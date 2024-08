Intel propustí tisíce lidí. Snaží se snížit náklady a dohnat konkurenci

Intel ve druhém čtvrtletí vykázal čistou ztrátu 1,6 miliardy dolarů. V přepočtu zhruba 37,5 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 85 procent. Ve stejném období loňského roku totiž firma vykázala zisk 1,5 miliardy dolarů, píše agentura Reuters.

Za aktuálním poklesem tržeb nyní stojí především fakt, že Intel zaostává ve výrobě polovodičů zaměřených na umělou inteligenci. Snaha dohnat náskok ostatních výrobců v oblasti pokročilých polovodičů pro systémy umělé inteligence a obnovit dominantní postavení na trhu firmu stojí velké náklady, zejména na výzkum a vývoj.

Na slabou ziskovost reagovaly také akcie Intelu, které se propadly až o dvacet procent. V důsledku toho výrobce čipů ztratil více než 24 miliard dolarů na své tržní hodnotě. Kvůli zaostávání společnosti Intel na trhu s čipy s umělou inteligencí se její akcie za letošní rok propadly už o více než čtyřicet procent.

„Intel je jedna z mála firem, která čipy nejen designuje, ale zároveň si je i sama vyrábí. Například Nvidia čipy pouze navrhuje, výroba pak probíhá na Taiwanu u společnosti Taiwan Semiconductor. Intel tedy musí investovat jak do rozvoje designu a přicházet s lepšími a výkonnějšími čipy, tak musí investovat i do výroby. Je to tedy dost drahý byznys. Intel kvůli tomu nestačil dohánět společnost AMD, která investovala ve velkém do vývoje,“ vysvětila v rozhovoru pro MF DNES, co Intelu zlomilo vaz, investiční analytička Anna Píchová.

Záchranný plán

Společnost Intel má nyní v plánu se zaměřit na vývoj pokročilých procesorů s umělou inteligencí a budování výrobních kapacit s cílem získat zpátky technologický náskok, který ztratila na úkor konkurence, píše Reuters.

Toho chce dosáhnout hlavně snížením nákladů. Ve čtvrtek v této souvislosti Intel oznámil, že v příštím roce sníží provozní náklady o více než deset miliard dolarů. V tom mu má pomoct právě i propouštění.

„Plán na snížení nákladů o deset miliard dolarů ukazuje, že vedení je ochotno přijmout rázná a drastická opatření, aby napravilo situaci a odstranilo problémy. Všichni se však ptáme, zda to stačí a zda to není trochu pozdní reakce vzhledem k tomu, že generální ředitel Gelsinger je v čele společnosti již více než tři roky,“ ptá se Michael Schulman, investiční ředitel společnosti Running Point Capital.

Analytici očekávají, že plán Intelu na obrat se bude realizovat až za několik let. Z toho důvodu čekají, že si jeho konkurenti udrží náskok i v příštích letech.

Intel už v roce 2023 propustil zhruba pět procent zaměstnanců na základě předchozího plánu oznámeného na konci roku 2022.