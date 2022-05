Nejvyšší inflace v USA je ve městě Midland. Trápí tamní firmy i místní

Midland, ve kterém žije 140 tisíc obyvatel, se nachází v severovýchodním Texasu mezi městy El Paso a Dallas. Cesta autem do obou metropolí trvá více než čtyři hodiny.

Odlehlost Midlandu se nepochybně promítá do tamních cen. Ekonomika Midlandu je navíc závislá na ropě, což situaci ve městě nijak nepomáhá, jelikož se ceny této komodity v posledních měsících se prudce zvyšují, informuje agentura Bloomberg.

Galon (3,8 litru) mléka na čerpacích stanicích – které jsou často nebližším místem, kde si lidé mohou nakoupit základní potřeby – se vyšplhal na šest dolarů (144 korun). Restaurace kvůli rostoucím cenám nuceny zdražovat rychleji, než jsou schopny přepisovat jídelní lístky.

Inflace se v Midlandu v posledních šesti měsících pohybovala velmi těsně u desetiprocentní hranice. Ve srovnání s Českou republikou – kde meziroční míra inflace v dubnu zrychlila na 14,2 procenta – vypadá údaj pozitivně, ve srovnání s národním průměrem v USA už poněkud méně.

Míra inflace ve Spojených státech v lednu dosáhla 7,5 procenta, v dubnu zpomalila z březnové hodnoty 8,5 procenta na 8,3 procenta. Inflace v texaském Midlandu se tak stále pohybuje vysoko nad národním průměrem.

Lidé míří do potravinových bank

Rostoucí ceny přivedly více lidí do potravinové banky v nedalekém městě Odessa. Za jedno dubnové odpoledne napočítala agentura Bloomberg 420 čekajících aut. „Jediné jídlo, které si mohu aktuálně koupit v obchodě s potravinami, jsou vejce a fazole,“ řekl 74letý Jesus Zepda, který před pěti lety odešel do penze.

Dohromady s manželkou pobírají zhruba dva tisíce dolarů (48 tisíc korun) měsíčně, v celkové částce je zahrnutý jejich důchod a sociální dávky. Zvyšující se náklady je však donutily přijet do potravinové banky.

Na místo dorazil také sedmačtyřicetiletý Eduardo Gama. Ten se před několika měsíci přestěhoval z Midlandu právě do Odessy. Ceny nájmu a elektřiny podle něj vzrostly natolik, že se musel ubytovat v karavanu. Měsíční účty, které musí platit, mu sice poklesly o dvě stě dolarů, jeho mzda však podle něj neudržuje s inflací krok.

To, že mzdy rostou řádově pomaleji než ceny, potvrzuje i ředitelka potravinové banky Libby Campbellová, které sama vidí nárůst zaměstnaných, kteří dochází do potravinové banky pro potraviny.

Zdražují i služby

Inflace se promítá i do cen služeb. Majitel místní restaurace Roy Gillean musí kvůli rostoucím nákladům měnit ceny položek v nabídce. Cenu tomahawk steaku musel několikrát zvýšit, aktuálně vyjde na 62 dolarů (1 490 korun). Podle něj to však stále ideální, cena by se měla blížit k 70 dolarům (1 682 korunám).

Nové jídelní lístky si Gillean nechal vytisknout před několika týdny. Aby nemusel nést další náklady spojené se změnou jídelníčku, vyřešil tentokrát problém jinak. Do jídelního lístku přilepil list s informací, že si strávníci k cenám předkrmů mají připočíst dva dolary.

O rostoucí inflaci ví své i lokální nezisková organizace Christmas in Action, která opravuje domy a střechy seniorům či zdravotně postiženým. Ceny ohřívačů vody se podle provozního ředitele Nathana Knowlese za poslední rok zdvojnásobily, podobně to vypadá i s cenami řeziva či obkladů. Organizace si musela poprvé ve své padesátileté historii sáhnout do svých rezerv.

Poptávka po jejich službách se navíc podle Knowlese jen zvyšuje, jelikož stále více majitelů volá o pomoc ohledně zničené střechy či shnilých zdí, jelikož jednoduše nemají peníze na opravy.