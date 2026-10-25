Ještě před několika lety byla Indonésie pro zahraniční investory poměrně bezpečnou volbou. Země si hlídala státní výdaje, výrazně se nezadlužovala a důvěru měla i její centrální banka. Nyní se však situace mění. Investoři začínají pochybovat o hospodářské politice prezidenta Prabowa Subianta, jemuž vyčítají především nákladné vládní programy a stále častější zasahování do fungování státních institucí, píše The New York Times.
Za posledními otřesy na indonéské burze stojí varování společnosti MSCI. Firmě vadí především nedostatečná kontrola obchodování s akciemi a nejasnosti kolem jejich vlastnictví.
Indonésie by kvůli tomu mohla přijít o své místo mezi rozvíjejícími se trhy. Pro tamní podniky by to znamenalo další úbytek zahraničních peněz. Investoři přitom od začátku roku stáhli z indonéských akcií už téměř pět miliard dolarů (105 miliard korun).
Problémů má země podstatně více, píše portál The New York Times. Indonéský prezident prosazuje nákladné sociální programy, mezi které patří kupříkladu bezplatné stravování pro desítky milionů školáků a dalších obyvatel. Jejich financování ovšem zatěžuje státní rozpočet.
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Zemi navíc komplikuje situaci zdražující dovoz a vysoké úrokové sazby ve Spojených státech, které vytvářejí tlak na domácí měnu. Za zmínku stojí rovněž rozhodnutí ratingových agentur Moody’s a Fitch, které zhoršily výhled úvěrového hodnocení země na negativní.
Strádají i domácnosti
Podle oficiálních údajů hospodářství nadále roste přibližně pětiprocentním tempem. Na životní úrovni obyvatel se to však příliš neprojevuje. Střední třída se za poslední roky zmenšila téměř o pětinu a nezaměstnanost mladých lidí se pohybuje kolem 17 procent.
Příkladem je osmadvacetiletý Novri Putra, který vystudoval informační technologie. Přestože původně počítal s kariérou programátora, dnes se živí převážením zákazníků na motorce. Měsíčně si vydělá zhruba 220 dolarů (4 620 korun).
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Podobnou zkušenost má také Muhammad Fajar. Ten se ucházel o práci u více než stovky společností, avšak neuspěl. Nakonec začal v ulicích Jakarty prodávat grilované maso.
Šetřit musí ale i lidé, kteří mají pravidelný příjem. Vysokoškolská učitelka Erika Ananda Fatimahová například přestala jezdit na zahraniční dovolené, omezila nákupy oblečení a vzdala se návštěv kaváren. „Doufám, že se situace zlepší a střední třída znovu získá pocit, že se může posunout výš,“ uvedla pro The New York Times.
Podle bývalého indonéského ministra obchodu Thomase Lembonga se v zemi nahromadilo příliš mnoho problémů, které mohou vyústit ve vážnou hospodářskou krizi. „Přibližujeme se stále blíž k okraji propasti,“ upozornil pro The New York Times.
Někteří ekonomové v této souvislosti připomínají rok 1998, kdy finanční krize přispěla k pádu dlouholetého prezidenta Suharta. Případné další zhoršení situace by přitom nemuselo zasáhnout pouze samotnou Indonésii.
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Země patří mezi největší světové producenty niklu a palmového oleje. Nikl se využívá například při výrobě baterií do elektromobilů, palmový olej zase nachází široké uplatnění v potravinářství. Výpadky jejich dodávek by tak mohly způsobit zdražování některých výrobků i na evropském trhu, uzavírá The New York Times.