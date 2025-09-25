Nejbohatší Ind skupuje levnou ruskou ropu. Ta mnohdy končí i v Evropě

  18:00
Společnost Reliance Industries, za kterou stojí indický průmyslník Mukeš Ambani, zakoupila od roku 2022 ruskou ropu za 33 miliard amerických dolarů, což je v přepočtu asi 725 miliard korun. Tyto nákupy se nelíbí západnímu světu, neboť pomáhají Rusku s financováním války na Ukrajině. Počínání indického magnáta kritizuje také americký prezident Trump.
Rafinerie ropy v Guwahati, kterou provozuje společnost Indian Oil Corporation....

Rafinerie ropy v Guwahati, kterou provozuje společnost Indian Oil Corporation. V březnu oznámil ruský ropný gigant Rosněfť dohodu s Indian Oil o výrazném zvýšení dodávek ropy pro tuto firmu. Indie je významným odběratelem ruské ropy. (30. března 2023) | foto: Profimedia.cz

Mukeš Ambani a Nita Ambaniová se synem Anantem (Gudžarát, 2. března 2024).
Zleva: Akash Ambani, Priscilla Chanová, Mark Zuckerberg a Mukeš Ambani...
Nejbohatší Ind Mukeš Ambani s manželkou Nitou (2017)
Zleva: Jared Kushner s dcerou Arabellou a manželkou Ivankou Trumpovou a...
Nákupy indické společnosti Reliance Industries jsou pro Rusko důležité. Momentálně představují asi osm procent veškerého exportu ruské ropy do zahraničí. Zvlášť v době stále trvajících sankcí ze strany Západu jde pro Rusko o klíčového odběratele, jehož by bylo těžké nahradit, píše web The Washington Post.

Mukeš Ambani stojí dlouhodobě v čele žebříčku nejbohatších obyvatel Indie. Hodnota jeho majetku přesahuje hranici 100 miliard amerických dolarů (asi 2,2 bilionu korun). Zároveň se to jeden z nejdůležitějších hráčů v indickém energetickém sektoru. Nákupy levné ruské ropy mu v tomto ohledu přijdou vhod.

Velká trojka proti Trumpovi. Uražená Indie ladí noty s Rusy a Číňany

Společnost Reliance Industries v Indii provozují jednu z největších rafinérií na světě, konkrétně v západoindickém městě Jamnagar. Zde zpracovaná ropa pokrývá podstatnou část celkové indické poptávky po pohonných hmotách. Od počátku ruské invaze na Ukrajinu sem však proudí zejména ta levná ruská.

Ještě v roce 2021 zakoupila společnost Reliance Industries ruskou ropu jen za 85 milionů dolarů. O rok později se ale suma výrazně zvýšila na 5,5 miliardy dolarů a v roce 2023 šlo dokonce o 11,7 miliard amerických dolarů. Loni společnost nakoupila ruskou ropu za 9,8 miliard dolarů a do letošního 12. srpna zatím za 6,2 miliard dolarů.

Trump zvýší clo Indii kvůli nákupu ruské ropy. Nelegitimní výhrůžky, reaguje Kreml

V roce 2024 firma navíc podepsala desetiletý kontrakt s ruskou státní firmou Rosněfť v hodnotě 13 miliard dolarů za rok. Podle The Washington Post od loňského listopadu dorazilo do indického přístavu Sikka již 17 sankcionovaných tankerů, které měly převážet ruskou ropu.

Nic neporušujeme, tvrdí Indie

Indický miliardář Mukeš Ambani se dlouhodobě řadí mezi vlivné hráče indického byznysu. Zároveň má poměrně blízko k indickému premiérovi Módímu. Ačkoliv měl podnikatel dlouhá léta poměrně dobrý vztah i s americkým prezidentem Trumpem, v posledních týdnech se situace změnila.

Trumpova administrativa totiž před několika týdny zvýšila cla na dovoz indického zboží do Spojených států až na 50 procent, a to právě kvůli indickým nákupům ruských fosilních paliv, které přispívají k financování ruské války na Ukrajině.

Indie hodlá dál nakupovat ruskou ropu. Doneslo se mi, že nebude, tvrdil Trump

„Pokud chceme, aby Ambani s nákupy ruské ropy přestal, musíme na něj vyvinout tlak. Nespoléhejme na to, že to udělá sám z dobré vůle,“ říká k aktuální situaci analytik Benjamin Hilgenstock.

Indická firma ale tvrdí, že žádná pravidla neporušuje. Ve svém prohlášení společnost Reliance Industries zároveň uvedla, že nákupy ruské ropy neodrážejí její vnímání válečného konfliktu.

Trump zaklekl na ruskou ropu. To by se za Bidena nestalo, láteří v Moskvě

Podle The Washington Post ale zpracovaná ruská ropa v indických rafinériích následně míří do celého světa, a to včetně Evropy. Data společnosti Kpler naznačují, že indická firma momentálně dováží z Ruska až polovinu ropy, kterou zpracovává. Ruské dodávky zároveň měly výrazně přispět k růstu ziskovosti, uzavírá portál.

