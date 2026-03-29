Hračka určená dětem od tří let je povzbuzuje k tomu, aby předstíraly natáčení videí a pózování pro selfie v rámci toho, co výrobci popisují jako „hraní na povolání“.
„Tato krásně zpracovaná dřevěná sada pro živé vysílání obsahuje šest základních součástí – pevný stativ, objektiv s nastavitelnou clonou, miniaturní fotoaparát, model smartphonu, tablet a mikrofon, stojí v popisu této sady, kterou britský řetězec prodává za 15 liber. Všechny tyto součásti lze podle návodu k použití úhledně uložit do praktického přenosného pouzdra.
Daisy Greenwellová, spoluzakladatelka a ředitelka organizace Smartphone Free Childhood (Dětství bez chytrého telefonu) je novou hračkou zděšená. „Opravdu si někdo myslí, že tohle je to, co dítě potřebuje? Musíme se zamyslet nad tím, k čemu vlastně své děti vedeme,“ zvedla.
Dětství by podle ní mělo být obdobím, kdy člověk objevuje, kým je – a ne obdobím, kdy začíná vylepšovat svou osobní značku. „Vysíláme tím signál, že být sledován je důležitější než být zvědavý,“ dodala.
Iniciativa Smartphone Free Childhood, kterou momentálně podporuje 250 000 rodin včetně ostrovních celebrit, tvrdí, že smartphony poškozují vývoj mladých lidí, jejich duševní zdraví a mezilidské vztahy a vystavují je nebezpečím číhajícím na internetu.
Sedmatřicetiletá Lucy Simpsonová z Poole v hrabství Dorset, která je matka dvou dětí, se proti hračce také výrazně vymezila. „Neměli bychom učit naše batolata, aby si z pořizování selfie udělali kariéru, zejména s použitím kruhového světla. „Influenceři je používají k zakrytí nedokonalostí a k tomu, aby jejich život vypadal uhlazenější a dokonalejší. Je to naprosto nezodpovědné.“
Co je morálně správné?
Ve Velké Británii vlastní dnes smartphone 89 procent dvanáctiletých dětí, stejně jako čtvrtina dětí ve věku od pěti do sedmi let. Britské děti dostávají svůj první smartphone v průměru v devíti letech, říkají statistiky.
Mluvčí společnosti Argos však prodej hračky brání. „Nabízíme široký výběr sad hraček, které podporují fantazii a kreativní hraní,“ uvedl. Tento produkt je podle něj součástí této širší nabídky, která zahrnuje například sady s dětským nářadím, dřevěný toustovač anebo pec na pizzu, jejichž cílem je přinést dětem radost.
Výrobek nalezl zastání i z pohledu mnoha uživatelů sociálních sítí. „Neobviňujte Argos, jen uspokojují poptávku,“ vyjádřil se k hračce jeden z diskutujících. „Říká se tomu kapitalismus. Pokud existuje poptávka, někdo na tom vydělá, bez ohledu na to, zda je to eticky nebo morálně správné,“ souhlasí s ním další.