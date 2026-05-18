Kupujte méně zlata, šetřete palivy. Indický premiér varuje před důsledky války

Autor:
  20:00
Ačkoliv administrativa amerického prezidenta naznačuje, že válka na Blízkém východě by mohla brzy skončit, zatím se tak nestalo. Dlouhodobě zablokovaný Hormuzský průliv mezitím způsobil zejména asijským ekonomikám obrovské problémy. Indický premiér Naréndra Módí nyní vyzval obyvatele země, aby omezili spotřebu pohonných hmot, méně cestovali do zahraničí a na čas přestali nakupovat zlato.
Indický premiér Naréndra Módí se účastní setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem na okraj summitu BRICS v Kazani. (22. října 2024) | foto: Stanislav KrasilnikovAP

Obavy z ekonomických důsledků konfliktu na Blízkém východě sílí. Znervózňují i indického premiéra Naréndru Módího. Jeho nedávná slova vyvolala ohlas na finančních trzích a před neblahými hospodářskými důsledky varují i přední indičtí bankéři. Finanční expert Uday Kotak dokonce prohlásil, že země by se měla připravit na nejhorší, píše BBC.

Indie dlouhodobě dováží 90 procent ropy a zhruba polovinu zemního plynu. Většina dodávek do Indie přitom dlouhé roky mířila z Blízkého východu. I proto drahá ropa a zemní plyn výrazně poznamenaly chod indické ekonomiky Premiér Naréndra Módí si situaci uvědomuje, proto vyzývá obyvatele ke změně chování. „Pracujte z domova, pokud můžete. Omezte zbytečné zahraniční cesty. Kupujte méně zlata. Šetřete palivy,“ apeloval před několika dny.

Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru

Módí před pár dny mimo jiné rozhodl o zvýšení dovozního cla na zlato a stříbro na 15 procent. Právě zlato je dlouhodobě jedním z největších „požíračů“ indických devizových rezerv. Nákupy zlata zvyšují poptávku po americké měně v době, kdy země už nyní utrácí obrovské částky za drahou ropu, plyn nebo hnojiva.

Od začátku konfliktu s Íránem klesly indické devizové rezervy o 38 miliard dolarů (asi 794 miliard korun). Dovoz ropy, plynu, hnojiv i zlata výrazně zvyšuje poptávku po dolarech, zatímco zahraniční investoři ze země odcházejí. V posledních měsících stáhli z indických akcií přibližně 22 miliard dolarů (asi 460 miliard korun).

Slabá indická měna i rostoucí zadlužení

Indická rupie navíc letos patří mezi nejslabší měny v Asii a vůči dolaru oslabila o šest až sedm procent. Indii trápí i rozpočtová situace. Rozpočtový deficit země by měl do roku 2027 vzrůst na 4,6 procenta HDP, tedy výrazně nad původně plánovanou úroveň.

Ekonomka Rádžéšvarí Senguptová z Institutu pro výzkum rozvoje Indíry Gándhiové varuje, že původně dočasný šok může přerůst v dlouhodobou krizi. „Pokud konflikt potrvá, Indie může patřit mezi nejhůře zasažené ekonomiky,“ uvedla.

Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni

Mnoho investorů se od Indie odvrací hned z několika důvodů. Patří mezi ně zpomalující světový obchod, hrozba amerických cel i pochybnosti o tom, zda země dokáže konkurovat v moderních oborech, jako jsou umělá inteligence, baterie nebo elektromobily. „Indie zatím příliš nepokročila v AI, obnovitelných zdrojích ani polovodičích. Investoři proto hledají zajímavější příležitosti jinde v Asii,“ říká Senguptová.

Hrozí vyšší inflace i růst úrokových sazeb

Slabá indická měna a další ekonomické problémy země však mohou mít i politický přesah. Kurz blížící se hranici 100 rupií za dolar by veřejnost vnímala jako důkaz ekonomické slabosti země. Přitom Módí v roce 2013 tvrdě kritizoval tehdejší vládu za oslabování rupie. Nyní se i přesto raději snaží přesvědčit obyvatele, aby sami dobrovolně omezili svou spotřebu.

Situaci navíc nepomáhá ani fakt, že rozpočty indických domácností jsou v mnoha případech výrazně napnuté. V posledních dnech se tamní rodiny i firmy musejí vypořádávat s rostoucími cenami pohonných hmot. Analytici varují, že se země z dlouhodobého pohledu musí připravit na vyšší inflaci a pravděpodobný růst úrokových sazeb, uzavírá BBC.

