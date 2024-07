Rusko jako partner. Indie počítá s ruskými palivy, hnojivy či zbraněmi

Indie se snaží obviněním z financování Putinovy válečné mašinerie bránit. Své obchodní vazby na Rusko zdůvodňuje tradičními stabilními i přátelskými vazbami s Moskvou. Argumentovat se snaží i velkou závislostí na dovozu ropy, píše německý server DW. Tvrdí, že jejím cílem je zároveň i zachování neutrality.

Indický premiér Naréndra Módí tento týden razí do Moskvy, aby se znovu setkal se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Kreml má v době trvající protiruských sankcí ze strany Západu usilovat o další prohloubení obchodních vazeb s jihoasijskou mocností, která je zároveň nejlidnatější ekonomikou na světě.

„Dlouho jsme se na Rusko dívali z politického nebo bezpečnostního hlediska. S tím, jak se tato země obrací na východ, se objevují nové ekonomické příležitosti. Prudký nárůst našeho obchodu by neměl být považovaný za dočasný jev,“ uvedl během letošního května indický ministr zahraničí Subrahmanyam Jaishankar.

Kdysi hlavně zbraně

Historie rusko-indických obchodních vztahů sahá až do doby studené války, kdy tehdejší Sovětský svaz s Indií uzavřel strategické partnerství v oblasti obrany i obchodu. To pokračovalo také po pádu komunistického režimu – a v roce 2000 Putin jako tehdejší ruský premiér uzavřel s Indií nové prohlášení o spolupráci, které to starší potvrdilo.

Zároveň platí, že Indie je významným trhem i pro ruský obranný průmysl. Donedávna šlo dokonce o trh vůbec největší. Podle Stockholmského mezinárodního institutu dodala Moskva během posledních dvou desetiletí 65 procent indických nákupů zbraní v celkové hodnotě více než 60 miliard amerických dolarů (asi 1,4 bilionu korun).

Po vypuknutí války na Ukrajině se Indie stala i obrovským trhem pro ruská fosilní paliva. Během letošního dubna se i díky cenovým slevám zvýšily ruské dodávky ropy do Indie na novou rekordní úroveň, a to na 2,1 milionu barelů ropy za den. To se odráží i v celkových číslech obchodu. Loni se bilaterální obchod mezi Ruskem a Indií vyšplhal až na 65,7 miliardy dolarů (15,3 bilionů korun) a letos by tento růst měl pokračovat. Obchod je však masivně veden ruskou stranou, která do Indie dováží také hnojiva či drahé kovy.

Utišení rusko-indických obchodních vztahů nejspíš nenastane

Zbrojní spolupráce Indie a Ruska však v čase klesá. Indii se totiž dlouhodobě nelíbí, že Rusové mají často problém jak s velkými zpožděními, tak s nárůstem nákladů oproti smlouvám. I proto se podíl Ruska na dodávkách zbraní do Indie mezi lety 2017 až 2022 klesl z 65 na 36 procent. Přesto však vzájemné obchodní vazby minimálně v blízké době neutichnou, což potvrzuje i nynější cesta indického premiéra Módího do Moskvy.

Ta je známkou toho, jak velký význam Indie svým vztahům s Ruskem přikládá. Jako rostoucí světová velmoc je v případě Indie zřejmé, že chce upřednostňovat své vlastní strategické zájmy a zároveň vyvažovat vztahy se Západem, Ruskem a Čínou.

Indie opakovaně vyzývá k dialogům s cílem ukončit válku na Ukrajině, na nedávném mírovém summitu ve Švýcarsku však indický zástupce nepodepsal společné komuniké, ve kterém se požaduje, aby byla v jakékoli mírové dohodě respektována územní celistvost Ukrajiny.

Současná indická garnitura navíc plánuje ze země udělat nové světové výrobní centrum. To by mohlo způsobit, že Indie bude od Ruska potřebovat do budoucna mnohem více surovin pro rozvoj vlastního průmyslu. I proto se pracuje i na budování nových dopravních koridorů, které mají Rusko s Indií spojit přes Írán.