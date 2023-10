Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Prudký nárůst inflace v uplynulých měsících by mohl zástupce generace Z trvale poznamenat. Mladí lidé narození od poloviny 90. let do roku 2010 mohou podle expertů očekávat, že ceny nekontrolovaně porostou i nadále. To může mimo jiné komplikovat práci centrálních bankéřů, ukázala data britské centrální banky.