Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Autor:
  17:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Reuters

Řidiči v Indii se bouří. Nelíbí se jim, že vláda premiéra Naréndry Módího výrazně zvýšila podíl biosložky v benzinu a z paliva E20, tedy směsi s 20 procenty ethanolu, udělala na čerpacích stanicích standard. Podle kritiků většina aut a motocyklů v zemi na takové palivo není konstruována.

Indie postupně zvyšuje podíl biosložky v benzinu i kvůli nejistotě na Blízkém východě, která zkomplikovala dodávky ropy a znovu ukázala, jak silně je země na dovozu paliv závislá. Část řidičů si ale stěžuje na vyšší spotřebu i možné poškození motorů. Módího kabinet kritiku odmítá a označuje ji za zavádějící, píše BBC.

Indická vláda dlouhodobě tvrdí, že vyšší podíl biosložky v benzinu dává smysl. Země dováží většinu spotřebované ropy a chce být méně závislá na zahraničí. Ethanol vyráběný z cukrové třtiny nebo kukuřice má navíc podpořit domácí zemědělce a snížit emise. Módího kabinet zároveň tvrdí, že vyšší podíl biosložky s poruchami motorů nesouvisí.

V posledních týdnech se ale v Indii proti novému palivu zvedla vlna nevole. Řidiči na sociálních sítích popisují horší spotřebu, slabší výkon i obavy z rychlejšího opotřebení motoru. Část z nich proto minulý týden vyšla do ulic v Dillí. Vládu obviňují z toho, že benzin E20 zavedla bez možnosti volby.

Mexiku vyrůstá konkurence. Agáve otevírá Indii cestu k novému byznysu

Obavy mají hlavně majitelé starších aut

Nejvíc se změny bojí majitelé starších aut a motorek, hlavně těch vyrobených před rokem 2023. Někteří mechanici tvrdí, že už pozorují potíže, které mohou s vyšším podílem ethanolu souviset. „V posledním roce jsem řešil několik starších motorek se zanesenými karburátory. Stroje kvůli tomu ztrácejí výkon a jejich majitelé musí častěji jezdit do servisu,“ uvedl bombajský opravář motocyklů Mohammed Arif.

Indické automobilky připouštějí, že nový benzin má alespoň jednu nevýhodu. Auta na něj ujedou méně, protože ethanol má nižší energetickou hodnotu než klasický benzin. Některé odhady uvádějí, že rozdíl může dosahovat až dvanácti procent.

Benzin bez ethanolu je sice v Indii stále k dostání, podle tamních médií ale bývá v závislosti na konkrétním státě o 40 až 50 procent dražší než E20. Řada řidičů navíc ani neví, že si o něj může na čerpací stanici říct.

Indie využívá ruskou krizi. Levně odtud kupuje ropu, Moskvě zpět prodává benzin

Ještě v roce 2022 řidiči v Indii tankovali především benzin s desetiprocentní příměsí ethanolu. O tři roky později vláda prosadila jako nový standard směs s dvacetiprocentním podílem ethanolu.

Podíl biosložky zvyšují i další země v Asii

Podle kritiků tím přeskočila důležitý mezikrok. Nejdřív měla dát automobilkám a řidičům čas na obměnu vozového parku a teprve potom zvyšovat podíl ethanolu v palivu. „Více než 75 procent vozidel na indických silnicích není s palivem E20 kompatibilních,“ uvedl pro BBC analytik Puneet Gupta ve společnosti Mobility Global.

Indie zažila pátý nejsušší červen od začátku minulého století

Podobně jako Indie postupují i další asijské země závislé na dovozu ropy, například Indonésie nebo Vietnam. Indičtí politici přitom často poukazují na Brazílii, která patří mezi světové průkopníky využívání ethanolu v dopravě. Kritici ale namítají, že tamní přechod trval několik desetiletí, zatímco Indie se o stejnou změnu pokusila během několika let, uzavírá BBC.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Alpine Pro přišlo ve Zlíně o zboží za půl miliardy. Počítáme s nejhorším, líčí majitel

Ve Zlíně se zřítila další, západní část hořící budovy v někdejším baťovském...

Požár skladu v průmyslovém areálu ve Zlíně tvrdě zasáhl i českou značku Alpine Pro. V objektu podle majitele společnosti Václava Hrbka shořelo zboží v hodnotě přesahující půl miliardy korun. Šlo...

Chorvatsko zažívá šok. Turisté ruší rezervace, apartmány kvůli tomu zlevňují

Split. To je pulsující město na dalmatském pobřeží, kde se mísí starověká...

Letošní začátek léta přinesl chorvatskému Splitu nečekané vystřízlivění. Drobní pronajímatelé soukromých apartmánů poprvé v historii čelí masivnímu rušení rezervací a prázdným místům v kalendářích na...

Dekonstrukce místo demolice. Podívejte se, jak to vypadá ve staré budově Sazky

Budova má po rekonstrukci sloužit především kancelářským účelům, doplněným o...

Společnost KKCG Real Estate Group Karla Komárka rekonstruuje budovu v pražských Vysočanech, ve které od devadesátých let sídlila loterijní společnost Sazka. Namísto demolice a následného odvozu...

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

Mají psychické potíže a berou si dlouhá volna, firmám v USA dochází trpělivost

Ilustrační snímek

Psychické potíže už nejsou v práci jen soukromým problémem jednotlivce. Stále víc zaměstnanců kvůli nim žádá o dlouhodobé volno a americké firmy, které ještě nedávno samy mluvily o duševním zdraví,...

Benzin s vyšším podílem biosložky vyhnal Indy do ulic. Řidiči se bojí drahých oprav

Ilustrační snímek

Řidiči v Indii se bouří. Nelíbí se jim, že vláda premiéra Naréndry Módího výrazně zvýšila podíl biosložky v benzinu a z paliva E20, tedy směsi s 20 procenty ethanolu, udělala na čerpacích stanicích...

12. července 2026

Chcete vzácnou kostru T-rexe? Jedna jde do dražby, cena startuje na 400 milionech

Aukční síň Sotheby’s bude prodávat vzácnou kostru Tyrannosaura rexe

Pozornost mnoha muzeí i soukromých sběratelů přitáhla dražba vzácné kostry Tyrannosaura rexe nalezené před několika lety ve Spojených státech. Aukční síň Sotheby’s ji v úterý nabídne s vyvolávací...

12. července 2026  16:45

Thajsko cílí na rozpálenou Evropu. Láká na období dešťů i levné klimatizace

Lidé často kvůli klimatizaci trpí. Ofouknou a zablokují se jim například záda,...

Léta v Evropě jsou rok od roku úmornější a stále více lidí hledá způsob, jak před extrémními teplotami uniknout. Využít toho chce i Thajsko, které Evropany láká na cenově dostupnou dovolenou v období...

12. července 2026

Líbánkové destinace mění tvář. Romantiku střídají kočárky a dětské kluby

ilustrační snímek

Luxusní destinace, které byly dlouho symbolem líbánek a úniku ve dvou, zažívají proměnu. Na exotická místa, jako je Bora Bora, Santorini nebo Maledivy se vracejí páry, které tam kdysi slavily začátek...

12. července 2026

Další miliardová přihrávka velkým, vadí asociaci změny v dotacích pro potravináře

Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově na Karlovarsku investovalo do...

Podpory za současného vedení ministerstva zemědělství jdou stále více velkým hráčům, vadí Asociaci soukromého zemědělství. Poukazuje na plánovaná dotační pravidla, podle kterých by na podzim měly v...

12. července 2026

Nejhorší je kufr obalený potravinovou fólií. Reportér nahlédl za kulisy letiště v Praze

Premium
ilustrační snímek

Pro většinu lidí je letiště jen místem, odkud začíná dovolená. Za kulisami pražské Ruzyně však funguje složitý svět bezpečnostních kontrol, sokolníků, hasičů i technologií, které denně dohlížejí na...

12. července 2026

Z Lipna se odrazil k síti hotelů. Amenity Michala Šnobra ale brzdí byrokracie

Amenity Resorts na Lipně byl prvním projektem Michala Šnobra. (2. července 2026)

Hotelová skupina Amenity Hotels & Resorts za necelých dvacet let vyrostla z jednoho projektu na Lipně v síť rekreačních areálů v několika částech Česka. Dnes provozuje několik hlavních resortů i...

12. července 2026

Thajský zákaz vapování selhal. Uživatelů výrazně přibylo, říká místní expert

Asa Saligupta

Asa Saligupta se nijak netají tím, že vaping mu po 37 letech pomohl přestat kouřit. Osvětu kolem elektronických cigaret šíří v Thajsku, kde žije, dvacet let, navzdory tomu, že země v roce 2014 vaping...

11. července 2026

Řežou nám sítě a kradou ryby. Afričtí rybáři viní ze svých problémů Číňany

Úlovek ryb v přístavu Tombo v Sierra Leone (18. listopadu 2018)

Západoafričtí rybáři bijí na poplach. Tvrdí, že zahraniční, především čínské rybářské lodě nelegálně loví v pobřežních vodách Sierry Leone, ničí jejich sítě a připravují je o obživu. Nelegální...

11. července 2026

Konec falešného luxusu? Vietnam pod tlakem USA přitvrdil v boji proti padělkům

Zboží s logy známých oděvních značek na tržnici Ninh Hiep na okraji...

Vietnam zpřísňuje boj proti padělanému luxusnímu zboží, které se v zemi desítky let prodávalo téměř otevřeně. K raziím na tržištích i ve skladech přispěl také tlak Spojených států, podle nichž Hanoj...

11. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ferrari představilo jachtu budoucnosti. Poletí nad mořem bez fosilních paliv

Projekt Ferrari Hypersail má spojit technologie z automobilového průmyslu s...

Ferrari rozšiřuje své působení mimo svět sportovních automobilů. Italská automobilka představila projekt Hypersail, třicetimetrovou závodní jachtu, která má překonávat rychlostní rekordy na oceánech...

11. července 2026  11:34

Mají psychické potíže a berou si dlouhá volna, firmám v USA dochází trpělivost

Ilustrační snímek

Psychické potíže už nejsou v práci jen soukromým problémem jednotlivce. Stále víc zaměstnanců kvůli nim žádá o dlouhodobé volno a americké firmy, které ještě nedávno samy mluvily o duševním zdraví,...

11. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.