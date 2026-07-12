Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Indie postupně zvyšuje podíl biosložky v benzinu i kvůli nejistotě na Blízkém východě, která zkomplikovala dodávky ropy a znovu ukázala, jak silně je země na dovozu paliv závislá. Část řidičů si ale stěžuje na vyšší spotřebu i možné poškození motorů. Módího kabinet kritiku odmítá a označuje ji za zavádějící, píše BBC.
Indická vláda dlouhodobě tvrdí, že vyšší podíl biosložky v benzinu dává smysl. Země dováží většinu spotřebované ropy a chce být méně závislá na zahraničí. Ethanol vyráběný z cukrové třtiny nebo kukuřice má navíc podpořit domácí zemědělce a snížit emise. Módího kabinet zároveň tvrdí, že vyšší podíl biosložky s poruchami motorů nesouvisí.
V posledních týdnech se ale v Indii proti novému palivu zvedla vlna nevole. Řidiči na sociálních sítích popisují horší spotřebu, slabší výkon i obavy z rychlejšího opotřebení motoru. Část z nich proto minulý týden vyšla do ulic v Dillí. Vládu obviňují z toho, že benzin E20 zavedla bez možnosti volby.
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Obavy mají hlavně majitelé starších aut
Nejvíc se změny bojí majitelé starších aut a motorek, hlavně těch vyrobených před rokem 2023. Někteří mechanici tvrdí, že už pozorují potíže, které mohou s vyšším podílem ethanolu souviset. „V posledním roce jsem řešil několik starších motorek se zanesenými karburátory. Stroje kvůli tomu ztrácejí výkon a jejich majitelé musí častěji jezdit do servisu,“ uvedl bombajský opravář motocyklů Mohammed Arif.
Indické automobilky připouštějí, že nový benzin má alespoň jednu nevýhodu. Auta na něj ujedou méně, protože ethanol má nižší energetickou hodnotu než klasický benzin. Některé odhady uvádějí, že rozdíl může dosahovat až dvanácti procent.
Benzin bez ethanolu je sice v Indii stále k dostání, podle tamních médií ale bývá v závislosti na konkrétním státě o 40 až 50 procent dražší než E20. Řada řidičů navíc ani neví, že si o něj může na čerpací stanici říct.
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Ještě v roce 2022 řidiči v Indii tankovali především benzin s desetiprocentní příměsí ethanolu. O tři roky později vláda prosadila jako nový standard směs s dvacetiprocentním podílem ethanolu.
Podíl biosložky zvyšují i další země v Asii
Podle kritiků tím přeskočila důležitý mezikrok. Nejdřív měla dát automobilkám a řidičům čas na obměnu vozového parku a teprve potom zvyšovat podíl ethanolu v palivu. „Více než 75 procent vozidel na indických silnicích není s palivem E20 kompatibilních,“ uvedl pro BBC analytik Puneet Gupta ve společnosti Mobility Global.
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Podobně jako Indie postupují i další asijské země závislé na dovozu ropy, například Indonésie nebo Vietnam. Indičtí politici přitom často poukazují na Brazílii, která patří mezi světové průkopníky využívání ethanolu v dopravě. Kritici ale namítají, že tamní přechod trval několik desetiletí, zatímco Indie se o stejnou změnu pokusila během několika let, uzavírá BBC.