„Panebože, nad mým domem letí raketa. Nevím, jestli mám zavřít okna ,“ sdílela například na svých sítích Francouzka Maeva Ghennamová, která dlouhodobě žije v Dubaji. Na sítích ohledně aktuální situace neskrývala obavy. „Nelžu vám. Jsem vyděšená. Bojím se. Může se stát cokoli,“ doplnila.
Realitní konzultantka Deepti Malliková se k situaci postavila s menší obavou. V sobotu sdílela video z pláže, ve kterém uklidňovala své sledující, že se není čeho bát. „Mám pocit, že tato země bere bezpečnost svých obyvatel a turistů velmi vážně,“ řekla.
Zpátky na zem
Dubaj se stala v posledních letech atraktivním centrem pro influencery a podnikatele. Lidé sem míří za příznivým podnikatelským prostředím, nulovou daní z příjmu a možností užívat si luxusní životní styl, jaký město nabízí.
„Jsme svědky momentu návratu do reality pro influencery, kteří se usadili v Dubaji,“ cituje Barron’s slova novinářky a spisovatelky Emmy Féreyové, která životě v metropoli věnovala v románu Emirage. Podle ní je mezi influencery momentálně cítit úzkost.
„Velmi dobře si uvědomují, že mluvení o politice – nebo ještě horší, o geopolitice – znamená riskovat ztrátu sledujících nebo být zasažen vlnou negativních reakcí,“ uvedla.
Zmínila také, že tvůrci mají se značkami smlouvy, které je nutí pokračovat ve zveřejňování příspěvků bez ohledu na vnější okolnosti. „I když je to jen kvůli šamponu, video musí být zveřejněno. Právě tento odklon od reality může v očích veřejnosti působit neslušně – vydělávat peníze, zatímco svět se hroutí,“ uvedla Féreyová.
Francouzský influencer Benjamin Samat na svém Instagramu poslal všem, kteří mají vůči influencerům v Dubaji jakékoliv škodolibé či nepřejícné reakce, ostrý vzkaz. „Když vás probudí raketa explodující na obloze uprostřed noci, tak tohle bych nikomu nepřál,“ uvedl podle portálu.