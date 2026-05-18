Obavy z ekonomických důsledků konfliktu na Blízkém východě sílí. Znervózňují i indického premiéra Naréndru Módího. Jeho nedávná slova vyvolala ohlas na finančních trzích a před neblahými hospodářskými důsledky varují i přední indičtí bankéři. Finanční expert Uday Kotak dokonce prohlásil, že země by se měla připravit na nejhorší, píše BBC.
Indie dlouhodobě dováží 90 procent ropy a zhruba polovinu zemního plynu. Většina dodávek do Indie přitom dlouhé roky mířila z Blízkého východu. I proto drahá ropa a zemní plyn výrazně poznamenaly chod indické ekonomiky Premiér Naréndra Módí si situaci uvědomuje, proto vyzývá obyvatele ke změně chování. „Pracujte z domova, pokud můžete. Omezte zbytečné zahraniční cesty. Kupujte méně zlata. Šetřete palivy,“ apeloval před několika dny.
|
Trump pobouřil Indii. Sdílel příspěvek, který zemi označuje za špinavou díru
Módí před pár dny mimo jiné rozhodl o zvýšení dovozního cla na zlato a stříbro na 15 procent. Právě zlato je dlouhodobě jedním z největších „požíračů“ indických devizových rezerv. Nákupy zlata zvyšují poptávku po americké měně v době, kdy země už nyní utrácí obrovské částky za drahou ropu, plyn nebo hnojiva.
Od začátku konfliktu s Íránem klesly indické devizové rezervy o 38 miliard dolarů (asi 794 miliard korun). Dovoz ropy, plynu, hnojiv i zlata výrazně zvyšuje poptávku po dolarech, zatímco zahraniční investoři ze země odcházejí. V posledních měsících stáhli z indických akcií přibližně 22 miliard dolarů (asi 460 miliard korun).
Slabá indická měna i rostoucí zadlužení
Indická rupie navíc letos patří mezi nejslabší měny v Asii a vůči dolaru oslabila o šest až sedm procent. Indii trápí i rozpočtová situace. Rozpočtový deficit země by měl do roku 2027 vzrůst na 4,6 procenta HDP, tedy výrazně nad původně plánovanou úroveň.
Ekonomka Rádžéšvarí Senguptová z Institutu pro výzkum rozvoje Indíry Gándhiové varuje, že původně dočasný šok může přerůst v dlouhodobou krizi. „Pokud konflikt potrvá, Indie může patřit mezi nejhůře zasažené ekonomiky,“ uvedla.
|
Írán bojuje s potravinovou hyperinflací. Jídlo stojí dvojnásobek co loni
Mnoho investorů se od Indie odvrací hned z několika důvodů. Patří mezi ně zpomalující světový obchod, hrozba amerických cel i pochybnosti o tom, zda země dokáže konkurovat v moderních oborech, jako jsou umělá inteligence, baterie nebo elektromobily. „Indie zatím příliš nepokročila v AI, obnovitelných zdrojích ani polovodičích. Investoři proto hledají zajímavější příležitosti jinde v Asii,“ říká Senguptová.
Hrozí vyšší inflace i růst úrokových sazeb
Slabá indická měna a další ekonomické problémy země však mohou mít i politický přesah. Kurz blížící se hranici 100 rupií za dolar by veřejnost vnímala jako důkaz ekonomické slabosti země. Přitom Módí v roce 2013 tvrdě kritizoval tehdejší vládu za oslabování rupie. Nyní se i přesto raději snaží přesvědčit obyvatele, aby sami dobrovolně omezili svou spotřebu.
Situaci navíc nepomáhá ani fakt, že rozpočty indických domácností jsou v mnoha případech výrazně napnuté. V posledních dnech se tamní rodiny i firmy musejí vypořádávat s rostoucími cenami pohonných hmot. Analytici varují, že se země z dlouhodobého pohledu musí připravit na vyšší inflaci a pravděpodobný růst úrokových sazeb, uzavírá BBC.