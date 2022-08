Inflace zasáhla i módu, lidé na oblečení šetří. Nalákat je mají další slevy

Zatím poslední maloobchodní prodejce, který oznámil snížení svých tržeb, byla oděvní značka Gap. Té se čisté tržby oproti minulému roku propadly o osm procent na 3,86 miliardy dolarů. U dalšího prodejce s oblečením, značky Hollister, poklesly tržby ve druhém čtvrtletí oproti loňskému roku dokonce o patnáct procent.

„Přijímáme opatření k postupnému snižování zásob a obnovujeme rovnováhu našeho sortimentu, aby lépe vyhovoval měnícím se potřebám spotřebitelů,“ uvedla v prohlášení Katrina O’Connellová, finanční ředitelka společnosti Gap.

Obchody tak kvůli menšímu zájmu ze strany zákazníků budou muset přijít s další vlnou slev. „Za předpokladu, že se tento trend udrží, očekáváme, že budeme i ve třetím čtvrtletí využívat slev, abychom udrželi obrat u sezonních položek,“ řekl generální ředitel Abercrombie & Fitch Fran Horowitz.

Společnosti Victoria’s Secret, Urban Outfitters a Kohl’s uvedly, že zákazníci nakupují pouze určité druhy oděvů. Firmy sice nezmínily žádné konkrétní příklady, ale vyhledávání na internetových stránkách Victoria’s Secret ukázalo, že zákazníci této značky kupují zejména podprsenky, které jsou nabízeny po dvou kusech za cenu 52 dolarů (necelých 1300 korun).

Oblečení pro mladé netáhne

Prodeje kolekcí určených mladým zákazníkům klesají, tvrdí značky Urban Outfitters a Victoria’s Secret. Řada PINK společnosti Victoria’s Secret, která nabízí mladistvé modely, zaznamenala nižší prodeje oblečení ve srovnání s řadou klasického spodního prádla nebo oblečení na spaní. Šéf Victoria’s Secret Martin Waters ve čtvrtek uvedl, že značka bude při nakupování kolekcí v druhé polovině roku velmi obezřetná.

Pokles prodejů u oděvů určeným mladším spotřebitelům hlásí i společnost Kohl’s. Menší zájem o tento segment firma vysvětluje tím, že oblečení bylo „příliš módní a chyběly v něm klasické základní kousky“. Dámské oděvy přitom dosáhly lepších výsledků než ostatní kategorie.

Zákazníci chtějí eleganci a klasiku

Výsledky uplynulých prodejů módních řetězců ukazují, že zatímco značky zaměřené spíše na sportovní a ležérní módu zaznamenávají propady, řetězce zaměřené na kancelářské a elegantní oblečení jsou na tom lépe. Firma Banana Republic, která prodává z velké části kancelářské oblečení, prodala více oděvů za běžné ceny než Gap nebo Old Navy, tvrdí Jessica Ramírezová, vedoucí analytička Jane Hali and Associates.

Také společnosti Macy’s a Kohl’s uvedly, že poptávka po elegantním oblečení a oděvech do práce byla velmi dobrá. Kohl’s to zdůvodňuje tím, že lidé nakupují pracovní oděvy kvůli přesunu zpět do kanceláře po dvou letech pandemie.

Generální ředitel společnosti Macy’s Jeffrey Gennette v úterý sdělil, že pánské a dámské oděvy pro „slavnostní příležitosti“ jsou velmi zdravou kategorií, přičemž průměrné prodejní ceny pánských oděvů určených do kanceláře vzrostly o 29 procent, dámských o dvacet. U ostatních kategorií ale musel obchod sáhnout k rozsáhlým propagačním akcím, aby podpořil prodeje.