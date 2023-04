Podvody a mladí lidé bez práce. Indie prochází krizí pracovního trhu

Po dokončení vysoké školy hledal Saurav, mladý muž z Indie, práci více než čtyři měsíce, než narazil na inzerát nabízející místo v call centru. Přihlásil se, aniž by tušil, že ho to jednoho dne dostane až do vězení. Sauravův příběh není ani zdaleka ojedinělý. V Indii totiž mladí lidé trpí nedostatkem práce, který je žene i k práci pro podvodníky.