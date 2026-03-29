Influencerem snadno a rychle. Hračka pro předškoláky vzbudila v Británii rozhořčení

Jan Dvořák
  15:00
Britská dětská charitativní organizace ostře kritizuje obchodní řetězec Argos za prodej „sady pro influencery“ určené pro děti od tří let. Tento dřevěný set, který vyrobila a prodává se pod privátní značkou hraček tohoto řetězce Chad Valley, obsahuje dřevěné předměty představující doplňky používané při tvorbě online obsahu.
Fotogalerie2

"Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních součástí – pevný stativ, objektiv s nastavitelnou clonou, miniaturní fotoaparát, model smartphonu, tablet a mikrofon, stojí v popisu této hračky.

Hračka určená dětem od tří let je povzbuzuje k tomu, aby předstíraly natáčení videí a pózování pro selfie v rámci toho, co výrobci popisují jako „hraní na povolání“.

„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních součástí – pevný stativ, objektiv s nastavitelnou clonou, miniaturní fotoaparát, model smartphonu, tablet a mikrofon, stojí v popisu této sady, kterou britský řetězec prodává za 15 liber. Všechny tyto součásti lze podle návodu k použití úhledně uložit do praktického přenosného pouzdra.

Daisy Greenwellová, spoluzakladatelka a ředitelka organizace Smartphone Free Childhood (Dětství bez chytrého telefonu) je novou hračkou zděšená. „Opravdu si někdo myslí, že tohle je to, co dítě potřebuje? Musíme se zamyslet nad tím, k čemu vlastně své děti vedeme,“ zvedla.

Dětství by podle ní mělo být obdobím, kdy člověk objevuje, kým je – a ne obdobím, kdy začíná vylepšovat svou osobní značku. „Vysíláme tím signál, že být sledován je důležitější než být zvědavý,“ dodala.

Iniciativa Smartphone Free Childhood, kterou momentálně podporuje 250 000 rodin včetně ostrovních celebrit, tvrdí, že smartphony poškozují vývoj mladých lidí, jejich duševní zdraví a mezilidské vztahy a vystavují je nebezpečím číhajícím na internetu.

Sedmatřicetiletá Lucy Simpsonová z Poole v hrabství Dorset, která je matka dvou dětí, se proti hračce také výrazně vymezila. „Neměli bychom učit naše batolata, aby si z pořizování selfie udělali kariéru, zejména s použitím kruhového světla. „Influenceři je používají k zakrytí nedokonalostí a k tomu, aby jejich život vypadal uhlazenější a dokonalejší. Je to naprosto nezodpovědné.“

Co je morálně správné?

Ve Velké Británii vlastní dnes smartphone 89 procent dvanáctiletých dětí, stejně jako čtvrtina dětí ve věku od pěti do sedmi let. Britské děti dostávají svůj první smartphone v průměru v devíti letech, říkají statistiky.

Mluvčí společnosti Argos však prodej hračky brání. „Nabízíme široký výběr sad hraček, které podporují fantazii a kreativní hraní,“ uvedl. Tento produkt je podle něj součástí této širší nabídky, která zahrnuje například sady s dětským nářadím, dřevěný toustovač anebo pec na pizzu, jejichž cílem je přinést dětem radost.

Výrobek nalezl zastání i z pohledu mnoha uživatelů sociálních sítí. „Neobviňujte Argos, jen uspokojují poptávku,“ vyjádřil se k hračce jeden z diskutujících. „Říká se tomu kapitalismus. Pokud existuje poptávka, někdo na tom vydělá, bez ohledu na to, zda je to eticky nebo morálně správné,“ souhlasí s ním další.

Vstoupit do diskuse

Fialova vláda nakoupila benzínky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Nejčtenější

Evropě hrozí výpadek energií už příští měsíc, varuje Německo i ropná společnost

Generální ředitel společnosti Shell Wael Sawan. (2. října 2023)

Pokud válka s Íránem brzy neskončí, mohla by Evropu již od příštího měsíce postihnout energetická krize. Obavy zazněly na energetické konferenci CERAWeek 2026 pořádané společností S&P Global v...

Muzeum koroze a graffiti galerie pod širým nebem. Život vlaků končí v České Třebové

Likvidace vyřazených vlaků Českých drah

Takzvaný hřbitov vlaků v České Třebové se stal místem, kde skončí většina vozů svoji službu na českých kolejích. Dřívější praxe postupného rozebírání na odstavných nádražích se ukázala jako příliš...

Fialova vláda nakoupila benzinky, proč teď na nich stát nesníží marže? ptá se Singer

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. (23. března 2026)

Geopolitické napětí zdražuje paliva, ale skutečný problém může přijít až tehdy, pokud se íránská krize protáhne a začne se přelévat do inflace. V Rozstřelu na iDNES.cz o tom hovořil předseda dozorčí...

Půlmiliarda. Před Trumpovým odkladem útoků na Írán sázel někdo na pád ropy

Americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth (7. března 2026)

Krátce předtím, než americký prezident Donald Trump v pondělí oznámil odklad útoků na íránskou energetickou infrastrukturu, uzavřeli někteří obchodníci sázky na vývoj cen ropy v hodnotě stovek...

Pro trampy i masňáky. Na Posázavský pacifik vyjely moderní motoráky

Oficiální zahájení provozu moderních bezbariérových jednotek řady 847 RegioFox...

Na trase takzvaného Posázavského pacifiku z Prahy do Vraného nad Vltavou a Čerčan vyjely po letech nové motorové vlaky. Jednotky RegioFox zde budou podle plánů Prahy a Středočeského kraje jezdit...

Influencerem snadno a rychle. Hračka pro předškoláky vzbudila v Británii rozhořčení

„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních...

Britská dětská charitativní organizace ostře kritizuje obchodní řetězec Argos za prodej „sady pro influencery“ určené pro děti od tří let. Tento dřevěný set, který vyrobila a prodává se pod privátní...

29. března 2026

Luxusu se v Evropě daří. Značky i přes zpomalení otvíraly nové prodejny

Obchod značky Gucci v jedné z ulic Kodaně (15. dubna 2024)

Přední luxusní nákupní ulice na kontinentu zaznamenaly v loňském roce 13procentní nárůst počtu nových prodejen. Téměř třetinu z nich tvořily značky patřící společnostem LVMH, Kering a Cie Financiere...

29. března 2026

Plýtvání je pro Čechy spíš ekonomický než morální problém, zjistil průzkum

Ilustrační snímek

Z celosvětového měřítka jí člověk večeři v průměru 27 minut, Češi jsou ovšem rychlejší, v průměru jim to trvá jenom 24 minut. Přes 60 procent obyvatel Česka večeří ve všední dny společně a začínají v...

29. března 2026

Mince byly po staletí značkou. Ve světě se jako platidlo využíval dokonce parmazán

Premium
Peníze. Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu...

Peníze, peníze, peníze! Vyděláváme je, abychom je obratem utráceli. Někdy mají podobu virtuálních čísel, jindy mincí, ale historicky třeba i mušlí. Dějepis platidel přibližuje magazín Víkend DNES.

29. března 2026

Důchod strávený na vlnách. Senioři objevují nový život na výletních lodích

Loď Villa Vie Odyssey (30. června 2025)

Stále více amerických důchodců se rozhoduje opustit pevninu a trvale žít na vlnách. Na výletních lodích totiž mohou kombinovat pohodlí domova s možností cestování a dobrodružství. Takové bydlení...

29. března 2026

Smlouva EU s Austrálií naštvala zemědělce. Mohla být přívětivější, říkají

Australský premiér Anthony Albanese a předsedkyně Evropské komise Ursula von...

Po téměř deseti letech dlouhého vyjednání konečně uzavřela Evropská unie obchodní dohodu s Austrálií. Přinese zrušení cel na evropské zboží pro australské spotřebitele a zároveň snížení celních...

28. března 2026

Sbohem, ekonomická třído. Dopravci upravují konfiguraci letadel ve prospěch luxusu

Byznys třída Delta One aerolinky Delta Air Lines (30. ledna 2026)

Američtí letečtí dopravci ve svých letadlech na dálkových i vnitrostátních letech přidávají počet sedadel ve vyšších třídách. Od ledna 2020 vzrostl počet nabízených míst v byznys a první třídě na...

28. března 2026

Petr Otava dokončil restrukturalizaci MTX Group, firmu přesouvá pod nadační fond

Petr Otava, MTX Group

Podnikatel Petr Otava převedl svou průmyslovou skupinu MTX Group pod rodinný nadační fond NextGen Avato Foundation, dál ho ale bude řídit. Podle Otavy má převedení holdingu do fondu mimo jiné...

28. března 2026  13:35

Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět

Voyah Dream

Japonská spolehlivost, německá preciznost nebo americký výkon. To jsou zažité charakteristiky tradičních automobilek, které se však v posledních letech musí vyrovnávat s novou konkurencí. Tou jsou...

28. března 2026

Zmizelo 400 tisíc čokolád KitKat. Zloději ukradli auto, jež je převáželo

Tyčinka KitKat

Společnost KitKat spadající pod švýcarský potravinářský koncern Nestlé přišla o více než 400 tisíc kusů čokolád z její nové řady. Někdo totiž ukradl nákladní vůz, který je převážel. Informovala o tom...

28. března 2026  11:59

Škoda Group chce posilovat přítomnost v Indii, šéf firmy se setkal s premiérem

Indie se podle v posledních měsících stala jedním z klíčových strategických...

Generální ředitel strojírenské společnosti Škoda Group Petr Novotný se setkal s indickým premiérem Naréndrou Módím. Firma vyrábějící vozidla pro veřejnou dopravu o tom informovala v tiskové zprávě,...

28. března 2026  10:42

KFC naplnilo bundu okurkami a lákem. Absurdita v marketingu letí, říkají odborníci

KFC vytvořilo průhlednou plastovou bundu naplněnou místo peří plátky okurek v...

Řetězec rychlého občerstvení KFC přichází s netradiční marketingovou kampaní. Představil prošívanou bundu, jejíž výplň netvoří peří ani syntetika, ale skutečné nakládané okurky a lák. Neobvyklý...

28. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.