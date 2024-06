Erdoganův boj s inflací láká investory. Turci ale kvůli němu nezvládají splácet

Zatímco centrální banky po celém světě se snažily s inflací v uplynulých letech bojovat zvyšováním úrokových sazeb – a tedy zdražováním půjčovaných peněz – turecký prezident se držel hesla „ekonomický růst za každou cenu“.

Koncem roku 2021, kdy inflace v zemi atakovala dvacet procent, tak turecká centrální banka sazby snižovala. Zřejmě tak chtěla vyhovět prezidentu Erdoganovi, který neortodoxně tvrdil, že vysoké sazby způsobují vysokou inflaci. Opakované snižování úrokových sazeb tehdy tureckou liru poslalo na historické dno.

Otočení kormidla na opačnou stranu přišlo po volbách loni v květnu. Po Erdoganovu opětovném vítězství centrální banka razantně zvýšila svou stěžejní úrokovou sazbu, která ovlivňuje cenu úvěrů, z 8,5 procenta na 50 procent.

To se následně promítlo do úroků, které platí běžní Turci u spotřebitelských úvěrů. Ty se od loňského května zdvojnásobily na 72 procent. Prudce vzrostly i úroky z kreditních karet, na kterých jsou Turci do značné míry závislí, a v zemi začínají narůstat nesplácené úvěry. Zdejší obyvatelé si totiž v období nízkých sazeb a levných peněz nabrali půjčky na ledacos: Od nemovitostí, přes automobily až po běžné nákupy přes kreditní karty.

To vše se navíc v situaci, kdy ani inflace, který vše způsobila, nijak nepolevuje. Počátkem roku se pohybovala kolem 50 procent, v květnu pak v meziročním srovnání vystoupala na téměř 76 procent. Centrální banka sice předpokládá, že tempo růstu cen bude do konce roku poloviční, ale Turci tento optimismus nesdílejí.

Turci bez peněz

„Nevěřím lžím o takzvaném obratu v ekonomice. V žádném případě ho nepociťuji,“ řekla pro agenturu Bloomberg Elif Bulutová, která využila Erdoganovo populistickou pobídku a nedlouho po padesátce odešla do předčasného důchodu. Dnes musí pracovat deset hodin denně, aby si vydělala něco málo nad minimální mzdu.

„Kdybychom si nekoupili dům, pravděpodobně bychom už byli na ulici,“ stěžuje si 46letý úředník Murat Kose. „Nejhorší jsou ceny potravin. Nemůžeme pořádně jíst červené maso, možná tak jednou nebo dvakrát do měsíce,“ dodává. Potraviny od ledna 2022 zdražují každý rok o více než 50 procent.

Turci tak musí přemýšlet, jak s tíživou situací naložit. Úředník Murat Kose Bloombergu řekl, že se vzhledem k prudkému nárůstu nákladů na půjčky snaží nevyužívat svou kreditní kartu a zároveň splácet hypotéku, kterou si vzal v době levných peněz. Aby vše finančně zvládl, přestala jeho dcera chodit na univerzitu. Na školné už totiž její otec nemá peníze.

Krom toho se musí zdejší obyvatelé připravit i na změny v daních. Ministerstvo financí už oznámilo řadu výdajových škrtů a nyní uvažuje o nových daňových opatřeních, která by měla pomoci s dezinflačními snahami. Guvernér centrální banky Fatih Karahan prohlásil, že cenová stabilita nakonec pomůže obnovit sociální blahobyt. Věří tomu však jen málokdo.

Návrat investorů

Situace, kdy peníze zdražují, se sice vůbec nelíbí občanům, investoři na ni ale slyší. Rádi si totiž levně napůjčují dolary, které následně investují do vysoce úročné turecké měny. Do země se tak vracejí poté, co ji před časem kvůli oslabené liře opustili.

Agentura Bloomberg Economics odhaduje, že od konce března do Turecka přiteklo téměř 20 miliard dolarů v rámci takzvaných carry trade, kdy si investoři půjčují tam, kde jsou sazby nízké, a investují tam, kde jsou vysoké.

Od Erdoganova znovuzvolení v květnu loňského roku zdejší akciový index stoupl v dolarovém vyjádření o více než 40 procent, což je jeden z nejlepších výsledků na světě. Dluhopisy v lirách minulý měsíc zaznamenaly rekordní příliv zahraničních investic ve výši 6,5 miliardy dolarů.

To jsou působivé výsledky, jen pro běžné občany nepříliš uchopitelné. „Investoři jsou optimističtější než lidé, na něž dopadá břemeno inflace,“ říká ekonom David Austerweil z investiční společnosti Van Eck Associates. „Bude ještě trvat, než Turci znovu uvěří, že bude líp.“