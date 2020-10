EU vyšetřuje Instagram, služba zřejmě zveřejnila osobní údaje milionů dětí

Irský regulátor DPC zahájil dvě vyšetřování služby Instagram, informoval jako první britský deník The Daily Telegraph. Reagoval tak na stížnosti, podle nichž sociální síť zveřejnila kontaktní informace k účtům uživatelů tak, že byly přístupné každému, kdo se přihlásil k aplikaci. Důvodem jsou tzv. firemní profily.

Jakýkoli uživatel si totiž může svůj soukromý profil na Instagramu změnit na firemní, získá tím například přístup ke statistikám popularity jednotlivých příspěvků. Nicméně kontaktní údaje těchto profilů byly na rozdíl od soukromých volně dostupné, uvedl deník. Donedávna totiž Instagram po firmách vyžadoval, aby uváděly e-mailovou adresu nebo telefonní číslo.

Tento komerční profil si může vytvořit každý, Instagram nijak nezkoumá, zda skutečně jde například o podnikatele. Po této možnosti zřejmě sáhli také nezletilí, aby se lépe dostali ke statistikám. Americký datový analytik David Stier, který na mezeru v bezpečnosti Instagramu upozornil, odhaduje, že kvůli tomu došlo k odhalení osobních údajů až pěti milionů dětí.

Data Protection Commissioner (DPC) Irský regulátor, který dohlíží na nakládání s osobními údaji lidí. Vzhledem ke své vstřícné daňové politice je Irsko evropským sídlem mnoha technologických firem, jež s těmito daty pracují. DPC je proto hlavním orgánem EU pro regulaci v této oblasti.



Za pochybení může DPC ukládat pokuty až do výše čtyř procent globálních tržeb společnosti nebo 20 milionů eur, podle toho, která částka je vyšší.

Data totiž nebyla dostupná pouze v rámci aplikace, nýbrž i v samotném zdrojovém kódu webové verze Instagramu, kde se k nim teoreticky mohl dostat každý. Instagram vyžaduje, aby každému, kdo si chce vytvořit účet, bylo alespoň 13 let, jeho možnosti kontroly jsou však i zde značně omezené. Britský vládní úřad Ofcom (Office of Communications) odhaduje, že jej v zemi využívá zhruba pětina dětí ve věku od osmi do dvanácti let.

Komise DPC nyní prověřuje, zda aplikace neporušila evropskou legislativu o ochraně osobních údajů GDPR, která platí od roku 2018. Irský regulátor DPC je hlavním unijním orgánem pro dohled nad dodržováním těchto pravidel a má pravomoc vyměřovat vysoké pokuty, připomněla BBC. Může totiž potrestat Facebook, jemuž Instagram patří, částkou ve výši čtyř procent jeho globálních ročních tržeb. Technologické firmě tak hrozí pokuta až 4,8 miliardy eur.

Svá vyšetřování spustila DPC v září, posvítí si na možnosti nastavení uživatelských profilů a na to, zda jsou interní postupy Instagramu v souladu s pravidly o ochraně dat. Facebook ani Instagram se k informacím o vyšetřování zatím nevyjádřily.