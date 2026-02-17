Ještě minulý měsíc nabízela společnost Levi Strauss dámské džíny Ribcage Straight Ankle za 108 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2 210 korun. O měsíc později ale zákazníky vyjdou už o 10 amerických dolarů víc, a tedy zhruba o 205 korun.
Zástupci společnosti přiznali, že zdražují hlavně prémiové oblečení. U nejlevnějších kousků jsou ve změně cen mnohem opatrnější, a to mimo jiné proto, že chudší vrstva americké společnosti je na růst cen velmi citlivá. Podobně k cenám přistupují i konkurenti, a to včetně společnosti Columbia Sportswear. Cílem je hlavně vykompenzovat dopady Trumpových cel, píše The Wall Street Journal.
Vánoční cenová léčka
Americké firmy s výjimkou podzimu zdražují již několik měsíců v řadě. Hlavně ty závislé na dovozu ze zahraničí. Tyto podniky se totiž musí vypořádávat s důsledky cel.
Ačkoliv se mnoho amerických spotřebitelů v USA mohlo během podzimu domnívat, že vlna zdražování je konečně u konce, lednová realita je rychle vyvedla z omylu. Ukázalo se, že firmy během podzimu nabízely svým zákazníkům lákavé ceny, pouze aby je přiměly k nákupu, a to mimo jiné i kvůli Vánocům.
|
Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace
Na začátku roku 2026 pak přišel šok. „Letošní růst cen v lednu je proti normálu mnohem silnější. Sledujeme to i u elektroniky či domácích spotřebičů,“ řekl pro The Wall Street Journal ekonom Alan Detmeister ze společnosti UBS.
Výjimkou není ani stavebnictví
Zdražování se nevyhnulo ani americkému stavebnictví. Bojují s ním hlavně menší podniky, které mají dlouhodobě nízké marže. Zástupci americké stavební firmy Structural Systems Repair Group z Cincinnati uvedli, že cena nových zakázek od ledna stoupla o 10 až procent.
|
Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší
Stavební práce v USA rostou primárně kvůli politice i růstu zdravotního pojištění, které meziročně vyskočilo o 14 procent. Třeba ocel ve Spojených státech během několika měsíců zdražila o 10 procent. „Takový růst nákladů nemůžeme bez změn konečných cen unést,“ tvrdí Bryan Erickson, prezident společnosti Structural Systems Repair Group.
Průzkum z loňského prosince ukázal, že během dalších tří měsíců plánuje zdražovat více než polovina malých amerických firem. Většina z nich chce zdražit své výrobky a služby o 4 až 10 procent. Zhruba desetina podniků ale přiznala, že ve hře je zdražení i o více než 10 procent.
|
Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná
Ke zdražování dochází v USA i přesto, že prodeje mohou firmám poměrně razantně klesnout. To už minulý rok potkalo společnost Stanley Black & Decker, která se zaměřuje na výrobu nářadí. Firma na americkém trhu loni zaznamenala propad poptávky hlavně u levnějšího zboží. I proto nyní ladí strategii, aby zákazníky neodradila. V plánu má i lákavé slevy.
Některé výrobky z amerického trhu ale úplně mizí, a to právě proto, že by američtí zákazníci vyšší ceny nepřijali. Příkladem je keramický květináč za 450 amerických dolarů (asi 9 300 korun), který z nabídky stáhl jeden prodejce z Brooklynu, uzavírá The Wall Street Journal.