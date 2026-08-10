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Rázem utrácíte víc, než vyděláváte. Seattle sužuje jedna z nejvyšších inflací v USA

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Ceny benzinu a nafty ve městě Edmonds, které leží asi 24 kilometrů severně od Seattlu. (10. března 2026) | foto: Profimedia.cz

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Rostoucí ceny energií, pohonných hmot i potravin mění každodenní život milionů Američanů. Zvlášť citelně zdražování dopadá na obyvatele Seattlu a jeho okolí, kde i lidé se solidními příjmy omezují výdaje, hledají další zdroje příjmů a odkládají plány do budoucna. V metropolitní oblasti města dosáhla červnová inflace 4,5 procenta, tedy o celý procentní bod více, než je celostátní průměr.

Američanka Britney Johnsonová dříve do práce jezdívala do Seattlu autem, kvůli vysokým cenám benzinu, které se na jaře vyšplhaly až na 5,89 dolaru (120 Kč) za galon (3,8 litru), začala jezdit autobusem a vstává kvůli tomu každý den před čtvrtou hodinou ranní.

Podle svých slov si jako kuchařka v kancelářské budově společnosti Meta vydělá více než 30 dolarů (630 Kč) za hodinu. Navzdory relativně vysokému příjmu jí však značnou část rozpočtu ukrajují vysoké životní náklady. Jen za energie zaplatí kolem 200 dolarů (4 200 Kč) měsíčně, dalších 1 700 dolarů (36 000 Kč) pak za nájem jednopokojového bytu, který sdílí se svým partnerem, píše americký portál CNN.

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Kvůli rostoucím výdajům pár přestal chodit do restaurací, plánovat dovolené a omezuje také nákupy čerstvého ovoce a zeleniny. Johnsonová navíc začala uvažovat o druhé práci nebo o tom, že by si s partnerem našli spolubydlícího. „Je těžké věřit, že se situace v budoucnu zlepší. Teď totiž nemyslíme prakticky na nic jiného než na peníze,“ uvedla pro americký portál CNN.

Elektřina zdražila o desítky procent

Podle profesora politologie Victora Menalda z Washingtonské univerzity stojí za výrazným zdražováním v oblasti Seattlu především rostoucí ceny energií.

Podle regulační komise státu Washington UTC vzrostly účty za elektřinu zákazníků společnosti Puget Sound Energy, která zásobuje velkou část širšího regionu Seattlu, od roku 2024 o 48,5 procenta, tedy výrazně více než celostátní průměr.

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Společnost navíc požádala regulátora o další zvýšení cen v následujících třech letech. „Washington dlouhá léta těžil z levné elektřiny z vodních elektráren a mírného klimatu. To se ale nyní mění a ceny energií rostou,“ uvedl mluvčí UTC Victor Menaldo. Washington energetiku podle něj výrazně reguluje. „Nechci hodnotit, zda je to dobře nebo špatně, ale ceny kvůli tomu už začínají na vyšší úrovni,“ dodal.

Ceny benzinu stále zůstávají výrazně nad celostátním průměrem. Galon v okolí Seattlu vyjde v průměru na přibližně 5,30 dolaru (110 Kč), tedy o více než dolar dráž než v celých Spojených státech.

Zdražování mění život střední třídy

„Za téměř třináct let, co žiji v Seattlu, poprvé pozoruji změnu nálady mezi lidmi z technologického sektoru. I oni začínají pociťovat nejistotu. Není to tím, že by neměli peníze. Jde o to, že už nemají takovou jistotu zaměstnání jako dříve,“ uvedl Chris Elford, majitel pivovaru a koktejlového baru v Seattlu. Podle něj také lidé kvůli vysokým životním nákladům stále častěji vyhledávají levnější nabídky.

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Některé rodiny však přestaly do restaurací chodit úplně. Alicia Rotenová, která žije s rodinou v Lake Stevens ve státě Washington, uvedla, že jejich rozpočet stále více zatěžují běžné výdaje za pohonné hmoty, potraviny, léky a dětskou výživu.

„Každý jednotlivý výdaj se zvýší třeba jen o pět nebo deset procent, ale když se to všechno sečte, najednou utrácíte víc, než vyděláváte,“ zmínila. Kvůli rostoucím životním nákladům museli odložit také plánovanou rekonstrukci domu.

„Jak se mohla situace během jediné generace tak výrazně změnit? Nejsme bohatí ani chudí. Patříme ke střední třídě, ale stále více z nás si klade otázku, co to dnes vlastně znamená,“ uzavřela podle CNN.

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