Íránské raketové útoky cílené na Spojené arabské emiráty způsobily mnohým influencerům žijícím v Dubaji ne zcela záviděníhodnou situaci. Procházejí si obdobím paniky, zkoušky odolnosti a řeší, jak pokračovat v práci. Podle novinářky a spisovatelky Emmy Féreyové se konečně ukázalo, jak křehká je bublina, která dosud chránila jejich bezstarostný životní styl, napsal americký portál Barron’s.
Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)

Kouř stoupá z přístavu Džebel Ali po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026) | foto: Reuters

Hotel Burj Al Arab po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Budova Burdž al-Arab v Dubaji ve Spojených arabských emirátech po íránském...
Mrakodrap Burdž Chalífa po íránském útoku v Dubaji. (1. března 2026)
Kouř je vidět i z hotelového pokoje v Dubaji. (28. února 2026)
6 fotografií

„Panebože, nad mým domem letí raketa. Nevím, jestli mám zavřít okna ,“ sdílela například na svých sítích Francouzka Maeva Ghennamová, která dlouhodobě žije v Dubaji. Na sítích ohledně aktuální situace neskrývala obavy. „Nelžu vám. Jsem vyděšená. Bojím se. Může se stát cokoli,“ doplnila.

Cestovní kanceláře ruší zájezdy na Blízký východ. Nabízejí kompenzaci

Realitní konzultantka Deepti Malliková se k situaci postavila s menší obavou. V sobotu sdílela video z pláže, ve kterém uklidňovala své sledující, že se není čeho bát. „Mám pocit, že tato země bere bezpečnost svých obyvatel a turistů velmi vážně,“ řekla.

that.realtor.girl

Iranian Missile Attack on Abu Dhabi.

Attack U.S. (American) bases in Middle East, including Abu Dhabi, UAE, under Operation ‘Truthful Promise 4’

And I was at the JBR beach in Dubai and I heard the loud sound, and I thought it is an accident or a tyre burst. But, later got call from a friend and checked on the internet and it was a missile attack… still can’t believe.

Because UAE is the safest country and it takes the safety and security of its residents and tourists, very seriously. I personally feel there’s nothing to worry. The country is well prepared for such a situation.

Middle East, abu dhabi, war iran 2026, world war 3, Kuwait, Qatar, Bahrain, tel aviv, tehran.

#iranattack #breakingnews #usbase #abudhabi #missileattack

28. února 2026 v 13:13, příspěvek archivován: 2. března 2026 v 15:47
Zpátky na zem

Dubaj se stala v posledních letech atraktivním centrem pro influencery a podnikatele. Lidé sem míří za příznivým podnikatelským prostředím, nulovou daní z příjmu a možností užívat si luxusní životní styl, jaký město nabízí.

„Jsme svědky momentu návratu do reality pro influencery, kteří se usadili v Dubaji,“ cituje Barron’s slova novinářky a spisovatelky Emmy Féreyové, která životě v metropoli věnovala v románu Emirage. Podle ní je mezi influencery momentálně cítit úzkost.

Chaos na letištích stoupá. Konflikt na Blízkém východě uzemnil letadla po celém světě

„Velmi dobře si uvědomují, že mluvení o politice – nebo ještě horší, o geopolitice – znamená riskovat ztrátu sledujících nebo být zasažen vlnou negativních reakcí,“ uvedla.

Zmínila také, že tvůrci mají se značkami smlouvy, které je nutí pokračovat ve zveřejňování příspěvků bez ohledu na vnější okolnosti. „I když je to jen kvůli šamponu, video musí být zveřejněno. Právě tento odklon od reality může v očích veřejnosti působit neslušně – vydělávat peníze, zatímco svět se hroutí,“ uvedla Féreyová.

Francouzský influencer Benjamin Samat na svém Instagramu poslal všem, kteří mají vůči influencerům v Dubaji jakékoliv škodolibé či nepřejícné reakce, ostrý vzkaz. „Když vás probudí raketa explodující na obloze uprostřed noci, tak tohle bych nikomu nepřál,“ uvedl podle portálu.

