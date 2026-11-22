Čandramohan Jadav hospodaří ve státě Bihár na východě Indie. Jeho vesnice Sisonee leží poblíž řeky Kosi, která je kvůli svým ničivým povodním známá jako „řeka smutku“. Díky nové odrůdě rýže se však zemědělství daří i v podobných oblastech. „Byly roky, kdy úroda sotva nakrmila moji rodinu. Teď ale sklízíme víc, než dokážeme sníst,“ svěřil se farmář agentuře Reuters.
Jen v Biháru vzrostla produkce rýže za posledních patnáct let o 182 procent na 8,75 milionu tun ročně. V sousedním státě Odisha stoupla o polovinu na 10,2 milionu tun.
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Za rozkvětem stojí vládní dotace a federální minimální podpůrná cena, což je minimální částka, za kterou indická vláda nakupuje některé zemědělské plodiny přímo do farmářů. Toto subvence tvoří více než dvě třetiny výdajů na potravinové dotace.
Co s přebytkem?
Příspěvky Indie zavedla v polovině šedesátých let, kdy země čelila nedostatku potravin. Vláda tehdy vydala nařízení, aby obyvatelé jednou týdně vynechali večeři. Dnes však indická rýžová produkce tvoří 40 procent celosvětového obchodu.
„V podstatě používáme peníze daňových poplatníků k dotování zahraničních spotřebitelů,“ uvedl zemědělský ekonom Ašok Gulati. „Přebytky se totiž vyvážejí na světové trhy za nižší cenu a ostatní státy nám tak nemají šanci konkurovat.“
A to se nelíbí dalším pěstitelům, jako jsou Thajsko, Vietnam nebo Spojené státy. Prezident Donald Trump obvinil Indii z „dumpingu“ neboli prodeje pod cenou a obchodní sdružení USA Rice Federation označilo zemi za nefér hráče.
Thajsko minulý rok vyzvalo Indii a Vietnam ke spolupráci, aby společně pokles cen zastavily. V říjnu ale Bangkok vydal prohlášení, že velké zásoby jihoasijského státu vytvářejí na thajské pěstitele ještě větší tlak. Rozdíl mezi rýžemi je přibližně 110 dolarů za tunu, což je v přepočtu zhruba 2 450 korun.
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Indická vláda každý rok stanoví minimální podpůrnou cenu rýže, přičemž zohledňuje vstupní náklady. Jednotlivé státy pak často nabízejí i vlastní bonusy. To ale vede k přebytkům, které není kde skladovat, a nedostatku dalších plodin, které je pak potřeba dovážet.
„Nemáme úrodu kde skladovat. Čekáme, až si ji úřady, které ji od nás koupily, odvezou,“ stěžoval si mlynář z Cuttacku Navin Aggarwal. Část sklizně se proto nasměrovává k výrobě etanolu a ministerstvo pro výživu plánuje navýšit kapacitu zásobáren o 13,1 milionu tun.
Podle ministerstva obchodu vygeneroval vývoz rýže v minulém roce 12 miliard dolarů. Země ale zároveň musela nakoupit olejnatá semena a luštěniny za 22,7 miliardy dolarů. To je o 120 procent víc než před deseti lety.
Odborníci také upozorňují, že rýže vyžaduje více hnojiv, což dotace ještě zvyšuje. Letos má vláda na podporu vyčlenit přes tři biliony rupií (714 miliard korun), což je čtyřikrát více než v roce 2016.
Odrůda, která vydrží všechno
Přebytek částečně vyplývá i ze šlechtění odrůd, kterým se daří v oblastech náchylným k záplavám. Začátek této revoluce odstartovala odrůda Swarna-SUB1, kterou vědci vyšlechtili v roce 2009. Jde o kombinaci široce používané swarny, známé pro své vysoké výnosy, a odrůdy FR13A, která je zase odolná vůči povodním. To pomohlo zvýšit celostátní produkci na 154 milionů tun ročně. Domácí spotřeba však činí pouhých 107 milionů tun.
„Pracujeme na tom, abychom v jedné odrůdě spojili odolnost proti potopám i suchům. Chceme pomoct zemědělcům závislým na nepředvídatelných monzunových deštích,“ řekl vedoucí vědecký pracovník Ústředního výzkumného ústavu pro rýži ICAR Ramešwar Sah.
Zpráva vládního poradního orgánu NITI Aayog předpovídá, že produkce do roku 2036 dosáhne 171 milionů tun. Tuzemská poptávka ale vzroste maximálně na 110 milionů.
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V Indii pracuje v zemědělství přibližně 40 procent obyvatel. Snaha o snížení nebo zrušení dotací tak není jednoduchá. O úpravu financí se vláda pokusila už v roce 2021, setkala se však s vlnou protestů, takže návrh nakonec stáhla.
Nyní se proto snaží přesvědčit jednotlivé státy, aby zastavily vyplácení bonusů. I v tomto ohledu však dosáhla jen velmi malého pokroku, neboť regionální vlády se obávají negativních důsledků na výsledky příštích voleb.
„Přesvědčit státní úředníky, aby od prémií upustili, nebude snadné,“ tvrdí vedoucí oddělení agropodnikání v poradenské společnosti BigMint Abhišek Govilkar. „Státy totiž bonusy vnímají jako nástroj k volebnímu vítězství, což vládě stěžuje kontrolu nad nekontrolovatelnými výdaji,“ uzavřel podle Reuters.