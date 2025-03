Bohatí bohatnou, chudí chudnou. Indie sice roste, většina lidí to ale nepociťuje

Společnost Blume Ventures se zaměřila na zkoumání indického potenciálu z pohledu spotřebitelských výdajů. Z analýzy vyšlo, že okruh obyvatel, kteří v Indii disponují alespoň nějakými finančními prostředky, je proti celkovému počtu obyvatel mnohem nižší. Skutečný trh, který firmy v Indii může zajímat, se má týkat jen asi 130 až 140 milionů osob, píše BBC.

Zpráva zároveň dochází k závěru, že počet takových Indů se v posledních letech nijak dramaticky nezvětšuje. Naopak skupina, která již bohatá je, se stává ještě majetnější. Tento trend ale má podle odborníků negativní vliv na celou ekonomiku, a to zejména v kontextu spotřeby, která je součástí hrubého domácího produktu. Právě Indie je ale na spotřebě dlouhodobě závislá.

Luxus jen pro někoho

Analytici ze společnosti Blume Ventures potvrzují, že propast mezi bohatou a chudou indickou vrstvou je třeba proti Evropě obrovská a tato nerovnost se navíc stále prohlubuje. Podíl horních 10 procent obyvatel Indie na celkových příjmech země vzrostl z 34 procent v roce 1990 na 57,7 procent v roce 2025.

To se již projevuje i na širším indickém trhu. Narůstají například prodeje prémiových telefonů a dalšího luxusního zboží. Vzkvétá také takzvaná ekonomika zážitků. Roste zájem o drahé vstupenky západních interpretů.

Chudší indická vrstva si ovšem nic z toho dovolit nemůže. Celkovou situaci v navíc ještě zhoršuje fakt, že roste zadluženost chudších vrstev. Patrný je i pokles úspor. Ty jsou na nejnižší úrovni za posledních padesát let. Centrální banka se na tyto trendy z posledních let snaží reagovat nižšími úrokovými sazbami, ale výsledky se minimálně zatím příliš nedostavily.

Těžké období zažívá i střední třída

Ideálně se momentálně němá ani indická střední třída, která kdysi byla hnacím motorem celé ekonomiky. Právě ta se ale dostává pod čím dál vyšší tlak vysoké inflace a nepříliš rostoucích mezd. Kromě toho se celková situace komplikuje rostoucí automatizací a nástupem umělé inteligence. Ta vytlačuje z trhu některé pozice.

BBC uvádí, že země je momentálně postavena na sektoru služeb. Značná část pracovníků zde ale byla zaměstnána v odvětvích s nízkou přidanou hodnotou. Právě tyto sektory ale rozvoj umělé inteligence postihuje nejvíce.

Odborníci soudí, že situaci v zemi by alespoň z části mohla vyřešit rekordní úroda či vládní stimuly, které zahrnují daňové úlevy ve výši 12 miliard dolarů. Díky tomu by v příštích měsících mělo dojít k růstu hlavně poptávky ze strany indického venkova, což by podle odborníků mohlo zvýšit indický hrubý domácí produkt o více než půl procentního bodu, uzavírá BBC.