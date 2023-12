Nárůst teplot, poptávky i zoufalství. Klimatizace je pro Indy otázka přežití

Příchod léta v Dillí očekává Indka jménem Muskan s obavami, neboť pro ni znamená začátek pekla. Teploty v jejím malém bytě nacházejícím se v hustě obydlené čtvrti východního Dillí často stoupají nad 45 °C. Proto sní o jediném: o klimatizaci. Přes den, když v malé kuchyni bez oken vaří pro celou rodinu, má často pocit, že se z horka zhroutí.

Noci jsou pak ještě bolestivější, v jejím jednopokojovém bytě je spánek téměř nemožný. Její tři děti se každých pět minut budí a ona je musí omývat studenou vodou nebo mokrými šátky. „Nemohu se dál dívat na to, jak mé děti trpí,“ říká Muskan. Pořád si slibuje, že příští léto si již pořídí klimatizaci, ale ve skutečnosti ví, že si ji nemůže dovolit. „Ale čím víc lidí kolem nás si klimatizaci pořizuje, tím větší je venku horko. Nevím, jak to přežijeme,“ stěžuje si Indka. Informaci přinesl britský list The Guardian.

Brzy miliarda klimatizací

Indický trh s klimatizacemi roste rychleji než téměř kdekoli jinde na světě. Rostoucí příjmy obyvatel, zvyšující se teploty v již tak horkém a vlhkém podnebí i stále lepší cenová dostupnost zařízení je mix, který vede stále více Indů k tomu, aby si klimatizaci koupili nebo pronajali. Někdy tak činí dokonce i tehdy, když si ji dovolit nemohou.

Podle vládních prognóz má klimatizaci zatím osm až deset procent z 300 milionů domácností v zemi, kde žije 1,4 miliardy lidí. Do roku 2037 se ale očekává, že tento počet dosáhne téměř padesát procent. Zpráva Mezinárodní agentury pro energii (IEA) předpovídá, že do roku 2050 bude v Indii v provozu více než miliarda klimatizací.

„Tradičně byla klimatizace v Indii považována za luxusní zboží, ale to už dávno neplatí,“ říká Vaibhav Chaturvedi, pracovník Rady pro energii, životní prostředí a vodu v think-tanku v Dillí. Přestože někteří mají obavy z toho, že přístup k tomuto zařízení může ještě více zvýšit již tak obrovskou nerovnost v zemi, odborníci ani většina Indů nepochybují o tom, že potřeba klimatizace v Indii je zásadní a nezadržitelná.

Březen 2022 byl totiž v zemi nejteplejší od roku 1901. Za celý rok přišlo více než 200 dnů s vlnou veder. Letošní únor byl nejteplejší za posledních 122 let a v červnu zabila smrtící vlna veder ve státech Uttarpradéš a Bihár nejméně sto lidí.

Jak se žije v Dillí

Extrémní horka jsou obzvláště problematická ve městech, jako je Dillí, kde žije 32 milionů lidí. Nadále se očekává nárůst počtu horkých dnů o 33 procent, podle odhadů existuje až třicetkrát vyšší pravděpodobnost vln veder, celkové teploty by mohly vzrůst až o 5 °C. Podle prognóz OSN se Dillí navíc do roku 2028 stane nejlidnatějším městem planety.

V přeplněných uličkách starého Dillí se lidé v minulosti dokázali přizpůsobit horkému létu. Pětašedesátiletá prodavačka čaje Kamla žije v tradičním, asi sto let starém domě ve vnitrobloku. Dům má silné zdi, aby udržel uvnitř chlad, a také několik teras a venkovní kuchyni kvůli větrání. Přestože je místo jedním z nejteplejších čtvrtí v Dillí, v horkých letních měsících se Kamla a její děti spoléhají pouze na jediný ventilátor a v noci spí venku.

„Klimatizace pro mě není nutností, žila jsem s tímto vedrem celý život,“ říká Indka. „Je to těžké, ale je to život. Ale lidé jsou teď jiní, v létě nevydrží ani pár dní. Viděla jsem, jak si mnoho lidí kupuje klimatizaci jako symbol statusu, i když si ji nemohou dovolit,“ říká.

Ve čtvrti Dillí Shaheen Bagh, kde lidé většinou žijí v moderních výškových budovách, je však situace jiná. „Řekl bych, že polovina bytů v této čtvrti je bez klimatizace zcela neobyvatelných, říká 54letý Nazim Khan, který již více než deset let provozuje svou firmu na pronájem klimatizace. Nárůst teplot, zoufalství i poptávky jsou jevy, na kterých postavil své podnikání. „Klimatizace je otázka přežití,“ říká. Sám vidí, jak obrovské oběti jsou lidé ochotni podstoupit, aby si ji mohli dovolit.

Klima z druhé ruky

Pro většinu rodin v této čtvrti je pronájem klimatizace z druhé ruky jedinou cenově dostupnou možností. I když jim často zbudou jen ty nejneúčinnější modely, které mají mnohem vyšší náklady na elektřinu a jsou náchylnější k úniku plynu. V Indii se stalo zvykem, že si několik rodin nebo skupin společně pronajme jedinou klimatizační jednotku, aby se podělily o náklady, a pak po dobu letních měsíců všichni společně přespávají v jedné místnosti.

Khan pronajímá každou ze svých 50 klimatizačních jednotek, které jsou více než osm let staré, za 7 000 rupií (1 885 Kč) na sezonu, která trvá od dubna do října. Během těchto měsíců jeho tým dělníků nepřetržitě pendluje po městě a instaluje a opravuje stroje, které se v extrémních teplotách často porouchávají.

„Jsme jako záchranáři,“ říká indický podnikatel. „Každé léto vidím umírat víc a víc lidí. Říkají, že na tu či onu nemoc, ale my všichni víme, že k jejich smrti vede strašné horko,“ uzavírá podnikatel.

Domy jako pece

Indie se již nyní potýká se zvýšenou poptávkou po elektřině. V letních špičkách dochází k dlouhým výpadkům proudu, které postihují především chudší okresy. Vzhledem k tomu, že poptávka ve špičce se v příštích sedmi letech pravděpodobně zvýší o dalších šedesát procent, z čehož polovina bude pocházet z klimatizací či ventilátorů, se vláda snaží zvýšit i produkci uhlí, aby pomohla zaplnit energetické mezery. To pravděpodobně zvýší emise CO 2 v Indii, přestože se zavázala k dosažení nulových čistých emisí do roku 2070.

Rajan Rawal, profesor energetické náročnosti na univerzitě v Ahmedábádu patří k těm, kteří vždy zdůrazňovali, že klimatizace by se neměly považovat za jediné řešení, jak se ochladit. „Důležitou roli hrají budovy a urbanistické plánování, městský design,“ říká.

Indická města jsou sice již nyní horká a přelidněná, ale podle odhadů se počet budov v Indii v příštích dvaceti letech zdvojnásobí. Vzhledem k tomu, že země prochází tímto obrovským, do značné míry neregulovaným developerským boomem, staví se obrovské množství nových domů a budov co nejlevnějším a nejrychlejším způsobem; většinou z cihel, oceli a betonu. „Ty se mohou v létě rychle změnit v pece,“ uzavírá Rawal podle The Guardianu.