Export krevet do USA pod tlakem cel. Indonésané zaměřují pozornost na Čínu

Indonéský farmář Denny Leonardo měl letos v úmyslu přidat ke své farmě se 150 rybníčky na jihozápadním cípu ostrova Jáva asi 100 nových. Kvůli hrozbě uvalení vysokých cel ze strany USA ovšem objednávky ze strany Spojených států začaly výrazně klesat.
Trump uvalil nová cla na dovoz z desítek zemí, týkají se Indie i Švýcarska
A přestože výsledné 19procentní clo je nižší než původně oznámených 32 procent, třicetiletý farmář již nyní počítá finanční dopady, které budou mít cla na jeho podnikání. „Vzhledem k tomu, že USA vyvíjejí tlak na indonéský export, všichni dychtivě hledají nové příležitosti k diverzifikaci a snížení své závislosti na USA,“ uvedl pro agenturu Reuters.
Pokles exportu o desítky procent
Předseda Asociace indonéských chovatelů krevet Andi Tamsil odhaduje, že 19procentní clo by mohlo způsobit pokles celkového exportu krevet o třicet procent v porovnání s rokem 2024, což by mohlo ohrozit živobytí jednoho milionu pracovníků.
Právě Spojené státy jsou největším trhem pro indonéské krevety, loni nakoupily 60 procent z celkového exportu krevet v hodnotě 1,68 miliardy dolarů (35,8 miliardy Kč).
Cla začínají USA bolet. Stouply ceny, nad vodou drží ekonomiku ti nejbohatší
„Navzdory červencové dohodě většina amerických zákazníků stále odkládá nákup krevet,“ uvedl Budhi Wibowo, který stojí v čele asociace podniků v oblasti mořských plodů.
Doplnil, že nové sazby znevýhodňují Indonésii oproti Ekvádoru, který je největším producentem krevet z farmových chovů na světě. Dovozní clo pro Ekvádor bylo stanoveno na 15 procent.
Čína jako alternativa
Farmáři se nyní zaměřují na Čínu jako na potenciální alternativní trh. Před zavedením cel Čína obvykle kupovala pouze dvě procenta z indonéského exportu mořských plodů. „Čína je největším světovým dovozcem krevet podle objemu, ale Indonésané dávali přednost prodeji do USA, kde za ně mohli získat lepší ceny,“ uvedl Budhi Wibowo.
V červnu se vydal Andi Tamsil společně se zástupci průmyslu do jihočínského města Kanton, kde se setkal mimo jiné s dovozci a majiteli restaurací. „Máme obrovskou příležitost v Číně, která dováží kolem jednoho milionu tun krevet,“ uvedl. „Představte si, kdybychom získali jen dvacet procent z čínského dovozového trhu,“ dodal.
OTÁZKY A ODPOVĚDI: Co je v dohodě o clech a obchodu mezi Spojenými státy a EU
Budhi Wibowo zmínil, že Indonésie by mohla rozšířit export mořských produktů do dalších regionů, jako je Blízký východ, Jižní Korea, Tchaj-wan a také Evropská unie. Doplnil, že Jakarta je blízko uzavření dohody o volném obchodu s Evropskou unií.
Farmář Denny Leonardo věří, že celní bouři přežije. „Jsem optimista, moje společnost by mohla přežít, protože stále bude existovat nabídka a poptávka. Ale pokud jde o růst, nejsem tak optimistický,“ uzavřel Leonardo.