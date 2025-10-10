Americký řetězec prodával radioaktivní krevety z Indonésie. Úřady zahájily šetření

  20:00
Americké úřady, které se zaměřují na kontrolu potravin, při rutinní kontrole narazily na mražené krevety z Indonésie, ve kterých nalezly přítomnost radioaktivního izotopu Cesium-137. Zboží bylo v prodeji hned v několika amerických státech skrze řetězec Walmart, píše portál The Guardian.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Ačkoliv americké úřady konstatovaly, že přítomnost radioaktivního izotopu byla nízká a pro případné konzumenty nepředstavovala okamžité zdravotní riziko, případná dlouhodobá konzumace takto kontaminovaných potravin zvyšuje riziko rakoviny.

Indonéské úřady po několika dnech ohnisko objevily a nařídily jeho okamžitou dekontaminaci. Postiženo je celkem 22 firem na okraji indonéského hlavního města Jakarta v jeho průmyslové zóně. Zasaženy byly místní podniky, které exportují mražené mořské plody do zahraničí.

Na území Indonésie se přitom nenachází žádná jaderná elektrárna. Země nemá dokonce ani svůj vlastní jaderný program. Není tedy příliš jasné, jakým způsobem ke kontaminaci vlastně došlo. Podle portálu The Guardian se jako nejpravděpodobnější jeví dovoz kovového šrotu ze zahraničí.

Walmart reaguje na tlak nové administrativy. Skončí se syntetickými barvivy

Radioaktivní izotop Cesium-137 vzniká primárně při jaderných haváriích nebo jaderných testech. Indonéská vláda každopádně rozhodla o tom, že dovoz kovového šrotu ze zahraničí omezí a výrazně zpřísní jeho kontroly.

Krevety se prodávaly ve dvanácti státech USA

Indonésie rovněž slíbila, že se zaměří na ochranu svých obyvatel. Ministr životního prostředí Hanif Faisol již oznámil, že obyvatelé z nejvíce zasažených oblastí budou dočasně přesídleni jinam. Spustilo se také rozsáhlé testování, které zatím odhalilo přítomnost radioaktivního izotopu Cesium-137 u devíti Indonésanů. Ti byli odeslání na ošetření do nemocnice.

Indonésie je v plamenech. Protesty ukázaly chronické neduhy asijského tygra

Ačkoliv přítomnost radioaktivního izotopu v mražených indonéských krevetách byla jen stopová, tento problém způsobil značné znepokojení. Mnozí začali zpochybňovat bezpečnost indonéských potravin jako takových. V USA se indonéské krevety prodávaly hned ve dvanácti státech, uzavírá The Guardian.

10. října 2025  20:15

10. října 2025

10. října 2025

10. října 2025  13:34,  aktualizováno  14:08

10. října 2025  13:08

10. října 2025  11:08

10. října 2025

10. října 2025

9. října 2025

9. října 2025  19:29

9. října 2025  18:24

9. října 2025

