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Každý den přijde o končetinu nejméně jeden dělník. Realita indické recyklace textilu

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  9:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

V indickém městě Pánípat se každoročně recykluje více než milion tun použitého oblečení z celého světa. Za ekologickou tváří módního průmyslu se však skrývá krutá realita. Dělníci v místních továrnách pracují s nebezpečnými stroji, často bez dostatečných bezpečnostních opatření. Podle místního aktivisty přijde při pracovních úrazech každý den nejméně jeden z nich o končetinu.

„Kéž bych raději zemřel, než abych přišel o obě ruce,“ zmínil pro britský deník The Guardian devatenáctiletý Suraj Kuma, který pracoval tři měsíce v továrně v Pánípatu, městě ležícím přibližně 90 kilometrů severně od indického hlavního města Nového Dillí.

Jeho úkolem bylo vkládat vyřazené oblečení do drticích strojů, které textil rozvlákňují pro další zpracování. Koncem srpna se však stal obětí vážného pracovního úrazu. Elektrický zkrat způsobil, že ho stroj vtáhl do mechanismu, který mu rozdrtil obě paže.

Podle ekologického aktivisty Rameše Čaudaryho, který dříve působil na místním pracovním úřadě a posledních pět let sleduje případy pracovních úrazů, jsou podobné nehody v továrnách v Pánipatu běžné. Odhaduje, že každý den přijde o končetinu nejméně jeden dělník, v některých dnech dokonce až pět.

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„Každý den se setkáváme s případy dělníků zraněných přímo v továrnách – někteří přijdou o ruku či nohu, jiní dokonce přijdou o život,“ zmínil Čaudary, který informace získává prostřednictvím sítě zprostředkovatelů práce dodávajících dělníky do místních továren. Připouští však, že se k němu nedostanou zprávy o všech úrazech, a skutečný rozsah problému tak může být ještě větší.

Situaci mapoval také britský deník The Guardian. Mezi 17. a 24. srpnem sledoval hlášení z 11 soukromých a dvou státních nemocnic v Pánípatu. Během jediného týdne zaznamenal šest případů vážných poranění končetin u pracovníků textilního průmyslu. Dva dělníci přišli o paži, jeden o obě paže, další o ruku, jeden o nohu a poslední o prsty.

„K policii se dostane a je oficiálně zaevidováno méně než jedno procento případů pracovních úrazů,“ uvedl Arvind Kumar, vedoucí jedné z 12 policejních stanic v Pánípatu. Podle něj se většina případů řeší mimosoudně, přičemž zranění pracovníci často dostanou pouze jednorázový příspěvek na léčbu.

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Při opakovaných návštěvách přádelen a továren si reportéři deníku The Guardian také všimli, že žádný z pracovníků nepoužíval ochranné pomůcky. Nikdo z dotazovaných dělníků navíc neuvedl, že by absolvoval školení bezpečnosti práce.

Podle Čaudaryho strojům často chybějí nezbytné bezpečnostní prvky. Pokud se pracovník zachytí v rotujícím stroji, ani vypnutí elektrického proudu nemusí zařízení okamžitě zastavit. Než se stroj zastaví, může dělník utrpět vážná, často nevratná zranění.

Bez nároku na odškodnění

Podle Iny Bahugunové z organizace Reverse Resources pracuje navíc více než 90 procent dělníků v Pánípatu bez standardních pracovních smluv a odpovídajícího sociálního zabezpečení. V případě vážného pracovního úrazu tak často zůstávají bez odškodnění, podpory při rehabilitaci i pravidelného příjmu.

„Přišel jsem o paži, šest let jsem bojoval a nakonec jsem získal jen státní důchod ve výši 5 700 rupií (1 300 Kč). Majitel továrny nenese žádné následky a továrna funguje dál jako předtím,“ řekl britskému deníku Indrapal Singh, který v roce 2017 přišel v důsledku pracovního úrazu o paži. Ačkoliv se obrátil na soud, žádné odškodnění podle jeho slov nedostal.

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„Dělníci mají jen velmi malou vyjednávací sílu, když stojí proti majitelům továren, kteří jsou nejen finančně silní, ale někdy mají také politický vliv. Pro mnoho pracovníků proto vůbec nepřipadá v úvahu pustit se s nimi do soudního sporu,“ zmínil ekologický aktivista Rameš Čaudary.

Majitelé továren pro The Guardian uvedli, že dělníkům nenabízejí stálá pracovní místa především kvůli jejich sezonní migraci. Někteří pracovníci se totiž po návratu do svých domovských regionů do Pánípatu už nevracejí. Zaměstnavatelé proto podle svých slov upřednostňují krátkodobé smlouvy nebo odměňování podle množství odvedené práce.

Podle Sandeepa Sačevy, spoluzakladatele organizace Safe in India Foundation, která se zabývá bezpečností práce a pomocí zraněným dělníkům, továrny sice podléhají kontrolám ze strany odběratelů i státních úřadů, jejich účinnost je však omezená. Audity odběratelů se zaměřují především na kvalitu výrobků a obchodní požadavky, zatímco bezpečnost práce často ustupuje do pozadí.

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Státní inspekce zase musí své návštěvy předem ohlašovat, což podle Sachdevy snižuje jejich účinnost. „Továrny, v nichž má proběhnout státní kontrola, vybírá centrální softwarový systém. Inspektoři však nyní musejí svou návštěvu předem oznámit. Jejich úloha se navíc změnila: kromě kontroly dodržování předpisů mají továrnám také poskytovat poradenství. Tento posun oslabuje účinnost inspekcí, zejména v továrnách s nebezpečnými pracovními podmínkami,“ zmínil.

Indický textilní průmysl je po zemědělství druhým největším zdrojem zaměstnanosti v zemi. Do Pánipatu, který proslul především výrobou koberců, přikrývek a bytového textilu a patří také k nejvýznamnějším světovým centrům recyklace textilu, se sváží vyřazené oblečení ze Spojených států, Kanady i Evropy, které se zde rozvlákňuje a znovu zpracovává na přízi. Přibližně 20 000 místních továren zaměstnává kolem 300 000 lidí.

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