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Indie se uhlí nechce vzdát. Schvaluje projekty těžby i navzdory útlumu poptávky

Jan Dvořák
  12:00

Nakladač plní uhlím korbu nákladního auta v povrchovém uhelném dole Topa v okrese Ramgarh ve východoindickém státě Džhárkhand. (27. února 2024) | foto: Reuters

Indie nadále významně přispívá k celosvětovému nárůstu plánované těžby uhlí. Nárůst počtu návrhů na výstavbu nových dolů, zejména ve státech Urisa a Džárkhand, nastává i navzdory stagnaci celosvětové poptávky po tomto produktu. Podle nové zprávy loni vznikly nové projekty těžby uhlí představující nárůst o 11 procent proti předchozímu roku.

Nezisková organizace Global Energy Monitor zjistila, že Indie v roce 2025 podpořila nárůst počtu návrhů na nové uhelné doly, a to navzdory celosvětovému poklesu počtu nově otevíraných dolů v důsledku klesající poptávky po tomto fosilním palivu. Za tímto nárůstem stály téměř výhradně státy Džárkhand a Urisa, které zdvojnásobily počet svých návrhů na nové uhelné doly v souladu s ambiciózním plánem indického ministerstva pro uhlí na zvýšení produkce v zemi, píše portál The Guardian.

Indie plánuje ve fiskálním roce 2025–26 zvýšit svou těžbu uhlí o téměř 100 milionů tun na 1,15 miliardy tun, aby pomohla uspokojit rostoucí poptávku země po elektřině, podpořila hospodářský růst a vyrovnala se s vlnami veder, které se kvůli klimatické krizi stávají stále závažnějšími a častějšími. „K plánovanému navýšení dochází navzdory známkám toho, že svět se začíná od uhlí odvracet ve prospěch elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů,“ uvedl Global Energy Monitor.

Historický moment pro Čínu a Indii. Výroba elektřiny z uhlí konečně klesla

Počet návrhů na výstavbu uhelných dolů se v letech po pandemii covid-19 zpomalil, ale nyní opět začíná stoupat, což vyvolává obavy, že těžba by se v budoucnu mohla zvýšit, a to i přes pokles počtu nových zařízení. Podle nejnovější zprávy organizace Global Energy Monitor v posledních letech počet nově zahájených projektů v oblasti těžby uhlí neustále klesá.

Zpráva dále uvádí, že v loňském roce zahájilo globálně provoz tolik nových uhelných dolů, jejichž roční produkce činí přibližně 113 milionů tun, což představuje pokles o 40 procent v porovnání s rokem 2024, který již sám o sobě představoval nejnižší roční celkový objem za posledních deset let. Z velké části trend způsobilo zpomalení rozvoje nových dolů v Číně a Austrálii, kde počet nových dolů klesl o 44 procent, respektive o 96 procent.

Chybějí ekonomické důvody

Organizace Global Energy Monitor dále varovala, že nárůst počtu návrhů na nové doly v Indii je v rozporu se zpomalením globální poptávky po uhlí, které Mezinárodní energetická agentura předpovídá na konec tohoto desetiletí.

Ruské uhlí do indických elektráren. Moskva hledá po sankcích nová odbytiště

Podle samostatné zprávy energetického think-tanku Ember loni poprvé v historii celosvětové skladby zdrojů elektřiny překonala větrná a solární energie výrobu z uhlí, což představuje milník v boji proti změně klimatu.

Podle zprávy Emberu se na nárůstu podílu obnovitelných zdrojů podílely především Čína a Indie, zatímco USA a Evropa se i nadále ve větší míře spoléhaly na fosilní paliva.

„Ekonomické důvody pro rozšiřování těžby uhlí postupně slábnou, protože levná čistá energie nadále nahrazuje uhlí,“ uvedla Tiffany Meansová, vedoucí výzkumnice organizace Global Energy Monitor a spoluautorka zprávy podle britského webu.

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Témata: těžba, uhlí, Indie, projekt

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