Američany zaskočil lednový cenový skok. Firmy přenášejí cla na zákazníky

Autor:
  20:00
Ve Spojených státech začíná opět stoupat inflace. Zdražuje koření, oblečení, nářadí i další produkty dlouhodobé spotřeby. Mezi hlavní viníky se řadí Trumpova cla, rostoucí mzdy i stále vyšší náklady firem na zdravotní pojištění zaměstnanců. Některé zboží a služby sice zdražily jen o několik jednotek procent, v jiných případech je ale cenový růst mnohem výraznější.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ještě minulý měsíc nabízela společnost Levi Strauss dámské džíny Ribcage Straight Ankle za 108 amerických dolarů, což je v přepočtu asi 2 210 korun. O měsíc později ale zákazníky vyjdou už o 10 amerických dolarů víc, a tedy zhruba o 205 korun.

Zástupci společnosti přiznali, že zdražují hlavně prémiové oblečení. U nejlevnějších kousků jsou ve změně cen mnohem opatrnější, a to mimo jiné proto, že chudší vrstva americké společnosti je na růst cen velmi citlivá. Podobně k cenám přistupují i konkurenti, a to včetně společnosti Columbia Sportswear. Cílem je hlavně vykompenzovat dopady Trumpových cel, píše The Wall Street Journal.

Vánoční cenová léčka

Americké firmy s výjimkou podzimu zdražují již několik měsíců v řadě. Hlavně ty závislé na dovozu ze zahraničí. Tyto podniky se totiž musí vypořádávat s důsledky cel.

Ačkoliv se mnoho amerických spotřebitelů v USA mohlo během podzimu domnívat, že vlna zdražování je konečně u konce, lednová realita je rychle vyvedla z omylu. Ukázalo se, že firmy během podzimu nabízely svým zákazníkům lákavé ceny, pouze aby je přiměly k nákupu, a to mimo jiné i kvůli Vánocům.

Jak Amerika přichází o střední třídu. Stále víc lidí se potýká s tlakem inflace

Na začátku roku 2026 pak přišel šok. „Letošní růst cen v lednu je proti normálu mnohem silnější. Sledujeme to i u elektroniky či domácích spotřebičů,“ řekl pro The Wall Street Journal ekonom Alan Detmeister ze společnosti UBS.

Výjimkou není ani stavebnictví

Zdražování se nevyhnulo ani americkému stavebnictví. Bojují s ním hlavně menší podniky, které mají dlouhodobě nízké marže. Zástupci americké stavební firmy Structural Systems Repair Group z Cincinnati uvedli, že cena nových zakázek od ledna stoupla o 10 až procent.

Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší

Stavební práce v USA rostou primárně kvůli politice i růstu zdravotního pojištění, které meziročně vyskočilo o 14 procent. Třeba ocel ve Spojených státech během několika měsíců zdražila o 10 procent. „Takový růst nákladů nemůžeme bez změn konečných cen unést,“ tvrdí Bryan Erickson, prezident společnosti Structural Systems Repair Group.

Průzkum z loňského prosince ukázal, že během dalších tří měsíců plánuje zdražovat více než polovina malých amerických firem. Většina z nich chce zdražit své výrobky a služby o 4 až 10 procent. Zhruba desetina podniků ale přiznala, že ve hře je zdražení i o více než 10 procent.

Trump svým voličům sliboval, že zatočí s inflací. Realita je ale jiná

Ke zdražování dochází v USA i přesto, že prodeje mohou firmám poměrně razantně klesnout. To už minulý rok potkalo společnost Stanley Black & Decker, která se zaměřuje na výrobu nářadí. Firma na americkém trhu loni zaznamenala propad poptávky hlavně u levnějšího zboží. I proto nyní ladí strategii, aby zákazníky neodradila. V plánu má i lákavé slevy.

Některé výrobky z amerického trhu ale úplně mizí, a to právě proto, že by američtí zákazníci vyšší ceny nepřijali. Příkladem je keramický květináč za 450 amerických dolarů (asi 9 300 korun), který z nabídky stáhl jeden prodejce z Brooklynu, uzavírá The Wall Street Journal.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)







17. února 2026

Jihokorejci začali skupovat tankery. Kontrolují již třetinu dostupných plavidel

sinokor tanker společnost loď ropa

Cena ropy na trzích se odvíjejí od mnoha faktorů. Mezi hlavní se řadí také její přeprava, která se uskutečňuje hlavně díky tankerům. Právě tato plavidla v posledních měsících ve velkém skupuje...

17. února 2026

Závadná kojenecká výživa způsobila potíže osmi dětem. Hygienici znovu varují

Ilustrační snímek

Hygienici prověřují podezření na zdravotní potíže po kojenecké výživě, kterou výrobci stahovali z trhu, u osmi dětí. O čtyřech případech ministerstvo zdravotnictví informovalo minulý týden, další...

17. února 2026  16:20

Masopust digitálně. Platformy nabízejí koblihy i zabijačku na jeden klik

Ilustrační snímek

Masopust již sice neplatí za přípravu nadcházející čtyřicetidenní velikonoční půst, nákupní zvyky Čechů nicméně tradici drží i v digitální době. Nákupní košíky plní tradičními pochoutkami a zákazníci...

17. února 2026  15:41

Uber Eats se vrací na český trh. Na druhý pokus chce dobýt rozvoz jídla

Uber Eats se po šesti letech vrací na český trh. (17. února 2026)

Rozvozová služba Uber Eats chystá comeback do Česka. Firma oznámila spuštění služeb v průběhu roku 2026 v rámci své největší evropské expanze. Na český trh se přitom značka vrací po odchodu v červnu...

17. února 2026  14:07

Zemřel cyklistický vizionář King Liu, z malé dílny vybudoval největšího výrobce kol

King Liu, zakladatel firmy Giant, která se stala největším výrobcem jízdních...

Ve věku 93 let zemřel King Liu, zakladatel společnosti Giant, kterou z malé tchajwanské dílny vypracoval na globálního lídra ve výrobě jízdních kol. Sám se považoval za misionáře cyklistické kultury,...

17. února 2026  11:43

Švýcarská ekonomika se zotavuje z celního šoku. Firmy ale stejně propouštějí

Americký prezident Donald Trump (vlevo) spolu s generálním ředitelem...

Švýcarská ekonomika se na konci loňského roku vzpamatovala a částečně se zbavila důsledků nadměrných cel, které na zemi uvalil americký prezident Donald Trump. Hrubý domácí produkt vzrostl ve čtvrtém...

17. února 2026  10:11

Dálnice není obranný výdaj. Je to proti metodice NATO, varuje ekonom Pavel

Premium
Jan Pavel, ekonom (4. února 2026)

Dálnice nebo třeba přehrady. Politici zkoušejí započítávat do výdajů na obranu i projekty, které s ní nemají nic společného. Podle ekonoma a bývalého člena Národní rozpočtové rady Jana Pavla se Česku...

17. února 2026

Diskuse zbrzdily plán zlevnit potraviny. Spekuluje se o změnách DPH

ilustrační snímek

Vládní koaliční rada v pondělí přerušila projednávání plánu ministerstva zemědělství na zlevnění potravin. Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci sdělil, že zatím není o čem mluvit.

17. února 2026

Trumpův nový světový řád tlačí Švédsko k přijetí eura. Překážky však přetrvávají

Švédská pětikoruna. V zemi zesílily hlasy pro přijetí společné evropské měny....

Švédsko zvažuje z geopolitických důvodů a z důvodu snahy o posílení politických vazeb s partnery v EU přijetí eura. Argumentem ve prospěch evropské měny je, že by Švédům zajistilo místo u stolu při...

16. února 2026

