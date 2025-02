Módí je velký přítel, vítal Trump indického premiéra a pohrozil zavedením cel

6:17

Spojené státy a Indie se dohodly, že Indie bude dovážet více americké ropy a plynu, čímž se sníží obchodní deficit mezi oběma zeměmi. Řekl to americký prezident Donald Trump po jednání s indickým premiérem Naréndrou Módím ve čtvrtek večer v Bílém domě. Vzájemný obchod by se měl do roku 2030 zdvojnásobit a dosáhnout 500 miliard dolarů (téměř 12 bilionů korun), uvedl podle agentury Reuters indický premiér.