezuelu budeme řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump později prohlásil, že Spojené státy budou Venezuelu řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Uvedl také, že americké embargo na venezuelskou ropu zůstává v platnosti.

Venezuela má největší prokázané zásoby ropy na světě a je zakládajícím členem Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC). Analytici však vzhledem k dostatečnému zásobování světového trhu s ropou předpokládají, že jakékoliv další výpadky v exportu z Venezuely by měly na ceny ropy jen malý bezprostřední dopad. Tento názor původně způsobil pokles cen ropy na trhu, napsala agentura Reuters.

Obchodníci nyní kromě vývoje kolem Venezuely posuzují rovněž dopad nedělního rozhodnutí skupiny OPEC+ ponechat těžbu ropy beze změny. Skupina OPEC+ zahrnuje členské země kartelu OPEC a jejich spojence v čele s Ruskem.

3. ledna 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak mají obchody otevřeno na Silvestra? Zákon nic nezakazuje, stejně zavírají

Lidé v centru Prahy slaví příchod roku 2025. (1. ledna 2025)

Silvestrovské oslavy konce roku připadají letos na středu. Přestože 31. prosinec není ze zákona svátkem, kdy by velké obchody musely mít zavřeno, nepočítejte s tím, že nakoupíte bez omezení. Jaká...

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

Termíny vyplácení důchodů se v roce 2026 posunou. Koho se změna týká

Ilustrační snímek

Důchody v roce 2026 budou vypláceny u části lidí v jiných termínech, než jsou zvyklí. Další změny přinese valorizace, zvýšení poplatku na poště a přechod na elektronická oznámení. Přinášíme přehled...

Zákazy plastů nemají smysl, stejně jako mytí kelímků od jogurtu, říká vědec

Premium
Vědec Jiří Tocháček (16. prosince 2025)

Na přelomu roku se pravidelně zvyšuje objem odpadu včetně toho plastového. Ačkoliv jsou plasty často vnímány jako ekologicky problematické, vědec Jiří Tocháček, který se jejich výzkumu věnuje více...

Miliardářem za pár měsíců. Na boomu umělé inteligence zbohatli i dvacátníci

Úspěšná technologická podnikatelka Lucy Guo (10. září 2025)

Umělá inteligence mění pravidla hry napříč sektory a zamíchává i s žebříčkem světových miliardářů. Kromě Sama Altmana z OpenAI nebo generálního ředitele Nvidie Jensena Huanga se ale o slovo hlásí i...

Louvre ochromily stávky i loupež klenotů. I tak ho loni navštívilo víc lidí a předloni

S výstavní plochou přes 72 000 metrů čtverečních je pařížský Louvre až třetím...

Devět milionů návštěvníků a série krizí. Louvre sice loni překonal návštěvnost z let 2023 i 2024, ale na historické maximum z roku 2018 nedosáhl. Slavná galerie teď bojuje se stávkami personálu a...

5. ledna 2026  20:35

Ceny ropy zvrátily počáteční pokles a rostou, trhy hodnotí vývoj ve Venezuele

ilustrační snímek

Ceny ropy smazaly počáteční ztráty a rostou. Obchodníci vyhodnocují možné dopady vývoje ve Venezuele na dodávky. Severomořská ropa Brent kolem 18:40 SEČ vykazovala růst o 1,6 procenta na 61,74 dolaru...

5. ledna 2026  20:07

Venezuelská ropa jako lákadlo pro Trumpa. Investice se ale USA nemusí vyplatit

Rafinerie El Palito venezuelské státní ropné společnosti PDVSA ve městě Puerto...

Trumpova administrativa odstavila autoritářského vůdce Nicoláse Madura z čela Venezuely i kvůli snaze o ovládnutí tamního ropného průmyslu. Experti ale varují, že tento tah se Spojeným státům nemusí...

5. ledna 2026

Metnar odvolal ředitele České pošty, podnik má projít zásadní změnou

Budova centrály České pošty (hlavní pošta) v Jindřišské ulici v Praze (2023)

Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolal generálního ředitele České pošty Miroslava Štěpána. Důvodem jsou dlouhodobé neuspokojivé hospodářské výsledky a rozdílná představa o vedení státního podniku....

5. ledna 2026  15:42,  aktualizováno  18:33

Spotřeba elektřiny loni rostla, kopírovala růst HDP, uvádí energetická skupina

ilustrační snímek

Spotřeba elektřiny v Česku loni meziročně rostla. Ve srovnání s rokem 2024 se spotřebovalo o 3,2 procenta elektřiny více, po očištění o vliv počasí to bylo o 2,5 procenta. Stále je však nižší než v...

5. ledna 2026

Nestlé stahuje z prodeje kojenecké výživy, mohou obsahovat nebezpečnou bakterii

ilustrační snímek

Společnost Nestlé stahuje z prodeje vybrané produkty kojenecké výživy z řady Alfamino a Beba. Může se v nich vyskytovat bakterie bacillus cereus, která způsobuje otravu z jídla. Krok se týká vícero...

5. ledna 2026  15:55

V Berlíně zůstávají bez elektřiny tisíce domácností, opravy komplikují mrazy

Výpadek elektřiny v jihozápadní části Berlína po požáru kabelů. Bez proudu...

Na jihozápadě Berlína zůstává po sobotním útoku na přenosovou soustavu bez elektřiny 30 500 domácností a 1 700 podniků. Na „ekonomiku založenou na fosilních palivech“ měli zaútočit levicoví...

5. ledna 2026  15:03

Venezuelu drtí dluhy i sankce. Šance na splacení není velká

Venezuelané žijící v Chile se scházejí, aby oslavili zajmutí venezuelského...

Po svržení prezidenta Nicoláse Madura se pozornost znovu upřela mimo jiné i na venezuelskou dluhovou krizi, jednu z největších dosud nevyřešených státních platebních neschopností na světě. Výše dluhu...

5. ledna 2026  13:10

Nová pravidla povinného ručení jsou přísnější. Kdo ho nemusí platit?

Registr vozidel ve Škodově paláci v Praze. (10.12.2008)

Povinné ručení se od 1. ledna 2026 mění. Nová pravidla dopadnou na notorické neplatiče i zapomnětlivce, kteří zaplatí víc do garančního fondu. Díky online propojení databází si také úřady na hříšníky...

5. ledna 2026  12:27

Česká pošta zvýšila poplatek za SIPO až na 39 korun, už není osvobozené od DPH

ilustrační snímek

Česká pošta od začátku ledna zvýšila poplatek za platby SIPO o dvě až šest korun. Za zaplacení v hotovosti na přepážce si pošta nově naúčtuje 34 korun, za placení doručovateli dokonce 39 Kč. Důvodem...

5. ledna 2026  11:42

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V Tokiu padl rekord, japonská restaurace koupila tuňáka za 67 milionů korun

Majitel řetězce Kijoši Kimura ukazuje 243kilogramového tuňáka modroploutvého v...

Japonský řetězec suši restaurací zaplatil v tradiční novoroční aukci na rybím trhu v Tokiu rekordních 510 milionů jenů (více než 67 milionů korun) za jediného tuňáka obecného. Ryba vážící 243...

5. ledna 2026  10:32

Sotva zveřejnili fotku Madura po zatčení, jeho teplákovka Nike se stala hitem sítí

Nicolas Maduro na palubě americké lodi Iwo Jima. (3 ledna 2026)

Sotva americký prezident Donald Trump zveřejnil fotografii zatčeného Nicolase Madura, vzbudil na sociálních sítích rozruch jiný detail ze zatčení. A sice oblečení, v němž spoutaný venezuelský vůdce...

5. ledna 2026  9:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.